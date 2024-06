Zørza - Hellven Chronique Hellven

Je suis vraiment désolé pour le groupe, mais il arrive que de très bons albums ne me touchent pas, pour des raisons qui ne sont pas nécessairement valables. Cette fois-ci, c’est tombé sur Hellven de ZØRZA. C’est d’autant plus dommage que tout commençait bien entre lui et moi. J’ai eu envie de l’aimer avant même de l’écouter. J’ai tout d’abord flashé sur sa pochette, bien classe, qui donne déjà envie de plonger dans l’univers des Polonais. Oui, Polonais, une nationalité qui met l’eau à la bouche et qui délivre beaucoup de bonnes choses côté black metal, depuis bien longtemps en plus. Autre élément qui m’a incité à m’intéresser à l’album : la présence d’une reprise de WINDIR : « Journey to the End », 23 ans après la sortie de l’original.



Et quand j’ai commencé à écouter les 9 compositions (dont la reprise), j’ai été plutôt emballé, trouvant un album très moderne où tout est bien exécuté au moindre millimètre près. C’est une évidence, le trio maîtrise ses instruments et sait comment sonner pour attirer l’oreille et l’attention. Eryk Lange (guitares) et Kacper Bartkowiak (basse) sont talentueux et sans aucun doute très ambitieux. Ils sont sûrement de la génération qui a vénéré MGLA tant on ressent une approche similaire. Et ce ne serait pas un mal s’il n’y avait pas eu toute une ribambelle de formations à s’engouffrer dans ce style. Je dirais même que MGLA a été l’un des derniers groupes à parvenir à créer autant de petits suiveurs. Le problème vient plutôt du fait que la formule est maintenant bien connue et qu’elle a été reproduite par des musiciens très inspirés, qui ont ainsi rendu la concurrence bien compliquée.



Les morceaux de ZØRZA sont ainsi très réussis, mais aussi très prévisibles. L’excitation de découvrir un groupe aussi compétent laisse rapidement sa place à une certaine impression de vacuité. Il y a un plaisir d’écoute sur le moment. Il est indéniable, et il est même très puissant par moments, mais il s’estompe - voire disparaît complètement - une fois les 43 minutes terminées. Il manque à Hellven le truc en plus qui permettrait de l’amener plus haut, de le rendre unique et indispensable et de ne pas juste se dire qu’il est « de très bonne facture ». Ceux qui les ont vu en live diront sans aucun doute que cela prend toute sa dimension, mais pour ceux qui n’ont que leurs oreilles pour écouter, c’est encore à perfectionner.

