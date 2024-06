Immune to Them - Vomit the Chains Chronique Vomit the Chains (EP)

Sinon, sur un aspect purement musical, oui c’est une évidence que l’EP tabasse sévèrement et c’est bien tout ce que l’on demande à ce style. Les membres ont l’air expérimentés, je doute que ce soit leur premier groupe car les compositions sonnent déjà comme celles de vieux briscards de la scène, avec une production finie au papier de verre. Efficacité maximale donc mais c’est encore un peu court pour se faire une place solide dans ce registre hautement concurrentiel. La colère gronde un peu partout dans le monde, en Espagne comme ailleurs bien évidemment, ce qui nous amène à ce premier EP d’intitulé «». Les revendications seront vite expédiées, cinq titres pour une durée de dix minutes, mais assénées avec toute la violence et la force de persuasion dont le quatuor est capable.À mi-chemin entre lebrutal, leainsi que le, la formation de Cadix ne montre aucune pitié pour les pauvres auditeurs que nous sommes. Les blasts y sont monnaie courante, les meuglements permanents, les riffs chaotiques, on pensera peut-être à NAPALM DEATH avec qui la formation espagnole semble partager une aversion pour les fascistes (« Fascists Infested Nation »). Sans chercher à politiser l’article, c’est tout de même devenu un terme compliqué à manipuler de nos jours, « fasciste », on ne sait plus toujours qui il désigne exactement. Rien qu’en France, tout ce qui n’est pas de gauche inclusif et libertaire est taxé de fasciste, c’est devenu un argument d’autorité qui tient lieu de démonstration, de raisonnement, de réflexe défensif et de technique d’attaque pour discréditer l’autre. Mais Macron comme Mélenchon ont été accusés de fascisme, le mot s’applique indistinctement à des films, à des associations, à des manifestations, à des pensées économiques et, bien sûr, à des personnes de courants politiques différents. Même Pierre Perret récemment. Alors que fait-on ? Le fascisme ne serait-il pas devenu le synonyme de l’altérité dans la novlangue ?Le plus simple, mais sans doute pas le plus sage, est probablement de continuer à employer cet adjectif sans trop chercher à comprendre ce qu’il désigne réellement, même si la pochette de cette sortie, avec son « Stop Genocide », laisse à penser qu’il y aurait un parti pris pro Palestinien… Un disque d’actualité donc. Est-ce l’endroit et le moment pour exprimer tout ce que l’on peut ressentir à l’encontre du gouvernement israélien ?Sinon, sur un aspect purement musical, oui c’est une évidence que l’EP tabasse sévèrement et c’est bien tout ce que l’on demande à ce style. Les membres ont l’air expérimentés, je doute que ce soit leur premier groupe car les compositions sonnent déjà comme celles de vieux briscards de la scène, avec une production finie au papier de verre. Efficacité maximale donc mais c’est encore un peu court pour se faire une place solide dans ce registre hautement concurrentiel.

2024 - Indépendant / Romantic Songs Recordings Hardcore Grind Crust notes Chroniqueur : 3.25 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Immune to Them

Hardcore Grind Crust - 2022 - Espagne

formats Digital / 23/05/2024 - Indépendant, Romantic Songs Recordings

nouveaute A paraître le 23 Mai 2024

écoutez Misery

Bureaucratic Terror

Waaarrrsss

Fascists Infested Nation

In Few Hands

tracklist 01. Misery (03:06) 02. Bureaucratic Terror (02:01) 03. Waaarrrsss (00:17) 04. Fascists Infested Nation (02:18) 05. In Few Hands (02:37)

Durée : 10:10

line up Rober / Basse

Eugenio Malo / Chant

Antonio / Guitare

Dani / Batterie

