Si certaines scènes locales se sont vues dépérir fautes d’acteurs impliqués à 100% (des groupes au réseau associatif en passant évidemment par le public sans qui rien ne serait possible), d’autres n’ont clairement jamais eu ce genre de problématiques. Aussi, peu importe les modes et l’intérêt parfois vacillant et plus ou moins intéressés des médias, New York est encore quarante ans plus tard l’une des scènes les plus prolifiques et les plus actives qui soient en matière de Hardcore.



Né durant la pandémie de Covid 19, Missing Link est un groupe encore assez jeune qui s’articule autour de quelques protagonistes relativement connus chez les initiés. On va en effet y retrouver Evan Perino (guitare) de Blood Runs Cold, Chris McCarthy (guitare) d’Internal Bleeding, Niko Hansen (guitare) de Pain Of Truth et Out For Justice, Victor Klipp (basse) de Heal et enfin Paul Dove (batterie) de Recon et World Of Pain. A cette liste il convient également d’ajouter un certain Mike Ryan que l’on va donc retrouver ici derrière le microphone. Toutes ces références, si elles laissent à penser que l’on n’aura pas à faire au groupe le plus futé que la scène new yorkaise ait enfanté, devraient néanmoins susciter chez les amateurs de Hardcore éclairés un semblant d’intérêt.



Ainsi, après deux EPs parus en 2020 (My Time On The Cross, Retribute Records) et 2022 (No Saving Grace, Never Ran Never Will Records), Missing Link a naturellement choisi d’enclencher la seconde avec la sortie il y a quelques jours de son premier album. Un disque intitulé Watch Me Bleed paru cette fois-ci chez Triple B Records ce qui devrait ainsi leur permettre de monter en grade et surtout de gagner en exposition. Produit de bout en bout par Andy Nelson au célèbre Bricktop Recording Studio de Chicago (Weekend Nachos, Harms Way, 200 Stab Wounds, Eternal Sleep, Pain Of Truth, Jesus Piece, Inclination, Buggin’, Gridrion...), ce premier album s’impose dès les premiers instants grâce à sa production particulièrement virile. Un son effectivement imposant et massif au service de compositions, on s’en doutait, dénuées de toute finesse et d’intelligence.



Bien décidés à casser des bouches sans révolutionner le game, les lascars de Missing Link vont inscrire leur musique dans une démarche tout ce qu’il y a de plus classique. Un Hardcore métallique d’obédience new yorkaise avec une pointe de Beatdown histoire de fracasser le sol à coups de "stomp" et autres mouvements façon "Karate Dance Style"... Cousue de fil blanc, cette petite demi-heure des plus musclées va donc dérouler à peu de chose près tous les poncifs inhérents au genre sans jamais se soucier de sortir des sentiers battus.

Préférant miser sur le groove plutôt que sur l’urgence découlant d’accélérations menées pied au plancher, Missing Link va donc agrémenter généreusement ces onze morceaux de riffs parpaings, de tapis de double punitifs et de breaks à devenir complètement zinzin. Une approche bien lourdingue et écrasante qui en appelle autant à la scène Death Metal (celle de New York évidemment) qu’aux premiers albums de Crowbar ou à la scène Beatdown (elle aussi essentiellement new yorkaise). Si vous n’êtes donc pas clients de riffs chaloupés bien boursoufflés et de rythmiques plombées dans votre Hardcore il y a alors peu de chances pour que vous succombiez aux charmes pourtant terriblement convaincants de Missing Link.

Malgré tout, si la cadence est effectivement balourde, on compte tout de même ici et là quelques accélérations et autres passages moins grassouillets qui comme toujours permettent d’apporter un semblant de variété à l’ensemble et ainsi rompre avec le caractère un brin monotone de compositions qui a près tout se ressemblent beaucoup les unes les autres. De "New York Minute" à 0:56 à "Crusade" à 0:23 aux premières secondes tout en blast ou presque de "I Want To Kill You (PT. 2)" en passant par "See Ya Later" à 0:35 ou "Genuflect" à 4:34, ces quelques séquences sont effectivement l‘expression d’une formule bien plus directe et immédiate qui permet de brièvement varier les plaisirs.



Pour autant, en dépit de cette approche réservant effectivement bien peu de surprises, Watch Me Bleed laisse tout de même entrevoir quelques libertés intéressantes. De manière plus ou moins directe, celles-ci sont toutes liées à ces collaborations vocales signées Justice Tripp (Trapped Under Ice, Angel Du$t...), Richie Mancuso (Comin’ Correct, Wisdom In Chains, Boxcutter...), Matt Karll (Gridiron...), Dustin Lovell, Bruce Lepage (100 Demons, Pushbutton Warfare) et même Eloise Chamber. Des featurings qui avec toutes ces tessitures différentes viennent forcément changer la donne. Mais outre certain timbres de voix effectivement très vite reconnaissables (Matt Karll en tête) que l’on ait content de retrouver (Bruce Lepage), on appréciera également ces lignes de chant plus mélodiques entendues par exemple sur "Scraps For The Dog" à 0:50, "Crusade" à 1:24 ou "Genuflect" à 2:01. Derrière ses airs de gros durs qu’il joue à la perfection, Missing Link n’est donc pas sans s’autoriser quelques moments plus doux et subtils. Alors non, ce n’est pas avec ces brèves séquences que les Américains iront accrocher l’étiquette « Melodic Hardcore » à leur formule mais une chose est sûre, ces écarts ne feront que du bien à ce Hardcore autrement plus compacte et brutal.



À la manière du premier album de Pain Of Truth blindé lui aussi d’invités de renom, Watch Me Bleed doit une partie de son intérêt à ces collaborations. Cependant, ce serait faire erreur que de croire que c’est en cela que réside son seul aout. En dépit d’une formule effectivement sans surprise, ce premier album aussi bête que méchant ravira une fois de plus les amateurs de Hardcore bas du front bien décidés à se mettre sur la gueule avec qui que ce soit. Bref, si vous chercher à rafraichir la bande son qui vous sert de défouloir, inclure Watch Me Bleed en son sein serait sûrement une bonne idée. Toujours pas de quoi crier au génie mais c’est effectivement bien suffisant si l’on veut perdre quelques calories avant la plage cet été...

