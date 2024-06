Darkend - Viaticum Chronique Viaticum

Baissez votre froc et mettez-vous à quatre pattes, je vais vous enculer. Mais vraiment. Et tous. Les 300 ou 400 qui vont découvrir la chronique. Et ceux qui reviennent la relire auront une nouvelle ration de frites !



Pourquoi ? Parce que vous le méritez, vous méritez une punition sale et immonde. Vous méritez mon sexe à l’odeur de poisson malade dans votre intimité obscure, car vous ne supportez pas DARKEND malgré ses qualités évidentes. Je dirais même des qualités impressionnantes... des qualités monstrueuses. J’avais déjà usé des superlatifs les plus méritants lorsqu’en 2019 j’avais parlé de leur dernier album, le quatrième : Spiritual Resonance. Je lui avais alors donné un 8.5/10 bien mérité, et pourtant je n’ai pas vu beaucoup de réactions positives parmi mon entourage. Ni même ailleurs d’ailleurs ! Ignoré, méprisé, sous-estimé !



Alors pour la peine, je vous encule tous avec Viaticum et ses 5 compositions. Et je suis sûr que tout le groupe se joint à moi ! Et ça va faire mal puisqu’il du monde. 6 membres à part entière. Animæ au chant. Ashes et Acamar aux guitares. Vinterskog à la basse. Valentz à la batterie. Antarktica aux claviers.



Et là j’en entends déjà se plaindre. « Mais Sakrifiss, ce groupe, c’est du black sympho, et on est en 2024 ! ». Oui, et je t’encule. « C’est lisse ! Tout est réfléchi et peu spontané ! ». Ah oui ? Et toutes les nuances et tous les détails ? Si tu ne les sens pas, je t’encule ! « Ça mélange du CRADLE à du CARACH ANGREN, mais il y a aussi de grosses influences voire même des plagiats du côté de ROTTING CHRIST, notamment la troisième piste ! ». Oui, mais feinte à gauche, feinte à droite et je t’encule ! « En plus c’est italien ! ». Parfait, ça me permet de t’enculer al dente.



Je prends mon pied en écoutant ces 5 nouvelles pistes. J’adore les ambiances, j’adore les éléments bien sentis qui déboulent subitement ici ou là. Des effets qui restent en mémoire, des déclamations qui arrivent au bon moment, des samples légers mais pertinents, des mélodies jouissives, des refrains entrainants... Je suis vraiment ultra fan du travail de DARKEND. Et vous non... Alors baissez votre froc et mette-vous à quatre pattes. Parce que je vais...

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2024 - Time To Kill Records Black Metal de pucelle symphonique notes Chroniqueur : 9 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Darkend

Black Metal de pucelle symphonique - 2006 - Italie

nouveaute A paraître le 14 Juin 2024

écoutez De Masticatione Mortuorum In Tumulis

vidéos De Masticatione Mortuorum In Tumulis

Darkend

Extrait de "Viaticum"

tracklist 01. In My Multitude 02. An Incautious Exhumation of What Lies Beneath Forgotten Ground 03. De Masticatione Mortuorum In Tumulis 04. An Ancient Plague Has Silently Worn Our Garments as Its Throne 05. In Your Multitude

Durée : 41:02

voir aussi Darkend

Spiritual Resonance

2019 - Dark Essence Records