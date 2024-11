Life's Question - Life's Question Chronique Life's Question (EP)

Un petit tour et puis s’en vont… Après un premier album intitulé World Full Off... paru en août 2022 sur Triple B Records, Life’s Question a choisi d’aller voir ailleurs pour la sortie en avril dernier d’un nouvel EP éponyme. C’est sur le tout aussi côté bien qu’un poil plus discret Flatspot Records (Trapped Under Ice, Scowl, Speed, Chubby & The Gang, End It, Zulu...) que le groupe originaire de Chicago a choisi de porter son dévolu pour cette nouvelle collaboration.



Illustrée une fois de plus par George Adamson avec lequel Life’s Question avait déjà travaillé par le passé, ce nouvel EP a pour lui une illustration un petit peu plus engageante que celle de son prédécesseur pourtant signée des mains de la même personne. Certes, le message est confus ou du moins cryptique (même si à vue de nez ça ne respire ni l’insouciance, ni la légèreté et encore moins la grosse éclate) mais la composition générale et ses couleurs plus chaudes dégagent quelque chose de plus convaincant qui à titre personnel me séduit davantage que cette « Little Planet » à la sauce Chicago servant d’illustration à World Full Off....



Composé de six nouveaux morceaux et bouclé en un petit peu moins de vingt minutes, Life’s Question va grosso modo se contenter de reprendre les choses là où le groupe les avait laissé deux ans auparavant en reprenant effectivement cette base Hardcore particulièrement solide mêlée une fois de plus à un riffing Thrash nerveux et incisif. Sur le papier il n’y a donc rien de bien nouveau à attendre de ce modeste EP si ce n’est peut-être une chose. En effet, même si le Hardcore des Américains n’a jamais manqué d’accroches mélodiques par le passé, ces six nouvelles compositions sont l’occasion pour Abby Rhine et Josh Haynes de s’affirmer derrière le micro. Nos deux protagonistes profitent ainsi de l’occasion pour nous livrer quelques lignes de chant clair un poil plus systématiques qu’auparavant. Ainsi, de "Light Me Up" à "I Can Still Hear My Mama Pray" en passant par "Brass Coffin", "When I Meet God" et "Something Out There", chaque titre ou presque se voit effectivement gratifier d’un refrain ou d’une séquence mélodique. Si vous y êtes allergiques, cela risque évidemment d’être quelque peu problématique mais si à l’inverse vous en êtes friands - surtout lorsque ces instants sont aussi bien troussés et ne prennent pas toute la place - alors il y a fort à parier pour que vous y succombiez.



Pour le reste, pas de grands bouleversements à signaler puisque Life’s Question brille une fois de plus grâce à ce Hardcore dont les influences principales sont toujours à chercher du côté de groupes tels que Leeway, Crown Of Thornz et Cro-Mags. Un mélange de séquences mid-tempo au groove toujours aussi chaloupé et irrésistible ("Light Me Up" à 0:11, les premiers instants de "I Can Still Hear My Mama Pray" et "When I Meet God", "Something Out There" à 1:03...), de leads et de solos à la fibre Thrash évidente ("Light Me Up" à 0:52, "I Can Still Hear My Mama Pray" à 2:52, "Brass Coffin" à 1:32, "When I Meet God" à 2:07, "Something Out There"...), de mosh part particulièrement dansantes ("Light Me Up" à 3:11, "I Can Still Hear My Mama Pray" à 1:58, "10 Years" à 1:35...) et de légères accélérations (quelques séquences de toupa-toupa dispensées au compte-gouttes comme par exemple sur "Brass Coffin", "When I Meet God" ou "10 Years") histoire d’apporter tout de même un peu de contraste dynamique à des compositions qui pourtant n’en manquent pas.



Si rien n’a changé du côté de Life’s Question, on appréciera cependant de voir la formation laisser davantage d’espace à ses penchants mélodiques et cela sans pour autant perdre en efficacité ou en légitimité. On peut évidemment ne pas adhérer à ces séquences ni à la place plus conséquente qu’elles semblent devoir prendre mais le fait est qu’elles tiennent sacrément bien la route et qu’elles apportent une dimension supplémentaire au Hardcore des Américains. Un Hardcore efficace et dynamique qui à défaut de révolutionner quoi que ce soit continue de convaincre et assoie encore un petit peu plus Life’s Question dans les groupes récents à suivre de près.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE