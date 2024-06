Castrated - Surgical Vicissitude Chronique Surgical Vicissitude (EP)

Mon premier contact avec Castrated, une fois la demande promotionnelle reçue, pris la forme d’un double étonnement. Comme beaucoup mon premier réflexe fut d’aller chercher sur la bible Metal Archives afin de dénicher quelques infos sur le groupe. Et là surprise : non seulement il n’y a aucune page dédiée aux gus mais il n’y a même aucune formation de ce nom de répertoriée. Il y a bien le Kastrated anglais et un obscur groupe de goregrind de chez nous du doux nom de Castrated Senile Bastards mais c’est tout. J’aurais parié trouver au moins un Castrated ou du Castrated Machin à la pelle mais non… Bon peu importe. Par contre l’absence de recensement des nos Américains peut quand même avoir de quoi surprendre lorsque l’on se penche sur le pédigrée de nos quatre protagonistes qui sont loin d’être des lapins de six semaines ! Et même si les noms ne résonnent pas forcément pour tout le monde, hormis peut-être Anthony Voight, et qu’on parle ici d’un premier EP, la liste de groupes dans lesquels ils ont trempé claque tout de même un minimum : Gorgasm, Sarcophagy, Human Filleted, Prophecy, Desecrate The Faith, et d’autres moins connus évidemment. On a vu pire.



En tout cas avec toutes ces infos vous voyez déjà à peu près dans quelle direction on va. Si toutefois ce n’était pas le cas, le logo, le label (Comatose Music) et la jolie pochette signée Rudi ‘Gorgingsuicide’ Yanto devraient vous mettre sur la piste. C’est bien sûr à un brutal death d’obédience old school teinté d’influences new-yorkaises qu’il faut s’attendre. A l’ancienne donc mais servi par une prod bien puissante plutôt moderne mais restant relativement naturelle. La batterie trigée sans tomber dans le plastique s’attellera à perforer vos tympans pour y laisser entrer des guitares granuleuses et surtout une basse qui claque bien comme il faut, et ça ça fait plaisir. Un son bien clair où chaque instrument a sa place et qui permet aux cinq compos ici présentes de développer tout leur impact. Non Castrated n’est pas ici pour vous caresser mais plutôt pour vous foutre un gros de boule dans les valseuses. Oui, même si le quatuor n’est absolument pas dans une course à l’extrême, « Surgical Vicissitude » tabasse méchamment. Du riff parpaing à la tonne, agrémenté de quelques harmoniques (not too much !), du palm mute en mode chuggy lors de breaks écrasants, quelques virages plus techniques, le tout restant d’une grande lisibilité. Matt Behner ne fait pas non plus semblant derrière ses fûts, à l’instar de son collègue Jonathan Bayliss l’accent est mis sur le poutrage en règle à base de blasts impitoyables (pas que du hammer blast et même quelques petits gravity), laissant la place à des breaks bien brise-nuque sur lesquels la double viendra vous pilonner ce qu’il vous reste de tympans. Bref, une rythmique en mode 36 tonnes, appuyée par cette basse évoquée plus haut qui fait bien plus que de la figuration.



Mais si le propos est essentiellement tourné vers le matraquage sans pitié, les quatre Américains sauront de temps à autre insuffler la dose de groove nécessaire à hameçonner l’auditeur et éviter tout décrochage en cours de route. Comme je l’évoquais plus haut le but de Castrated n’est naturellement pas de jouer à qui a les plus grosses, vous trouverez bien plus bourrin sans aucun problème, et c’est également le cas pour le frontman Anthony Voight (bassiste et/ou chanteur des formations les plus huppées citées au-dessus à savoir Sarcophagy, Human Filleted, Gorgasm, Horrific Demise) qui ne cherche pas à donner dans la surenchère mais plutôt dans un growl profond et rauque tout en restant intelligible, un peu à la Frank Mullen si on veut.



Bien sûr Castrated ne réinvente absolument rien ici (on pense à Suffocation, Gorgasm, Dehumanized) mais les dix-huit minutes de « Surgical Vicissitude » s’avèrent pourtant bien savoureuses. Cinq titres qui déploient une puissance qui vous soufflera de la première à la dernière seconde sans aucun temps mort, servis par quatre musiciens aguerris en totale maîtrise de leur sujet. Voilà une entrée en matière plus que réussie et sacrément prometteuse pour la suite.

