Death Possession - Demiurge Of Foul Form Chronique Demiurge Of Foul Form (Démo)

Après les récentes chroniques de Mutation (Demo ‘23), Malformed (The Gathering Of Souls) et Cemetery Rot (Euphoric Consumption Of Human Flesh), restons si vous le voulez bien dans le "modeste" avec aujourd’hui une autre petite démo, celle des Américains de Death Possession parue en février dernier.



Originaire de Denver dans le Colorado, le groupe voit le jour sous l’impulsion de quatre musiciens dont certains également impliqués dans d’autres projets tels qu’Inoculated Life et Burn Unit. Intitulée Demo: Demiurge Of Foul Form, celle-ci n’a pas manqué d’attirer mon attention grâce à deux / trois petites choses auxquelles je suis toujours resté très sensible. La première, ce chouette logo bien chargé transpercé de lances. La deuxième, ce cadre tortueux et épineux lui aussi très réussi. La troisième, cette mise en page fauchée et ce design à l’esprit résolument "vieille école". Des points de détails qui pourront paraître anecdotiques à certains d’entre vous mais qui souvent m’ont mis sur la piste de musiciens dont je partage au moins la vision artistique. Bref, il ne m’en fallait pas davantage pour me pousser à une écoute attentive de ces quelques titres.



Réalisée avec les moyens du bord et avec le soutien de quelques copains, proches et autres connaissances travaillant à ces postes de l’ombre (producteur, photographe, illustrateur, mise en page...), cette première démonstration bénéficie d’une production rugueuse et dépouillée qui lui confère d’emblée un charme évident. Celui de ces enregistrements qui transpirent encore un certain amateurisme induit non pas par une approche bancale et non-maitrisée mais plutôt par une économie de moyens. Quoi qu’il en soit, ce son abrasif, sec et caverneux participe évidemment à la construction de ces atmosphères sombres, lourdes et délétères dans lesquelles vont se draper ces quatre compositions. Des compositions dont il ne faut pas attendre qu’elles révolutionnent quoi que ce soit puisque c’est dans le registre d’un Death Metal largement teinté d’influences Doom qu’opèrent nos jeunes américains de Death Possession.



De fait, vous ne serez pas surpris de constater que le groupe est plutôt du genre à prendre son temps, déroulant effectivement sa formule sur des titres s’étirant entre cinq et six minutes. Certes, on ne peut pas dire que cela soit particulièrement longs mais ce genre de durée laisse tout de même supposer qu’il ne faut pas s’attendre à des cadences particulièrement soutenues de la part de Death Possession. Un rythme lourd, entêtant et relativement plombé, voilà plutôt ce qui caractérise pour l’essentiel les compositions de Demo: Demiurge Of Foul Form qui effectivement n’entendent pas réaliser de quelconques excès de vitesse en dépit de quelques coups de chaud dispensés de temps à autre. Un parti-pris qui, tout comme cette production évoquée plus haut, contribue également à ces ambiances particulièrement sinistres qui font le charme de cette première démo ("The Graves" et son atmosphère funeste, "Reeking Under", "Visions Invade" et sa première partie terrifiante). De la même manière, ces quelques leads et solos dispensés au compte-goutte ("The Graves" à 2:06, "Reeking Under" à 2:04 et 2:51, les premières secondes de "Visions Invade" puis plus loin à compter de 4:26 et 5:23, "Shackles Of Extremity" à 1:06) contribuent aussi à ces ambiances faisandées et infernales dans lesquelles trempent cette première démo.



Malgré ce goût pour les rythmiques lancinantes et lourdingues, Death Possession n’est pas sans nous offrir quelques coups de matraques un poil plus virulents afin de contraster avec l’essentiel de ces autres séquences évoquées dans le paragraphe précédent. De "The Graves" à 0:20 à "Reeking Under" à 1:24 et 4:33 en passant par "Visions Invade" à 1:52, 3:23 et 4:37 et "Shackles Of Extremity" à 3:58, ces changements de braquets (mêmes légers) vont permettre à Death Possession d’apporter ce qu’il faut de nuance et de contraste à des compositions plus souvent entêtantes qu’explosives. Dans le même ordre d’idée, on saura également apprécier à leur juste valeur ces quelques séquences au groove chaloupé. Des moments durant lesquels on aura plaisir à se laisser aller à quelques roulements d’épaules, mouvements de tête et autres grimaces d’approbation on ne peut plus explicites ("The Graves" à 1:53 et 4:36, "Reeking Under" à 1:11, 1:50 et 2:22, "Visions Invade" à 1:15, les dernières secondes de "Shackles Of Extremity").



Particulièrement engageante sans être pourtant novatrice, cette première démonstration des Américains de Death Possession devrait selon toutes vraisemblances tomber prochainement dans l’escarcelle d’un label qui n'aura pas manqué d'avoir un peu de flair à l'écoute de ces quelques titres. Car si le groupe ne réinvente strictement rien avec son Death Metal lourdingue aux ambiances de Mort, le fait est que ses compositions sont toutes particulièrement bien troussées avec ce qu’il faut d’atmosphère, d’efficacité et de relief pour capter pleinement notre attention. Si la suite des aventures de Death Possession est au moins aussi bonne et convaincante que ne l’est Demo: Demiurge Of Foul Form, vous pouvez êtes alors certains que l’on va se régaler. En attendant que ce jour arrive, ces quatre titres feront très bien l’affaire.

2024 - Autoproduction Death Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

Death Metal - Etats-Unis

tracklist 01. The Graves (05:38) 02. Reeking Under (06:58) 03. Visions Invade (06:06) 04. Shackles Of Extremity (05:34)

Durée : 24:16

line up Kyle Goldsberry / Chant, Guitare

Cole / Guitare

Wyatt / Basse

Judd Black / Batterie

parution 4 Février 2024

