Anges de la Mort - Notre tombeau grand ouvert Chronique Notre tombeau grand ouvert

ANGES DE LA MORT… Même pour des Canadiens pratiquant le black metal, un tel patronyme me semble un peu caricatural. Mais, conséquence immédiate de ce blaze et du logo bien obscur qui l’accompagne, j’espérais un truc hyper brutal, très rapide et évidemment blasphématoire. Or, non.



Bien sûr, black, « Notre tombeau grand ouvert » l’est de A à Z. Du nom des huit titres à la pochette en passant évidemment par la musique et le chant, le duo Ishkar / Borvos s’entend plutôt bien pour trousser un metal noir sérieux et sans fioritures. Pour un premier album, ce n’est donc pas si mal. En effet, le style se veut avant tout basique et, par bien des aspects, je pense surtout au black punk n’roll de heavy metal en écoutant la formation mais bon, ce n’est pas désagréable.



Il reste que l’album s’essouffle tout de même assez vite et que les près de quarante minutes me semblent longues. La faute à des rythmes trop similaires, à des lignes vocales interchangeables ainsi qu’au fait que, globalement, les trucs qui tendent à tirer sur le rock, aussi crasseux soit-il (« L’âge du médiocre ») finissent par me lasser. Pas mon truc donc, même si je reconnais toutefois que l’ambiance sombre est bien restituée et que la formation s’avère suffisamment en confiance pour se lancer dans des travaux plus ambitieux, à l’image du titre éponyme, un instrumental de plus de sept minutes.



Une dernière chose m’intrigue concernant ADLM : le prix de la version cassette de cette sortie. Autant le digital à $6,66 canadiens (environ 4,50€) s’entend bien (il y a un label, des frais d’enregistrement et c’est parfaitement normal que de vouloir faire un peu d’argent avec sa musique) mais $666 pour la cassette… J’ai vérifié, ce n’est pas une coquille, c’est bien le prix minimum pour acquérir l’un des cinquante exemplaires, que j’imagine assez mal devenir culte dans les décennies qui viennent. Bref, me concernant je vais remettre le couvercle sur le tombeau et sans doute ne pas y revenir de sitôt. … Même pour des Canadiens pratiquant le, un tel patronyme me semble un peu caricatural. Mais, conséquence immédiate de ce blaze et du logo bien obscur qui l’accompagne, j’espérais un truc hyper brutal, très rapide et évidemment blasphématoire. Or, non.Bien sûr,, «» l’est de A à Z. Du nom des huit titres à la pochette en passant évidemment par la musique et le chant, le duos’entend plutôt bien pour trousser unnoir sérieux et sans fioritures. Pour un premier album, ce n’est donc pas si mal. En effet, le style se veut avant tout basique et, par bien des aspects, je pense surtout aude DARKTHRONE , parfois à WATAIN sur les tempos les plus lents alors que le riffing introductif de « La chute des morses » me renvoie à un certain « Fear of the Dark ». Je ne m’attendais pas à ressentir un fond de feelingen écoutant la formation mais bon, ce n’est pas désagréable.Il reste que l’album s’essouffle tout de même assez vite et que les près de quarante minutes me semblent longues. La faute à des rythmes trop similaires, à des lignes vocales interchangeables ainsi qu’au fait que, globalement, les trucs qui tendent à tirer sur le, aussi crasseux soit-il (« L’âge du médiocre ») finissent par me lasser. Pas mon truc donc, même si je reconnais toutefois que l’ambiance sombre est bien restituée et que la formation s’avère suffisamment en confiance pour se lancer dans des travaux plus ambitieux, à l’image du titre éponyme, un instrumental de plus de sept minutes.Une dernière chose m’intrigue concernant: le prix de la version cassette de cette sortie. Autant le digital à $6,66 canadiens (environ 4,50€) s’entend bien (il y a un label, des frais d’enregistrement et c’est parfaitement normal que de vouloir faire un peu d’argent avec sa musique) mais $666 pour la cassette… J’ai vérifié, ce n’est pas une coquille, c’est bien le prix minimum pour acquérir l’un des cinquante exemplaires, que j’imagine assez mal devenir culte dans les décennies qui viennent. Bref, me concernant je vais remettre le couvercle sur le tombeau et sans doute ne pas y revenir de sitôt.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE