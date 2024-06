Gorgasm - Sadichist Chronique Sadichist (EP)





En effet la bande nous offre ici autant le côté primitif et brutal de



Du coup même si tout cela passe beaucoup trop rapidement pour qu’on soit rassasié cet encas vite digéré s’appréciera néanmoins avec plaisir et simplicité, en attendant une suite plus longue et que l’on espère voir arriver très prochainement... maintenant que les gars ont retrouvé les chemins du studio et semblent plus soudés que jamais. Tout cela confirme que malgré le temps qui passe Damian Leski et ses acolytes restent parmi ce qui se fait de mieux dans ce genre si exigeant et saturé de labels et musiciens de seconde zone, et où il est difficile de se maintenir en haut de l’affiche avec l’âge. En espérant maintenant qu’ils ne nous refassent pas le coup de rester silencieux durant une décennie entière, car vu le potentiel dévoilé ici qui prouve qu’ils n’ont pas perdu la main ni leur force de frappe cela serait un gâchis considérable... après tout reste possible et on a déjà hâte d’écouter la suite qui s’annonce radieuse, s’il y’en a une évidemment. Comme quoi à force d’attendre tout finit toujours par arriver prouvant ainsi que tout espoir n’est pas perdu, car c’est à cela qu’ont sans doute pensé nombre de fans de GORGASM à l’annonce de la sortie de cet Ep qui aura mis fin à quasiment dix ans d’attente de nouveau son. En effet c’est le temps qui s’est écoulé depuis la publication de l’impeccable dernier album en date avant qu’un long silence interminable ne s’abatte sur le groupe, et finisse ainsi par faire exploser un line-up qui semblait pourtant stable... ce qui était une réelle nouveauté en soi. Pourtant loin de se laisser abattre l’indéboulonnable chanteur-guitariste a réussi à remettre sur pied la formation avec de nouveaux membres expérimentés et qu’on a pu entendre notamment chez VITRIOL, INCINERATE ou encore DESECRATE THE FAITH... bref que des combos qui font dans la finesse, et dont le style va parfaitement coller à celui de sa tête-pensante. Si évidemment on aurait préféré un long-format complet à ces trois morceaux expédiés en à peine dix minutes, on se contentera volontiers de cela (mais pas trop longtemps quand même !) tant le plaisir de réentendre le quatuor prend le pas sur le reste, surtout que même si musicalement ça reste hyper balisé et sans surprises le contrat est largement rempli.En effet la bande nous offre ici autant le côté primitif et brutal de « Bleeding Profusely » et « Masticate To Dominate » que celui plus dense et épais de « Destined To Violate » , et cette première tendance va se ressentir immédiatement sur « Carnal Demise » où la variation permanente va être de mise sur fond de gros tabassage intensif qui alterne avec des plans plus lourds et écrasants. Tout cela sans compter sur un court solo impeccable et d’éphémères plans mid-tempo redoutables exécutés avec soin, faisant ainsi de cette ouverture une composition typique à l’entité, mais où l’on retrouve toujours sa patte si reconnaissable... à l’instar de « Sadichrist » qui s’enchaîne juste après et va se faire à la fois plus débridée et directe. Cependant elle va être aussi plus sombre par l’apport d’un grand-écart plus important et dense que précédemment, qui créé ainsi un ressenti oppressant dans cette noirceur encore plus impénétrable après notamment de bonnes grosses déferlantes inarrêtables. En revanche après ce démarrage mené tambour battant « Mutilation Maze » va jouer sur le penchant plus actuel des américains en mettant ici les blasts en retrait au profit d’une lourdeur accentuée à l’extrême et à la pression impressionnante, tant on suffoque sous cette épaisseur d’obscurité et de lenteur proéminente. Si quelques courts instants en médium permettent d’aérer l’ensemble le bridage reste la règle tant c’est rampant au possible, et se complété par un long lead désespéré qui finit d’ajouter de la douleur et de la haine à une plage implacable qui clôt les hostilités de la meilleure des manières.Du coup même si tout cela passe beaucoup trop rapidement pour qu’on soit rassasié cet encas vite digéré s’appréciera néanmoins avec plaisir et simplicité, en attendant une suite plus longue et que l’on espère voir arriver très prochainement... maintenant que les gars ont retrouvé les chemins du studio et semblent plus soudés que jamais. Tout cela confirme que malgré le temps qui passe Damian Leski et ses acolytes restent parmi ce qui se fait de mieux dans ce genre si exigeant et saturé de labels et musiciens de seconde zone, et où il est difficile de se maintenir en haut de l’affiche avec l’âge. En espérant maintenant qu’ils ne nous refassent pas le coup de rester silencieux durant une décennie entière, car vu le potentiel dévoilé ici qui prouve qu’ils n’ont pas perdu la main ni leur force de frappe cela serait un gâchis considérable... après tout reste possible et on a déjà hâte d’écouter la suite qui s’annonce radieuse, s’il y’en a une évidemment.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE