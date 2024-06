The River's Source - MMXXII​ / ​MMXXIII Chronique MMXXII​ / ​MMXXIII

Allez, on dit merci. On dit merci au label préféré des amateurs de black suicidaire : War Against Yourself Records. Pourquoi ? Parce qu’il a eu la bonne idée de dénicher l’Australien de THE RIVER’S SOURCE, groupe méconnu qui n’est réellement actif que depuis 2021, mais qui a une passion pour les sonorités des années 90. Du black metal raw, mais attention, avec de grosses envies de mélodies et de claviers, et pas du tout réfractaires aux rythmes lents et. Il reste encore assez confidentiel et n’a pas encore d’album à son actif. Par contre, il a quatre EP et deux compilations dans sa discographie, et c’est ici celle à l’origine parue en 2023 au format digital : MMXXII / MMXXIII, qui est proposée en CD par le label italien.



Il s’agit de 5 compositions, et de 35 minutes de jeu inédites. Ce n’est pas une compilation dans le sens où les anciens EP auraient été rassemblés sur une seule galette, mais dans le sens où des morceaux « indépendants » ont été réunis. Le nom l’indique, elles datent de 2022 et 2023. Elles montrent plusieurs visages de la formation, qui sait varier non seulement entre deux morceaux mais également au sein de ceux-ci. Alors même si le black metal est principalement raw et froid, presque « trve », il dévie fréquemment du chemin de DARKTHRONE. « Hymn to Night’s Power » finit ainsi avec une cascade de claviers, mais évidemment avec une touche 90’s. « In Honour of the Horned One » voit apparaître des vocaux moins black, plus « chantés ». Et comme sur « The Vortex », le rythme y est beaucoup plus posé, plus doux, plus « magique » et hypnotique. Rien de dépressif ? Non pourquoi ? Ah, parce que j’ai dit que le label était spécialisé dans cette branche ? Eh bien effectivement, non, ces Australiens ne cochent pas les cases habituelles de cette écurie, donc attention à ne pas se procurer l’album aveuglément.



Au final, THE RIVER’S SOURCE se débrouille bien. Il a avant tout la qualité de composer des morceaux à l’ancienne qui passent sans difficulté dans les tuyaux auditifs. Ce n’est pas le groupe qu’il faudra écouter en priorité en 2024, mais ceux qui sont boulimiques de black metal et qui ont besoin de nouveautés en continu seront rassasié pour deux ou trois journées.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2024 - War Against Records Black Metal notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur The River's Source

Black Metal - 2007 - Australie

tracklist 01. Hymn to Night's Power 02. In Honour of the Horned One 03. The Vortex 04. Fanning the Embers 05. Under the Pale Moon

Durée : 34:35

parution 29 Février 2024

Essayez aussi Hoth

Oathbreaker

2014 - Autoproduction Gryftigæn

Wurmwaldgaistoz

2023 - Inferna Profundus Records The Third Eye Rapists

Deathtrip Transcendence / Magicians Of The Holocaust (Compil.)

2020 - Amor Fati Productions Saqra's Cult

The 9th King

2019 - Amor Fati Productions Arkona

Age of Capricorn

2019 - Debemur Morti Productions