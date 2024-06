Sol - Promethean Sessions Chronique Promethean Sessions

Sol n’est pas un nouveau venu. Même s’il n’est pas forcément le plus connu des groupes de doom, le combo danois a déjà une très longue carrière à son actif, Promethean Sessions étant son déjà 9ème LP, sans compter les nombreux EP et split réalisés par le groupe. Ce qui est plus remarquable en revanche, c’est le style de Sol, débuté sous les auspices doom death classieux avant de virer assez nettement vers des territoires plus ambiant, plus sombres et de finir sa mue au travers d’un doom carrément plus expérimental, aux limites de l’avant-gardisme, voire dans le dark folk / dark rock atypique le plus évident.



Promethean Sessions s’inscrit directement dans cette dernière veine. 43’40 pour 6 titres, une moyenne de près de 7 minutes par morceaux, qui donne le ton d’un rock peu porté sur les longueurs mais véritablement axé sur les structures aériennes.



Praying for Rain ouvre le bal tel un morceau de dark rock que ne renierait pas Nick Cave, voix grave à l’appui, ambiance de fin du monde en avant. Le ton est donné, menaçant, rampant mais également étonnament léger et aérien. L’entrée en matière baigne ainsi bien davantage dans le dark ambiant, avec des touches de dark folk, que dans le doom, qui ne sert, on le verra, que de prétexte par la suite. La multitude d’instruments utilisés (accordéon, mandoline, orgue…) permet de planter un décor tout à fait atypique que, précisément, l’intervention de la touche metal sublime ; ainsi, I Bred a Sun from the Golden Moon enchaîne en conservant cette voix dark, presque de crooner, mais en y ajoutant une instrumentation plus doom, plus metal, avec des guitares un brin drone, qui figurent la menace latente. Pour autant, le doom reste, on l’a dit, un prétexte car le fond de la musique est très rock, très dark, à l’image des derniers Katatonia ou Opeth par exemple.



A Choir of Teeth coupe l’album avec, cette fois-ci, une voix qui m’a de suite rappelé celle de David Tibet de Current 93…pour souligner combien l’influence de ce dark folk,/ dark expérimental est forte, la musique accompagnant baignant cette fois-ci plus nettement encore dans l’ambiant, avec quelques discrètes boucles drones. Le ton est contemplatif, la musique douce et ouatée, l’ambiance élégante. Quelques cordes interviennent en pont central, discrètes également, toujours aristocratiques, avec quelques notes de piano en fond pour un morceau ultra raffiné, magnifique, qui donne l’impression de couler telle une rivière au milieu d’un vallon. Ce titre, on l’a dit, coupe l’album avant qu’il ne bascule dans sa seconde partie, plus directement metal.



Paranoia Sunrise enchaîne sur des notes de violon mélancoliques, aux accents slaves et tristes, qui dressent un nouveau paysage, moins lumineux, plus tourmenté, comme dessiné à l’eau de pluie. Mais, dans le même temps, ce titre occupe un espace nouveau dans l’album, plus rock encore, plus proche d’un post quelque chose (rock ? metal ?) où la tension, les montées en puissance, même discrètes, le disputent à une voix davantage typée rock / blues aussi. De nouveau, Katatonia, Opeth ne sont pas loin, les atours metal étant devenus plus importants. Where the Trees Meet the Storm suit exactement la même ligne. Le post rock remplace le dark folk, sans à-coups, sans brutalité, l’unité de ton garantissant la cohérence de l’album.



My Words Made Nothing change encore d’univers pour clôturer l’album. La voix d’opéra qui se pose avec délicatesse sur une structure redevenue drone et ambiant, proche des travaux de Current 93, boucle l’album sur une tonalité à la fois aérienne et mélancolique, empreint d’une fragilité palpable.



Telles des montagnes russes, les chansons de ce nouvel album de Sol vous transporteront au travers de paysages et d’émotions variées, toujours à propos, toujours magnifiques. En revanche, ouverture d’esprit exigée.

01. Praying for Rain 02. I Bred a Sun from the Golden Moon 03. A Choir of Teeth 04. Paranoia Sunrise 05. Where the Trees Meet the Storm 06. My Words Made Nothing

