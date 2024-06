Hardened - Pale Eternal Fog Chronique Pale Eternal Fog

Pale Eternal Fog », premier album des Canadiens de HARDENED après trois EP parus entre 2015 et 2019, donne fortement envie de découvrir la formation. Un grand bravo à David Provencher et Becky Tremblay donc.



Le quatuor a su rassembler des musiciens provenant d’horizons divers (death, black, folk, etc.) sous la bannière d’un stoner sludge metal épais, puissant, lourd, planant également, en un seul mot : inspiré. Le style étant déjà parfaitement codifié, n’espérez pas de ces cinq titres qu’ils le renouvellent en profondeur. D’ailleurs, au fil des écoutes et pour essayer de donner des points d’accroche, je pourrais citer les Allemands de CRANIAL, dont j’avais beaucoup aimé le « Dark Towers / Bright Lights » en 2017, en moins atmosphérique toutefois, ou encore les Américains d’ARMED FOR APOCALYPSE, en moins frontal. Je note également, mais peut-être ne serait-ce pas le cas si on le demandait aux intéressés, des embruns de



Dans l’esprit, j’ai également le sentiment que l’album se découpe en deux. D’un côté, les trois premières compositions, dans un format ramassé sur cinq minutes, exposent le côté le plus direct et belliqueux du groupe : des riffs simples, des structures élémentaires, mais une putain d’énergie qui donne furieusement envie de se dandiner. A l’occasion, les mecs placent de petites accélérations bien senties et ça fout de bonnes mandales, l’auditeur, même exigeant, n’en demandera guère plus.



Ensuite, il y a les deux derniers titres. Plus longs (sept et neuf minutes), ils développent plus en profondeur une autre facette de HARDENED, plus contemplative, toujours empreinte de puissance mais davantage orientée vers une forme de spiritualité, le LP se terminant dans une espèce d’apesanteur, à l’image du final de « Hakan », hypnotique avec ses guitares claires survolant une rythmique plombée et répétitive. Je reconnais que cela faisait bien longtemps que je ne m’étais pas extasié devant une pochette d’album et les tons ocres de celle-ci ont tout de suite séduit mon œil lubrique. Aussi belle que mystérieuse, cette illustration de «», premier album des Canadiens deaprès trois EP parus entre 2015 et 2019, donne fortement envie de découvrir la formation. Un grand bravo àetdonc.Le quatuor a su rassembler des musiciens provenant d’horizons divers (death, black, folk, etc.) sous la bannière d’unépais, puissant, lourd, planant également, en un seul mot : inspiré. Le style étant déjà parfaitement codifié, n’espérez pas de ces cinq titres qu’ils le renouvellent en profondeur. D’ailleurs, au fil des écoutes et pour essayer de donner des points d’accroche, je pourrais citer les Allemands de, dont j’avais beaucoup aimé le «» en 2017, en moins atmosphérique toutefois, ou encore les Américains d’, en moins frontal. Je note également, mais peut-être ne serait-ce pas le cas si on le demandait aux intéressés, des embruns de GOJIRA du temps de « From Mars to Sirius » . Cela tient notamment aux vocaux hurlés de la paire de guitaristes, à certaines ambiances portées par une forme de rage positive, à certaines façons d’amener les rythmiques… C’est stylistiquement différent, j’en suis conscient, mais j’y trouve une essence commune.Dans l’esprit, j’ai également le sentiment que l’album se découpe en deux. D’un côté, les trois premières compositions, dans un format ramassé sur cinq minutes, exposent le côté le plus direct et belliqueux du groupe : des riffs simples, des structures élémentaires, mais une putain d’énergie qui donne furieusement envie de se dandiner. A l’occasion, les mecs placent de petites accélérations bien senties et ça fout de bonnes mandales, l’auditeur, même exigeant, n’en demandera guère plus.Ensuite, il y a les deux derniers titres. Plus longs (sept et neuf minutes), ils développent plus en profondeur une autre facette de, plus contemplative, toujours empreinte de puissance mais davantage orientée vers une forme de spiritualité, le LP se terminant dans une espèce d’apesanteur, à l’image du final de « Hakan », hypnotique avec ses guitares claires survolant une rythmique plombée et répétitive.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2024 - Indépendant Stoner Sludge Metal notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Hardened

Stoner Sludge Metal - 2015 - Canada

formats Digital / 01/06/2024 - Indépendant

nouveaute A paraître le 1 Juin 2024

écoutez Deiivos

Throne

Atlatl

Hakan

Ruins

tracklist 01. Deiivos (04:40) 02. Throne (05:28) 03. Atlatl (05:03) 04. Hakan (07:20) 05. Ruins (09:03)

Durée : 31:34

line up David Perrault / Basse

Guillaume Lambert / Chant, Guitare

InnVöker / Chant, Guitare

Myrdynn / Batterie

Essayez aussi Bongzilla

Amerijuanican

2005 - Relapse Records Melvins

Bullhead

1991 - Boner Records Oruga

Oruga (EP)

2011 - Autoproduction Bongripper

Hippie Killer

2007 - Autoproduction Drawers

All Is One

2011 - Slow Burn Records