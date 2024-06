This Ending - Crowned In Blood Chronique Crowned In Blood

L’effet de surprise



L'effet de surprise Needles Of Rust ne se reproduira pas, This Ending reprend en effet sa recette de blackened death mélodique sous perfusion de tremoli catchy et de blasts véloces (merci Peter). Un petit coup de pied au cul fort délectable sous la production exemplaire du Wing Studio (Mörk Gryning, Demonical, Diabolical). On en viendra même parfois à secouer sa crinière sur les passages thrashy d'un "Will Of Iron" (imparable en live) ! Le boulot de composition comme pour son prédécesseur, est à des années lumières du reste de leur discographie. Des structures riches, alternant arpèges acoustiques, passages doomy, voire ambiancé (l'introduction de la galette) et rafales vindicatives ("Hope In Inferno" comme belle démonstration des Suédois). Mais ce qui retiendra surtout nos vieilles esgourdes c'est cette saveur "glacial" de cette époque bénie (l'interlude "Blood King"), notamment dans les tremoli ("Awakening"). Malgré quelques légères baisses de régimes ("A Venomous Prison"), l'album arrive à tenir notre attention tout le long. Sans compter les quelques guests sympathiques pour épauler un Mårten Hansen toujours aussi fatigué (bien aidé par le mixage), Anders Strokirk (Necrophobic) sur le morceau éponyme, Joakim Svensson (Birdflesh, ex-Entrails) sur "Lord, Master, King and Emperor - All in One" et Stefan Lundgren (Mörk Gryning) aux claviers.

A l'instar du précédent album Needles Of Rust, le death mélodique de ce Crowned In Blood fera clairement le job et sans étiquette "série Z". L'écoute sera plutôt agréable et sans temps mort. On retrouve une musique finement composée, accrocheuse, aux passages velus et mêmes frissonnants aux relents No Fashion Records. Mais les 40 minutes passées il sera bien difficile de trouver un réel moment fort et d'en retenir foncièrement grand chose. La galette de This Ending sera une nouvelle fois écoutée puis rangée… Comme une envie de remettre le vinyle de As Tears en platine.

