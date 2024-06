Vigilante - V Chronique V

VIGILANTE pour la sortie de son quatrième album, Dr. V ne fait rien pour mettre ses auditeurs à l’aise, la voie retenue pour ce « V » étant sensiblement la même : un thrash metal principalement joué sur un orgue et intégrant de nombreux éléments industriels, à commencer par ce chant lointain, distordu.



Si le style général reste donc peu ou prou le même, le one-man band a tout de même su évoluer, à moins que ce ne soit tout simplement le changement de production qui ne fasse cet effet. Il reste que les claviers me semblent moins insupportables que par le passé, notamment dans une hystérie sonore revue à la baisse, cela permettant aux guitares de retrouver une place certes toujours aussi discrète et secondaire mais néanmoins plus importante. L’orgue demeure toujours au centre des débats, faisant de ce disque une sortie encore une fois particulièrement atypique mais les risques de rejet sont désormais moindres : il est possible de s’accrocher à un riff, voire à des lignes de basse chaloupées (« 1 ») et si VIGILANTE restera à jamais cloîtré dans le musée des horreurs du metal français, tant sa vision musicale s’apparente à ce que l’on pouvait trouver sous les tentes freaks des cirques d’antan, il demeure que son étrangeté sans pareille fait du bien dans un paysage audio trop souvent uniforme. « V » n’est pas la photocopie d’une photocopie d’une photocopie, il s’agit d’une pièce unique qui n’imite personne et ne sera sans doute jamais imitée.



Evidemment, il pourrait s’avérer que pour vous l’écoute soit aussi agréable que de se faire arracher une dent sans anesthésie, l’orgue ne plaira clairement pas à tout le monde et le consensus est le dernier des soucis du musicien. Cependant, les oreilles les plus curieuses devraient laisser une chance à ces huit compositions, d’autant qu’il semblerait que ce soit les dernières, le bandcamp précisant qu’il s’agit d’un ultimate album. Vous me direz que cela ne constitue pas un argument suffisant pour acquérir l’objet, surtout lorsqu’il s’avère aussi difficilement classable. Toutefois le constat est là : ça fonctionne.



Quelques gimmicks pourraient certes finir par agacer : des mélodies de clavier trop souvent répétées, un chant lassant du fait de ses aspects monolithiques et atones, des guitares trop brouillonnes, sous-mixées, une batterie électronique… Rien de cela ne vient finalement ternir l’intégrité de la démarche, la fidélité à une ligne de conduite unique qui ne remportera jamais un succès massif, peut-être même pas un succès d’estime, la seule chose qui compte étant de pouvoir dire : cela existe, je l’ai écouté, jamais personne n’avait joué cela avant.



2024 - Detergent Records Metal Extrême Oppressant avec Orgue notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Vigilante

Metal Extrême Oppressant avec Orgue - 2099 - France

formats CD, Digital / 18/06/2024 - Detergent Records

nouveaute A paraître le 18 Juin 2024

écoutez Piss

No Expiration Date For Vengeance

1

Porcelain Babes Hosiery Scratch Lines

Invisible Legs

The Hereditary Shadow

Mops

Kept Alive Artificially

tracklist 01. Piss (04:42) 02. No Expiration Date For Vengeance (04:17) 03. 1 (05:33) 04. Porcelain Babes Hosiery Scratch Lines (04:50) 05. Invisible Legs (05:01) 06. The Hereditary Shadow (05:04) 07. Mops (05:53) 08. Kept Alive Artificially (05:46)

Durée : 41:06

line up Dr. V / Chant, Instruments

