DOSKA se laisse enfin pleinement apprécier à compter de « Mennokh » : un black metal mélancolique, fondé principalement sur des tempos moyens ainsi que des ambiances à la fois naturelles et légèrement medieval fantasy.



Cet énième one-man band hexagonal n’a encore qu’une carrière toute récente et il est fort probable que peu nombreux furent ceux qui entendirent parler de l’EP éponyme paru en 2023. Mais ce « Doska Og Vintey », premier LP, pourrait bien inverser la tendance tant il s’avère riche et porteur de lumière. Du black certes, je l’ai dit, mais qui, titre après titre, développe des atmosphères de plus en plus sombres, l’ombre d’« Ultima Thulée » ou de « Memoria Vetusta I : Fathers of the Icy Age » (



Et même si je considère qu’il y a un peu trop d’introductions acoustiques dans les compositions, préférant largement les errances dures de la formation, il reste que cet homme seul expose déjà un sacré talent pour composer un metal noir fortement teinté d’influences héritées des années 90. Les compositions sont foisonnantes d’atmosphères et de changements d’ambiances, le chant sait se faire versatile, même si ma préférence ira encore une fois à ses expressions les plus crues et criardes. Les qualités sont donc majoritaires dans ce premier effort longue durée, DOSKA parvenant sans forcer à rester intéressant tout au long des quarante minutes que durent ces neuf compositions. Il faut dire que la richesse de l’écriture ne joue pas en défaveur de l’homogénéité stylistique, la cohérence artistique étant ici évidemment de rigueur.



