Holycide - Towards Idiocracy Chronique Towards Idiocracy

Dave Rotten (thrash metal : HOLYCIDE. Même si la formation est déclarée active depuis 2004, les choses ont réellement commencé à bouger en 2013 avec la démo « No Escape », « Towards Idiocracy » étant donc le troisième LP du aujourd’hui quintette.



Si des doutes subsistaient quant aux intentions des musiciens, un simple coup d’œil sur les différentes pochettes suffira à clarifier la situation : un gros balèze armé jusqu’aux dents qui fout le feu partout, décapite et casse des bouches, il n’y a guère que l’EP « Toxic Mutation » (2015) qui échappe à cette ligne éditoriale. Du côté des paroles, les mecs clament leur désamour de la technologie (« A.I. Supremacy » ; « Technophobia ») et du pouvoir corrompu (« Power Corrupts »), des sujets modernes voire sociétaux assez communs dès lors qu’il s’agit de ce genre musical. Quant aux influences, si jamais la mascotte guerrière ne vous avait pas mis sur la voie, il faudra les chercher du côté de l’Allemagne, à commencer par l’inusable



Moi, tout ça, ça m’avait mis en appétit. Il y a une troupe chevronnée, je suis généralement très preneur des travaux du père Rotten, surtout chez CHRIST DENIED (dont il faudrait que je parle à l’occasion), mais le problème c’est qu’ici ce n’est pas de death metal dont il est question. Et en matière de thrash joué avec un son moderne mais usant des ficelles ancestrales, je ne cache pas une pointe de déception. J’ai beau multiplier les écoutes, je ne retiens quasiment rien des dix compositions, le souvenir de l’une chassant immédiatement l’autre. Très orienté heavy, insuffisamment extrême à mon goût, le rendu sonne bien trop classique à mes oreilles et je regrette amèrement la voix si joliment gutturale du leader. Tout est pourtant parfaitement exécuté, il ne s’agit pas d’une sortie « torchon » où les mecs auraient bâclé leurs parties juste pour obtenir une ligne de plus sur la feuille de paye : travail d’écriture et de structure des morceaux, solos à foison, déferlantes de rythmiques menées à la double, riffs saccadés ou déliés, alternances d’accélérations et de ralentissements efficaces, chant accrocheur, je trouve juste qu’il y a une absence de personnalité flagrante au regard des CV, je lui préfère largement des trucs plus confidentiels tel qu’un



Sans compter que, bon, le discours sur « l’informatique ce n’est pas bien et les hommes politiques ils sont tous méchants », ça commence tout de même à faire vieux ronchons. Il le sait sans doute que s’il n’était pas à la tête de Towards Idiocracy » pourrait sortir sous quatre formats différents (CD, digital, cassette, vinyle) et que son statut de dirigeant lui octroie peut-être des privilèges qu’un subalterne n’aurait pas… Bref, je sors du cadre et m’égare. Par conséquent que faudrait-il retenir de cette nouvelle parution ?



