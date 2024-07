Black Sorcery - Plummeting Into The Hour Of The Wolf Chronique Plummeting Into The Hour Of The Wolf (EP)





Pas de quartier pour cette ouverture tant la vitesse et les blasts sont prédominants ici, portés par des riffs glacés et coupants où l’on est pris à travers l’hiver aux accents typiquement scandinaves. Seulement ralentie par un passage lent et rampant au possible cette première plage nous plonge directement dans une météo sombre et brumeuse, où seule la lune et quelques courts éclairs lumineux font apparaître un semblant de lumière au milieu des déferlantes haineuses qui rendent hommage au Malin comme à l’occultisme en général. Et après ce démarrage mené tambour battant « The Hour Of The Wolf » va voir son niveau de jeu augmenter, grâce notamment à une rythmique plus variée où au milieu du riffing hypnotique l’on va entendre une lenteur plus affirmée et surtout des plans mid-tempo impeccables pour headbanguer, créant ainsi un équilibre des forces en présence particulièrement jouissif et démoniaque. Du coup tout est mis en avant de la plus belle des façons vu qu’on est emporté dans un torrent furieux où l’on se rend compte que les gars sont très efficaces quand ils proposent quelque chose de plus diversifié et moins frontal, un constat qui va trouver son apothéose sur le long « Without Reflection ». Ici même si ça va reprendre les mêmes idées l’on va y entendre l’insertion d’une certaine mélancolie via l’apport de solos déchirés et d’ambiances nostalgiques, où la variété rythmique fait toujours des merveilles et dont le summum est atteint par cette fin acoustique aux notes douces et apaisantes, histoire de faire le bilan après ce blizzard enfin calmé.



Avec ces accents cradingues et désarticulés ainsi que son alternance contagieuse cette ultime composition démontre une voie à suivre pour l'entité, qui sans se renier et perdre ses fulgurances comme sa simplicité prouve qu'elle est capable d'amener un autre souffle et d'autres émotions dans ces ténèbres opaques, où tout espoir semblait éteint. Car désormais celui-ci est revenu sous une forme ambigüe où le grand manteau blanc, le vent et les forêts immenses servent de tremplin entre les sous-sols du Diable et de ses légions, afin de montrer que la bande a trouvé le parfait équilibre entre ces deux extrémités sans tomber dans l'excès plaintif comme kitchouille. Du coup on ne peut que s'incliner devant le résultat qui confirme tout le bien qu'on pensait d'elle, vu qu'elle ose évoluer sans se dénaturer... preuve donc que la suite de ses aventures risque d'être particulièrement attractive et qu'elle va être désormais attendue au tournant, un signe qui ne trompe pas pour notre plus grand plaisir. Moins d'un an après la sortie du sympathique « Deciphering Torment Through Malediction » revoilà déjà le quatuor de Rhode Island avec de la nouveauté, cette fois sous la forme d'un court Ep d'à peine trois titres... mais visiblement les gars n'avaient pas envie de traîner et voulaient continuer à battre le fer tant qu'il est encore chaud. Si l'album avait été une réussite de par la qualité de son Black Metal rugueux et froid qui sentait totalement les origines du genre, ce court-format ne va pas dépareiller et va reprendre exactement les mêmes bases histoire de ne pas dérouter l'auditoire et de continuer à le fidéliser comme il se doit. Du coup pendant un peu plus de vingt minutes on va avoir droit à une série de poncifs et de plans certes éculés mais parfaitement exécutés, où la violence primitive côtoie une température nettement en dessous de zéro et des multiples tempêtes hivernales neigeuses comme nocturnes, à la noirceur plus qu'inquiétante. Cependant sans se renier totalement le combo va proposer une musique plus variée et dense que précédemment, et celle-ci va d'ailleurs parfaitement s'intégrer à la vision pure et originelle proposée par l'entité... même si dans un premier temps c'est à un déferlement de haine particulièrement brutal auquel on va avoir droit sur le très bon « World Demands Cruelty ».

tracklist 01. World Demands Cruelty 02. The Hour Of The Wolf 03. Without Reflection

Durée : 20 minutes

line up Stygal / Chant

Jonathan Mulligan / Guitare

Mark Laskey / Basse

Chris Daniels / Batterie

parution 24 Mai 2024

