Ah mais ce groupe a vraiment beaucoup de choses pour lui. Déjà il a l’origine qui attire : norvégien. On a toujours la curiosité et l’envie d’aller tester ce qui vient de ce pays symbolique. Et puis il a très vite su trouver sa place. Du moins auprès des labels. En 5 albums, il est passé par le polonais Hellthrasher, l’allemand Darker than Black Records et finalement il vient tout juste de déménager dans nos contrées et de débarquer sur le géant Osmose. On peut avoir un coup de bol ou profiter d’une connaissance bien placée une fois, mais trois fois et ce dans trois patries différentes, c’est qu’il y a forcément du talent.



Et ça, c’est vrai, c’est indéniable, GJENDØD a du talent, mais il a aussi une imagination débordante et du courage. Le courage d’évoluer et de proposer de nouvelles orientations à répétition. Ce cinquième album d’un ancien duo devenu trio avec l’arrivée d’un batteur est ambitieux mais sans devenir pédant. Il est formé de 8 morceaux relativement courts, entre 3 et 6 minutes chacun, reliés entre eux avec une évidence et une logique irréprochables malgré de grands écarts musicaux forts. L’album est assez difficile à décrire, ne se classant sous aucune étiquette claire. Il est à la fois chaotique, mélodique et progressif, et s’il est souvent sombre, il devient par moments éblouissant. C’est assez agaçant de ne pas trouver une référence simple et convaincante, qui permettrait de tout de suite faire comprendre à quoi nous avons affaire. Si je dis que j’ai souvent l’impression d’entendre LIK qui se serait mis à jouer du TAAKE, est-ce que je suis proche du résultat ? Peut-être pas, mais si je donne envie de tenter, c’est déjà un bon début.



Livskramper est assez époustouflant en tout cas. Il peut balancer des trombes de sons démoniaques survoltés à la 1349 (« Død manns skygge ») et enchaîner avec des riffs ultra-jouissifs, presque printaniers (« I nattens land »). Et je le redis, mais il parvient sans donner l’impression de passer de Charybde en Scylla. C’est logique malgré tout, comme un univers composé de décors variés mais tout à fait cohérent. Alors c’est vrai que certains paysages m’ont moins touché, principalement ceux où la furie nerveuse prend l

