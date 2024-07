Sadus - The Shadow Inside Chronique The Shadow Inside

SADUS à son lectorat ? Sûrement pas moi. Entre 1988 et 1992, les Américains ont plié le game du thrash death metal technique (« Illusions » ; Jon Allen (batterie) / Darren Travis (basse, guitare, chant) est encore capable d’en remontrer aux jeunes qui poussent derrière afin de conquérir le trône laissé vacant trop longtemps.



En effet, alors que d’aucuns pourraient se laisser dire que suite aux semi-fours qui furent « Elements of Anger » (1997) puis surtout le mal-aimé « Out for Blood » (que je trouve personnellement tout à fait délicieux), prêter une oreille à ce « The Shadow Inside » serait une perte de temps, je réponds avec aplomb : que nenni ! Déjà, la formation s’est dotée d’un son hyper puissant totalement d’actualité et je trouve ce regain de modernisme tout à fait approprié à ces dix nouvelles compositions qui démontrent justement que les deux protagonistes savent vivre avec leur temps sans regarder en arrière. Ou tout du moins sans que le glorieux passé n’empêche d’évoluer dans la continuité. Ainsi, au rayon des bonnes surprises, nous pourrons noter que les expérimentations à base de synthétiseurs ont disparu du paysage et ce que l’on perd en n’ayant plus DiGiorgio aux quatre cordes (ses lignes incroyables manquent tout de même cruellement), on le gagne en radicalité : le style se veut désormais moins techniquement démonstratif, même si le riffing des guitares atteint de beaux sommets, de même que les solos, particulièrement vifs et inspirés (« Anarchy » pour n’en citer qu’un).



L’autre atout est que SADUS possède un style qui lui est propre, impossible à confondre, même avec les groupes dont il est le plus proche : The Shadow Inside » fait bien plus que simplement marquer un come-back après un peu moins de vingt ans de silence. Tout n’est certes pas ici parfait (l’instrumental « New Beginnings », dispensable) mais l’album permet au moins aux Américains de reprendre leur place au sein de la hiérarchie metal, scènes thrash et death confondues tant le duo a toujours flirté avec la frontière.



Le disque renoue avec ces mid-tempos à la fois techniques et plein de groove qui ont toujours caractérisé la formation, le chant criard de Darren Travis fonctionne encore parfaitement et j’adore le son très mat de la grosse caisse de Jon Allen qui, s’il n’a peut-être plus sa rapidité d’antan, balance encore des patterns bien chiadés qui confèrent beaucoup de dynamisme aux morceaux. Le seul et unique regret de cette sortie sera donc de ne pas y retrouver Steve DiGiorgio, dont la seule présence aurait fait passer la note de 8 à 10 j’en suis convaincu. Il ne reste maintenant plus qu’à espérer que SADUS soit durablement de retour et que d’autres LP suivront car, si je considère encore ce dernier comme un tour de chauffe permettant de confirmer que le feu sacré est encore là, je gage que ses successeurs se hisseront tout en haut de la chaîne alimentaire. Qui oserait encore présenterà son lectorat ? Sûrement pas moi. Entre 1988 et 1992, les Américains ont plié ledutechnique («» ; « Swallowed in Black » ; « A Vision of Misery ») et même si le grand Steve DiGiorgio ne tient désormais plus la basse, le duo(batterie) /(basse, guitare, chant) est encore capable d’en remontrer aux jeunes qui poussent derrière afin de conquérir le trône laissé vacant trop longtemps.En effet, alors que d’aucuns pourraient se laisser dire que suite aux semi-fours qui furent «» (1997) puis surtout le mal-aimé «» (que je trouve personnellement tout à fait délicieux), prêter une oreille à ce «» serait une perte de temps, je réponds avec aplomb : que nenni ! Déjà, la formation s’est dotée d’un son hyper puissant totalement d’actualité et je trouve ce regain de modernisme tout à fait approprié à ces dix nouvelles compositions qui démontrent justement que les deux protagonistes savent vivre avec leur temps sans regarder en arrière. Ou tout du moins sans que le glorieux passé n’empêche d’évoluer dans la continuité. Ainsi, au rayon des bonnes surprises, nous pourrons noter que les expérimentations à base de synthétiseurs ont disparu du paysage et ce que l’on perd en n’ayant plusaux quatre cordes (ses lignes incroyables manquent tout de même cruellement), on le gagne en radicalité : le style se veut désormais moins techniquement démonstratif, même si le riffing des guitares atteint de beaux sommets, de même que les solos, particulièrement vifs et inspirés (« Anarchy » pour n’en citer qu’un).L’autre atout est quepossède un style qui lui est propre, impossible à confondre, même avec les groupes dont il est le plus proche : CORONER et DARK ANGEL principalement. Autrement dit, ce que ces musiciens jouaient dans les années 90, ils le jouent encore aujourd’hui sans que cela ne sonne « daté », preuve s’il en fallait qu’ils sont plus que jamais à l’avant-garde de leur art. Et si effectivement la nostalgie me ramènera toujours davantage sur les traces d’« A Vision of Misery », «» fait bien plus que simplement marquer unaprès un peu moins de vingt ans de silence. Tout n’est certes pas ici parfait (l’instrumental « New Beginnings », dispensable) mais l’album permet au moins aux Américains de reprendre leur place au sein de la hiérarchie, scènesetconfondues tant le duo a toujours flirté avec la frontière.Le disque renoue avec ces mid-tempos à la fois techniques et plein de groove qui ont toujours caractérisé la formation, le chant criard defonctionne encore parfaitement et j’adore le son très mat de la grosse caisse dequi, s’il n’a peut-être plus sa rapidité d’antan, balance encore des patterns bien chiadés qui confèrent beaucoup de dynamisme aux morceaux. Le seul et unique regret de cette sortie sera donc de ne pas y retrouver, dont la seule présence aurait fait passer la note de 8 à 10 j’en suis convaincu. Il ne reste maintenant plus qu’à espérer quesoit durablement de retour et que d’autres LP suivront car, si je considère encore ce dernier comme un tour de chauffe permettant de confirmer que le feu sacré est encore là, je gage que ses successeurs se hisseront tout en haut de la chaîne alimentaire.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE