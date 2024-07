Winter Eternal - Echoes of Primordial Gnosis Chronique Echoes of Primordial Gnosis

Rien n’est jamais acquis, mais rien n’est jamais perdu. Un groupe qui a sorti un album culte peut enchainer avec une grosse daube, et au contraire un groupe avec un début timide peut grandir et réussir à franchir des étapes. Parfois, c’est d’un coup, en un seul album que l’étincelle se dévoile. Et pour d’autres, l’évolution est progressive, constante, presque lente. WINTER ETERNAL fait partie de ces derniers, et j’ai bien failli ne pas m’en rendre compte parce que j’avais vomi leur première sortie, Winter Eternal, en 2013. C’était pas bon hein, on est d’accord ? Je n’étais pas mal luné ou à moitié sourd à l’époque !? Eh bien Youpi Youpa, voici 11 ans plus tard un quatrième opus, et il est à des milliers d’années lumière au-dessus.



WINTER ETERNAL vient de Grèce et il a toujours été le bébé d’un seul gaillard, Soulreaper. Il s’occupe lui-même des vocaux, des guitares et de la basse, mais il n’est pas misanthrope au point de se passer de compagnie, et sur les 8 compositions d’Echoes of Primordial Gnosis, il s’est offert les services de trois artistes de session. Tout d’abord il y a le partenaire de longue date à la batterie, Vagelis Felonis, qui a joué pour EMBRACE OF THORNS, ACRIMONIOUS, NECROVOROUS et une bonne quinzaine d’autres formations. Ensuite, un collègue présent depuis le deuxième album, Matthew Dakoutros, est toujours là pour poser quelques notes de violon et de violoncelle. Très légères, les notes, l’homme reste toujours très discret. Et enfin il y a la déesse à l’esprit viking : Hildr Valkyrie de FOLKEARTH, de FOLKODIA et de son propre groupe à son nom. Elle aussi est discrète, mais terriblement magique lorsqu’elle fait résonner sa voix de sirène.



WINTER ETERNAL a ainsi réuni des talents aux profils plutôt variés pour une musique qui ne l’est pas moins. Le black metal domine évidemment, mais il est très envolé, très conquérant, et avec des touches mélodiques qui dépassent les étiquettes. Le résultat est ultra carré, très instantané. C’est un album qui sert à prendre son pied tout de suite, et la durée des compositions le prouve. La moyenne est autour de 4 minutes. C’est donc direct et puissant et sans longueur. Alors que demande le peuple ? Peu, si peu. Juste un peu plus de profondeur qui donnerait envie d’y revenir dans quelque temps à nouveau. Parce que là, j’ai peur qu’après une dizaine d’écoutes je le laisse désormais dans un coin sans revenir vers lui avant un bout de temps... En tout cas, c’est du très bon travail et on y ressent aussi bien la passion que le talent et l’inspiration.

2024 - Hells Headbangers Records Black Metal

Black Metal - 2011 - Grèce

nouveaute A paraître le 28 Juin 2024

tracklist 01. Echoes of Primordial Gnosis 02. Two Heavens as One 03. Battle Cry 04. The Serpent's Curse 05. Voices 06. Bending the Fabric of Reality 07. Sacrifice for Glory 08. The Keeper of Sorrows

Durée : 32:59

