Earth Crisis - All Out War Chronique All Out War (EP)

Revoir Earth Crisis sur les planches vingt-huit ans après ma première rencontre sur scène avec les Américains a évidemment fait naitre chez moi un brin de nostalgie. Un sentiment qui me conduit aujourd’hui à entamer une rétrospective chronologique mais peut-être pas exhaustive de leur discographie (probablement jusqu’à Breed The Killers et peut-être davantage si je suis disposé à poursuivre) puisque jusque-là personne ici ne s’était intéressé à ce qui est pourtant l’une des formations Hardcore les plus emblématiques qui soient.



Formé en 1989 à Syracuse dans l’état de New York, Earth Crisis doit son nom à un album du groupe de Reggae anglais Steel Pulse. Un emprunt qui semble encore aujourd’hui particulièrement surprenant mais qui s’explique néanmoins par les thèmes que les deux groupes partagent à l’époque (de la faim en Afrique au racisme de nos sociétés occidentalisées en passant par cette guerre froide ayant opposé le bloc soviétique et les États-Unis pendant plus de quarante ans). Après des débuts peu concluants avec son ami D.J. Rose (qu’il retrouvera quelques années plus tard au sein de (The) Path Of Resistance), Karl Buechner décide de mettre temporairement Earth Crisis au placard. Il faudra attendre 1991 pour que celui-ci reprenne du service avec le soutien cette fois-ci de quatre musiciens issus du groupe Framework.



Après quelques mois passés à composer ainsi qu’à fignoler ce que monsieur Buechner avait pu écrire dans son coin en attendant de pouvoir rempiler, Earth Crisis sort en 1992 son tout premier EP. Un disque intitulé All Out War paru tout d’abord sur le label Conviction Records (petite structure fondée à Syracuse qui n’a jamais sorti grand chose d’autre si ce n’est le EP d’un groupe baptisé Stand To Reason) avant que celui-ci ne soit largement réédité trois ans plus tard par Victory Records avec en prime cette illustration revue et corrigée devenue depuis emblématique. Au programme de cette modeste mise en bouche, quatre titres (pour seulement dix minutes) d’un Hardcore métallique déjà particulièrement engagé et militant.



En effet, l’une des particularités d’Earth Crisis est assurément son engagement sur des sujets tels que l’écologie, la libération animale et le choix d’une vie loin de toutes substances nocives autant pour le corps que l’esprit (tabac, alcool, drogues dures ou douces...). Des convictions fermement défendues par tous les membres du groupe mais qui vont néanmoins être à l’origine de quelques clivages au sein d’une scène Hardcore certes bien souvent engagée sur tout un tas de sujets de société mais loin de partager la même ferveur et la même intransigeance que celles des garçons d’Earth Crisis... Cependant, si ces convictions ne sont évidemment pas partagées par tous, elles vont néanmoins permettre d’élever les consciences et de susciter des réflexions parmi une jeunesse en quête de repères et d’idéaux à défendre. Si d’autres groupes avant Earth Crisis ont pu déjà aborder de tels sujets (Minor Threat, Uniforme Choice, SSD, Youth Of Today, Judge, Framework, Vegan Reich...), le groupe de Syracuse va vite devenir le porte-étendard d’un mouvement en devenir : le Vegan Straight Edge Hardcore.



Mélange de Hardcore et de Metal dans une version encore un peu verte et immature, la musique d’Earth Crisis en 1992 n’est pas exempte d’imperfections. Quelques petits défauts de jeunesse qui donnent à All Out War des couleurs forcément un petit peu passées trente deux ans plus tard... Parmi les plus évidents, ce flow un brin rigide qui clairement manque de fluidité ("All Out War" à 1:10 et 1:56, "Ecocide" à 0:38 et 1:25, "Stand By" à 2:09) et plus globalement des compositions certes déjà efficaces mais qui effectivement manquent encore d’épaisseur. Rien de véritablement rédhibitoire, même encore aujourd’hui, mais forcément face à ce que le groupe sortira durant les quatre années qui suivront (de Firestorm à Destroy The Machines en passant par le beaucoup plus complexe Gomorrah's Season Ends), difficile de ne pas pointer du doigt ces petits irritants.

Concis dans son exécution (moins de trois minutes par titre), Earth Crisis propose sur ce premier EP des titres courts à la fibre métallique évidente. Aussi, hormis cette introduction mélodique et cette franche accélération présentes toutes les deux sur "All Out War", le reste est majoritairement composé de mid-tempo plus ou moins lourds et plus ou moins chaloupés. Une approche encore relativement nouvelle puisque le début des années 90 sera effectivement marqué par la naissance d’un Hardcore plus métallique avec l’avènement de formations telles que Converge, Integrity, Ringworm, Overcast, Starkweather et évidemment Earth Crisis qui en sera rapidement l’un des principaux chefs de file, notamment après la sortie de Firestorm en 1993 sur Victory Records.



Si ce premier EP a quelque peu vieilli avec des sonorités aujourd’hui un brin désuètes, All Out War n’en conserve pas moins un charme évident. Il est en tout cas le témoin d’une époque charnière marquée par le renouveau d’une scène Hardcore alors en pleine mutation avec l’adjonction de plus en plus prononcée et flagrante de sonorités issues des scènes Thrash et Death Metal et des prises de positions particulièrement engagées et militantes. Bien entendu, on préfèrera à ce EP les quelques sorties qui suivront parce que toutes plus abouties mais il est néanmoins aisé de comprendre comment avec ces quatre titres bouclés en dix minutes Earth Crisis a pu effectivement changer la donne et bouleverser la scène Hardcore à tout jamais.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

1992 - Victory Records Hardcore notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Earth Crisis

Hardcore - 1989 - Etats-Unis

écoutez All Out War

Ecocide

Stand By

No Allegiance

tracklist 01. All Out War (02:45) 02. Ecocide (02:55) 03. Stand By (02:11) 04. No Allegiance (02:37)

Durée : 10:28

line up Karl Buechner / Chant

Benjamin Read / Guitare

Ian Edwards / Basse

Mike Ricardi / Batterie

Essayez aussi Pain Of Truth

No Blame​.​.​. Just Facts (EP)

2020 - Daze Records Venere

Venere (Démo)

2017 - Autoproduction All Out War

For Those Who Were Crucified

1998 - Victory Records Mindz Eye

The Vision

2024 - Autoproduction Gel

Only Constant

2023 - Convulse Records