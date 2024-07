Grave - Into the Grave Chronique Into the Grave

GRAVE comme l’un des grands espoirs de la scène death metal européenne, il ne faudrait pas oublier qu’avant cela il y eut « Into the Grave », soit la genèse du mythe. Et comme la carrière est en suite plus ou moins partie en couilles avec les peu fréquentables (mais nous y reviendrons) « Souless » puis surtout « Hating Life », autant repartir de zéro pour s’intéresser aux prolégomènes de l’œuvre.



En 1991, le mélodique n’a pas encore gangréné la scène suédoise, il n’existait tout simplement pas, et notre quatuor se pointe donc avec un style aussi radical que l’époque le permettait, proche des premiers In the Eyes of Death » aux côtés d’



Tout cela pour dire que lorsque GRAVE se pointe avec ses onze compositions enregistrées à l’habituel Sunlight Studio de Stockholm, ce n’est déjà plus un groupe de débutants. Le style a muri, comprendre que la décomposition a fait son office et que l’on se bouffe donc tout du long les fluides nauséabonds d’une charogne putréfiée. C’est vrai qu’à la différence de ses comparses, le style est moins engageant : pas vraiment de titre phare (on ne parlera pas de single à ce stade de la compétition), pas de gimmick réellement marquant, juste du death mid-tempo ultra épais, en apnée permanente, où même les rares solos ne parviennent pas à apporter la moindre mélodie. Et c’est peut-être pour cela que GRAVE n’a jamais réellement décollé, trop « bas du front », trop obscur, plein de groove certes mais peut-être manquait-il une personnalité marquante, un Matti Kärki, un Lars-Göran Petrov, pour réellement percer et sortir de l’ornière. Le potentiel était pourtant là et, à bien y regarder, je pense que GRAVE reste l’une de mes formations suédoises préférées de l’époque, d’autant qu’à la différence de ses compatriotes, je suis amateur d’à peu près toutes les périodes. Trop brutal ? Trop extrême ? Trop simpliste ? Autant ce disque est aujourd’hui largement audible, autant je peux concevoir qu’au moment de sa parution il a fait chier dans son froc un bon paquet de monde.



Mais est-il vraiment bien ce « Into the Grave » ? Bah d’après toi ! Evidemment qu’il pèse un maximum et qu’il fait partie des piliers fondateurs d’un son et d’une scène ! « You’ll Never See » bénéficiera certes d’une production plus adaptée et davantage dans l’air du temps mais la personnalité profonde de la formation, elle est là, dans ce miasme originel, cette purée de pois qu’elle nous a offerte, avec ces musiciens d’à peine vingt ans qui ne se rendent alors pas compte qu’ils sont en train d’écrire l’histoire. Certes, il s’agit là d’un travail de besogneux à qui il manque probablement une once de génie pour réellement faire de cette sortie un objet dantesque mais, à l’heure où le nombre de formations se pignolant le salsifis sur la vielle école explose, il est plus que de bon ton de rappeler que tout avait déjà été dit il y a déjà plus de trente ans et que même si certains groupes actuels sont bons, ils ne font que sucer les sucs de vieux cadavres. Si « You’ll Never See » est probablement l’album qui a catapultécomme l’un des grands espoirs de la scèneeuropéenne, il ne faudrait pas oublier qu’avant cela il y eut «», soit la genèse du mythe. Et comme la carrière est en suite plus ou moins partie en couilles avec les peu fréquentables (mais nous y reviendrons) «» puis surtout «», autant repartir de zéro pour s’intéresser aux prolégomènes de l’œuvre.En 1991, le mélodique n’a pas encore gangréné la scène suédoise, il n’existait tout simplement pas, et notre quatuor se pointe donc avec un style aussi radical que l’époque le permettait, proche des premiers DISMEMBER ou ENTOMBED , voisinage national oblige. Les musiciens ont amplement eu le temps de fourbir leurs armes : entre 1988 et 1991 ce ne sont pas moins de six démos, deux splits et un single qui verront le jour, l’histoire retenant surtout cette participation à «» aux côtés d’ UNLEASHED , d’ ASPHYX , de TIAMAT ainsi que de LOUDBLAST , sortie évidemment devenue culte au regard de ce que deviendront chacune des formations.Tout cela pour dire que lorsquese pointe avec ses onze compositions enregistrées à l’habituelde Stockholm, ce n’est déjà plus un groupe de débutants. Le style a muri, comprendre que la décomposition a fait son office et que l’on se bouffe donc tout du long les fluides nauséabonds d’une charogne putréfiée. C’est vrai qu’à la différence de ses comparses, le style est moins engageant : pas vraiment de titre phare (on ne parlera pas deà ce stade de la compétition), pas deréellement marquant, juste dumid-tempo ultra épais, en apnée permanente, où même les rares solos ne parviennent pas à apporter la moindre mélodie. Et c’est peut-être pour cela quen’a jamais réellement décollé, trop « bas du front », trop obscur, plein decertes mais peut-être manquait-il une personnalité marquante, un, un, pour réellement percer et sortir de l’ornière. Le potentiel était pourtant là et, à bien y regarder, je pense quereste l’une de mes formations suédoises préférées de l’époque, d’autant qu’à la différence de ses compatriotes, je suis amateur d’à peu près toutes les périodes. Trop brutal ? Trop extrême ? Trop simpliste ? Autant ce disque est aujourd’hui largement audible, autant je peux concevoir qu’au moment de sa parution il a fait chier dans son froc un bon paquet de monde.Mais est-il vraiment bien ce «» ? Bah d’après toi ! Evidemment qu’il pèse un maximum et qu’il fait partie des piliers fondateurs d’un son et d’une scène ! «» bénéficiera certes d’une production plus adaptée et davantage dans l’air du temps mais la personnalité profonde de la formation, elle est là, dans ce miasme originel, cette purée de pois qu’elle nous a offerte, avec ces musiciens d’à peine vingt ans qui ne se rendent alors pas compte qu’ils sont en train d’écrire l’histoire. Certes, il s’agit là d’un travail de besogneux à qui il manque probablement une once de génie pour réellement faire de cette sortie un objet dantesque mais, à l’heure où le nombre de formations se pignolant le salsifis sur la vielle école explose, il est plus que de bon ton de rappeler que tout avait déjà été dit il y a déjà plus de trente ans et que même si certains groupes actuels sont bons, ils ne font que sucer les sucs de vieux cadavres.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE