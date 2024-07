Erzsébet - Six Hundred and Fifty Chronique Six Hundred and Fifty

Bon alors ! Angleterre ou Espagne ? C’est la question sur toutes les lèvres récemment. Je pense que toi non plus tu n’y as pas échappé. Il y a nécessairement quelqu’un dans ton entourage qui t’a demandé ton avis. Alors voilà, tu ne vas pas y échapper non plus dans cette chronique. « Tu es plutôt Angleterre ou Espagne ? ». Pardon ? « Lamine Yamal est impressionnant à 16 ans de mettre un but en pleine lucarne contre la France ! » ??? Mais de quoi tu me parles ? Je te demande si tu es plutôt CRADLE OF FILTH, qui vient de faire une énième apparition au Hellfest 2024, ou si tu es plutôt ERZSEBET, tout jeune groupe portant le nom de la dame hurleuse qui en est à l’origine. Le premier est anglais, le second espagnol. Tu ne connais que l’un des deux ? Ah bon ? Mais alors tu ne comprends rien à ma question… Bon, expliquons.



Le groupe est né en 2020 et hormis la charismatique chanteuse, il abrite trois musiciens. Angelvs aux guitares et claviers, The Growlist à la basse, Cerbervs à la batterie. Et pour faire court, ils reproduisent les ambiances et la musique de CRADLE OF FILTH. Mais vraiment, pratiquement en tous points. Les amateurs de black symphonique typé 90’s vont être ravis. On est en terrain connu et aucune surprise ne va venir malmener des compositions ultra-prévisibles. Plagiat ? Non, tout de même pas, mais aucune originalité. Heureusement qu’il y a un clip du coup. Il montre la demoiselle en corpse paint, lentilles de couleur et rouge à lèvres totalement possédée dans son interprétation. Et elle est très charismatique malgré le côté ridicule des scènes. Elle apporte du coup un petit quelque chose de différent, visuellement.



À part sa présence, le groupe se démarque uniquement par la durée de ses morceaux, bien plus courts que chez CRADLE OF FILTH. Le titre le plus long fait 5 minutes tandis que la moyenne dépasse de peu les 4 minutes. Les 11 pistes passent ainsi très vite, ne cumulant que 36 minutes au total. Même si elles manquent cruellement de personnalité, elles sont très bien réalisées, très bien enrobées, et elles ont l’avantage de réussir à recréer des sensations remontant à la fin des années 90. On a parlé de CRADLE OF FILTH, on aurait pu citer ANCIENT.



Alors finalement ? Angleterre ou Espagne ?

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE