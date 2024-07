Pestilence - Spheres Chronique Spheres

Spheres », quatrième album de PESTILENCE, sont probablement faussés par le fait qu’il s’agit de mon tout premier contact avec les Hollandais. Par conséquent, j’ai longtemps eu tendance à le considérer comme leur sommet artistique, le plaçant loin devant un



A l’exception de line up est inchangé mais ces messieurs ne se sont pas quittés fâchés puisque l’on retrouvera la paire Choy – Mameli dans Dan Seagrave fut rejetée par le groupe (consultable



Quoi qu’il en soit, j’observe surtout que « Spheres » est peut-être le premier album de PESTILENCE où Patrick Mameli n’a pas à partager la vedette avec un alter ego (Tony Choy sur le troisième) et, de là à penser que le mec s’est enfin senti libre de faire ce que bon lui semblait, il n’y a qu’un pas. Ce n’est pas pour autant qu’il a composé n’importe quoi. D’abord, les trente-trois minutes restent tout de même profondément ancrées dans le metal dur, ne serait-ce que par la voix, les riffs froids, techniques, ainsi que les nombreux martellements de Marco Foddis qui, quoi qu’on en dise, n’a pas totalement remisé sa double au placard pour cet enregistrement. Ensuite parce que, les claviers, même dans le death metal, sans dire que c’est entré dans les mœurs, ce n’est pas non plus une révolution (cf. black symphonique qui commencent à déferler sur le monde, on ne s’en offusque pas pour autant. C’est parce que PESTILENCE est censé faire du death c’est ça ?



Pourtant, ce n’en n’est plus vraiment. Les mecs sont partis ailleurs, un pied dans le techno-death, un autre dans l’expérimental, une main sur le sac d’acides, la seconde enfouie profondément dans les plans jazz, notamment au niveau des solos qui traversent l’album ou encore du jeu de basse de Jeroen Paul Thesseling, que l’on retrouvera chez Spheres » me semble être une suite on ne peut plus logique : parce qu’il y avait déjà un clavier, parce qu’il y avait déjà de nombreux interludes non metal (sept instrumentaux bien fumeux, personne n’a gueulé à ce que je sache), parce que le symbole de la pochette s’est libéré de ses chaînes et que compte-tenu de l’inspiration extra-terrestre (les Anciens, le split « La race au-delà » aux côtés de FEAR FACTORY, TREPONEM PAL), le contenu de « Spheres » n’a rien de surprenant. En revanche, on peut ne pas l’aimer mais c’est un autre sujet.



Bon, c’est vrai qu’un interlude tel qu’« Aurian Eyes » aurait davantage sa place dans une nocturne de France Culture et que ce genre de délire ne pouvait que froisser les esprits les plus étroits (dont j’aurais certainement fait partie si j’avais eu quelques années de plus) mais, en termes d’écriture, de complexité et d’inventivité, « Spheres » m’apparaît encore et toujours comme un aboutissement. D’ailleurs, depuis le retour de la formation en 2009, Mameli n'est jamais parvenu à renouer avec ce souffle d’inspiration, tant et si bien qu’il est à la fois triste et amusant de regarder ce que pensent les chroniqueurs de « Levels of Perception » (2024) sur Metal Archives : huit notes à 0%, c’est du jamais vu.



Il reste qu’il y a des signes qui ne trompent pas. Car si je ne dirai pas que l’échec que fut ce disque, pourtant sorti chez Mind Reflections », 1994), avec son symbole sphérique balancé dans un marécage comme un vil déchet, laisse tout de même songeur. Le retour au réel pue l’eau saumâtre, tu sens bien qu’entre le titre (« Réflexions sur l’esprit ») et l’imagerie, les mecs ont besoin de se poser un peu.



