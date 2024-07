Konkhra - Weed Out the Weak Chronique Weed Out the Weak

death metal, une scène parfois perçue comme besogneuse mais qui a tout de même su accoucher de quelques grands noms, encore aujourd’hui. Mais, en ce gris samedi de juillet, c’est vers les 90’s que je vais me tourner et plus précisément 1997, année de sortie de « Weed Out the Weak », troisième album de KONKHRA. Pas d’étonnement si ce nom ne vous parle pas, le groupe n’ayant jamais réellement percé, son dernier LP en date, « Alpha and the Omega » (2019) ne restant pas dans les mémoires.



Comme évoqué plus haut, les débuts des Danois s’inscrivent dans une veine death puissante et rudimentaire avec d’abord « Sexual Affective Disorder » en 1993, élu (par moi) « pochette la plus moche de la décennie » puis « Spit or Swallow » (that’s what she said) deux ans plus tard. Des thématiques sexuelles donc… Mais dans ces années-là, milieu à fin des années 90, il y a tout un tas de groupes initialement estampillés death qui se tournent vers des contrées davantage power, portées sur le groove, dans la droite lignée de ce qu’apportèrent des formations telles que Humanize Human », le C.O.L.D. » et « Sure to be Pure » ou encore évidemment le virage amorcé par Hollowman » (1993).



Tout cela pour dire que lorsque notre quatuor se pointe, le terrain est déjà bien balisé et ce style a déjà durablement imprégné les esprits. Je vous ai dit qu’il y avait Weed Out the Weak » est une ode au travail des rythmiques. Globalement mid-tempo, l’album se voit doté d’une production surpuissante qui écrase tout sur son passage, l’ambition de la formation étant bien d’enfoncer la tête de l’auditeur dans son cul (« Inhuman »). L’écueil de cette musique principalement axée sur les riffs lourds et groovy, c’est le sentiment de répétition qui finit malheureusement par s’installer, même si l’ami James nous sort quand même de temps en temps quelques envolées salvatrices, sur « Backstabber » par exemple, sans conteste le hit single de ce disque.



Cependant, en dépit de mes remarques d’apparence critiques, je n’occulte pas le gros boulot vocal réalisé par Anders Lundemark qui, dans ce registre forcé, excelle. Le batteur Chris Kontos (présent sur le culte



