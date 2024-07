Xasthur - Disharmonic Variations Chronique Disharmonic Variations

En 2023, j’ai été très méchant avec le nouvel album de XASTHUR. Trop méchant ? Non. Non, non, non, il ne pouvait pas avoir plus que le 3 que je lui avais attribué. En 2024, un an après la catastrophe, Scott Conner est de retour. Et il a réussi à faire presque pire. Il parvient pourtant à récupérer un demi-point de plus, mais c’est simplement dû à la durée de l’opus. Le précédent faisait 1h50, celui-ci dure deux fois moins : 45 minutes. La souffrance est donc moins insupportable car elle s’arrête cette fois-ci avant que notre cervelle soit complètement fondue…



L’album a un avantage, un seul. Son titre est bien choisi. Il s’appelle Disharmonic Variations, et c’est effectivement ce que les 13 pistes proposent. Elles sont totalement instrumentales, sans le moindre passage accompagné de chant. Très acoustiques, elles semblent vouloir trouver les accords les plus sales et les plus dérangeants. Sauf que ça, c’est ce qu’arrivait à faire XASTHUR il y a presque 20 ans. Désormais le résultat est bancal parce qu’il n’y a pas de noirceur, pas de parties inquiétantes, rien d’angoissant. C’est même plutôt joyeux et envolé. Mais avec un objectif disharmonieux. Ça se marie très mal, cela donne constamment l’impression d’écouter une improvisation incontrôlée.



Notre artiste a pris sa guitare, il a gratté, il a espéré que cela donnerait des ambiances originales, personnelles, profondes, mais ça n’arrive jamais… Il reste quelques passages où il essaie moins de faire n’importe quoi et qui parviennent donc à faire illusion, comme sur « Mirrors Made of Misery », mais à part ça c’est laborieux.



XASTHUR parvient une nouvelle fois à se décrédibiliser, et il nous fait même réfléchir sur son glorieux passé. Et si ça avait été un coup de bol ? On l’a pris pour un génie, pour un dépressif torturé et visionnaire alors qu’il aurait juste gratté au hasard et serait tombé sur des accords et des ambiances parfaites ? N’en arrivons pas là, mais constatons juste que l’improvisation est ratée ici et que la spontanéité est remplacée par une horrible suite de riffs aléatoires. L'homme a peut-être souhaité imiter une approche telle qu'on en trouve dans le jazz, mais ça ne fonctionne pas, point.

2024 - Lupus Lounge
Chroniqueur : 3.5 / 10

tracklist 01. Beginning of a New End 02. Mirrors Made of Misery 03. Haunted by the Living 04. Selling Yourself to Die 05. Who Will Smash the Mirror of Lies 06. Psychedelic Darkness in Reality 07. Messenger of Your Reflection 08. Your Existence Is Not Enough 09. Other Blind Believers 10. As You Point into Guilty Mirrors 11. Fairytale Ideologies 12. Sheep in Wolves Clothing 13. Counterfeit Pennies

Durée : 44:51

