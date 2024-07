Tomb - The Dark Subconscious Chronique The Dark Subconscious (EP)

Tu ne connais sans doute pas Tomb. Moi non plus. En tous cas, pas le Tomb malais qui officie dans un black assez death et qui a, jusqu’à présent, pour habitude de ne sortir que des EP. The Dark Subconscious est le petit dernier. 6 titres, 15 minutes, du brut, du direct mais pas que.



Outre un artwork sympa, baigné dans la culture asiatique ancienne, Tomb délivre un BM très cru, death aussi, où l’occultisme, la crasse et un son particulièrement root tiennent lieu d’univers musical. Proche des premiers Beherit, Abomination Spells ouvre le bal sans aucune fioriture, si ce n’est un petit solo en guise de pont central qui rappelle que la lumière existe aussi, au fond du gouffre. La suite est exactement dans cette veine, dans ce BM limite war, limite death (Black Altar of Sathanas et son côté rampant) mais complétement occulte (le son des cloches en fond sur Cursed Angel of Doom, qui sonne vraiment comme du Beherit première époque ; Occult Eternal Mysteries) où la technique n’a que peu d’importance tant le travail sur l’ambiance prime.



La trame globale est sauvage, le son ultra root, on l’a dit, étouffé au possible mais sans triche : on entend tous les instruments, pas de BàR ici et le tempo demeure particulièrement élevé même si la durée très ramassée des titres aide également (Black Conjuration of Beleth ; Cursed Angel of Doom). C’est d’ailleurs l’urgence qui marque la plupart des titres, une urgence presque punk simplement brisée par quelques arrangements basiques mais plutôt bien trouvés (comme ce son spatial sur Black Conjuration of Beleth, un peu à la Nocturnus, qui déboule d’un coup ; Occult Eternal Mysteries et ses solis plus heavy/thrash, sa mélodie en pont central).



Ce petit EP sans prétention ne va pas révolutionner le BM. Mais les amateurs de vieux black, des débuts de Beherit notamment, ne seront pas déçus.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE