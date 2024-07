Incipient Chaos - Incipient Chaos Chronique Incipient Chaos

INCIPIENT CHAOS sont en guerre. Cela a commencé par deux escarmouches sous forme d’EP (« Sulphur » en 2014 ; « Anima Mercurii » en 2016), la troupe s’est renforcée au cours d’un split aux côtés de death metal, et c’est aujourd’hui la grande offensive avec ce premier LP éponyme : sept obus, cinquante minutes de pluie de plomb, le tout sous la bénédiction du grand V ayant notamment fait ses armes chez VOID (dont l’album « Jettatura » est disponible chez GRUESOME GALLERY, confidentielle formation de grind.



Alors que la pochette renoue avec une esthétique totalitaire proche du war metal, le quatuor, du fait de son agressivité constante, tend à s’approcher des glorieux speed, ainsi que dans la voix conquérante, agressive et ultra efficace. Avoir un solide hurleur dans ses rangs n’étant pas un gage de qualité suffisant, le reste de la bande déploie tout son talent pour péter la tronche de l’auditeur : du blast à foison, des riffs qui creusent de profondes tranchées dans le cerveau, des déboulés rythmiques parfois plus pesants, chenilles mécaniques qui broient tout sur leur passage.



Et j’en viens à ce qui me souffle le plus au cours de cet album : la capacité des musiciens à composer des titres longs et incroyablement denses sans pour autant lasser du fait d’une répétition des sempiternels même plans. Certes INCIPIENT CHAOS sait aussi lever le pied (les huit minutes de « Dragged Back to the Abyss ») pour proposer des choses plus ambiancées, jamais dénuées de violence évidemment mais cela laisse au moins le temps de compter les morts tombés au cours de l’assaut. Cette recrudescence de climat épique se fera également ressentir dans le dernier titre de l’œuvre, « All Is Lost, All Is Found », dépassant les dix minutes et s’aventurant sur des terrains peut-être davantage post du fait de l’apparition d’un chant clair jusqu’ici totalement absent. J’avoue que ce n’est pas dans ce registre que je trouve le groupe le plus pertinent, la composition me semblant même trop incongrue pour parachever proprement le carnage initié lors des cinq premiers titres. Par conséquent, sans dire que ces deux dernières compositions me permettent de sortir de ma prostration pour respirer un peu là où j’espérais une asphyxie de bout en bout, cela amoindrit tout de même fortement l’impact global du LP, sans cela parfait.



