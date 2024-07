Complot! - Victimes innocentes (d'une furie meurtrière) Chronique Victimes innocentes (d'une furie meurtrière)

black death metal chaotique entretenant de solides accointances avec le war metal ? Vous me répondrez, à raison, « une bonne partie de jambes en l’air », mais n’en ayant pas l’opportunité, je me contenterai de ce « Victimes innocentes (d’une furie meurtrière) », premier album des Québécois de COMPLOT! après trois démos, une compilation, un split partagé avec PRIMITIVE WARFARE puis un EP. C’est vrai qu’au début, j’ai cru à un truc NSBM, peu aidé par le fait que le label Anti-Human Productions a un homonyme américain qui, lui, n’abrite que des formations de cette étiquette (LORD WOLF, PANTHEON, WAR 88) mais rien de cela ici. Le duo Commandant des exécutions (batterie) / Compte Bergaby (chant, guitare) est certes fasciné par la guerre, la Première Guerre Mondiale notamment, il utilise une esthétique qui prête à confusion mais non, soyez rassurés amis lecteurs, je ne prônerai pas les vertus d’une formation dont l’idéologie pourrait heurter.



En revanche, ce qui risque de heurter, fortement, c’est la violence de ces huit compositions qui organisent un massacre en règle. Vingt-deux minutes de pilonnage incessant où l’on reconnaîtra l’influence des maîtres en la matière : AXIS OF ADVANCE de l’album « The List » ainsi qu’un peu de death primaire façon Pete Helmkamp. De la musique de gros malins donc, vous l’aurez aisément compris. Mais encore faudra-t-il préciser que ces bouffées de gaz moutarde inspirées depuis une tranchée sont hautement nocives, excellement prodiguées, avec un rare sens d’orchestration du chaos. A ce titre, il sera difficile de faire l’impasse sur l’incroyable performance du chanteur, une voix monstrueuse qui transpire l’horreur, la haine et le carnage, ou encore la leçon de blast prodiguée par un batteur sous amphétamine. Quant aux riffs, ils ne sont que déchaînement de violence barbare et, aussi con que cela puisse paraître, c’est clairement le son d’une guerre totale que l’on entend-là. Pas ces putains d’attaques de drones qui viennent déverser du phosphore blanc sur les populations, téléguidés par des mecs qui sirotent un soda le cul dans un fauteuil, là c’est ta pauvre tronche pilonnée par les obus, les pieds dans cinquante centimètres de merde et de tripes.



