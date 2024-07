Seiden - Ryûkyû Reisen Shinkô Chronique Ryûkyû Reisen Shinkô (EP)

(琉​球​霊​戦​侵​攻)

Les Japonais de SEIDEN n’ont toujours pas sorti d’album… Ils ont pourtant suffisamment de matériel maintenant, mais bon, ils imitent beaucoup de leurs compatriotes et privilégient d’autres formats. Une démo en 2022, un single et un EP en 2023 et une compilation dans la foulée. Cette dernière peut très bien être considérée comme le premier véritable méfait de la formation, avec 8 morceaux et 36 minutes au compteur. Ce n’est finalement qu’une question de vocabulaire… Un an plus tard, voici une nouvelle sortie, mais toujours pas un album complet. Ryûkyû Reisen Shinkô est encore une fois un EP. 6 morceaux, 19 minutes… C’est court…



SEIDEN est un groupe originaire de Okinawa, sans surprise. Enfin, sans surprise pour ceux qui ont bien lu le titre de l’EP. Ryûkyû est un archipel japonais situé tout au sud, composé d’une multitude d’îles, dont Miyako, Ishigaki… et la réputée Okinawa. Certains en ont peut-être entendu parler parce qu’elle accueille des bases militaires américaines. L’histoire de cette zone est longue et complexe, mais le plus important à savoir pour saisir l’identité de SEIDEN, c’est qu’elle a été le théâtre des combats les plus durs entre les forces américaines et japonaises durant la deuxième guerre mondiale. Le Japon a capitulé et s’est donc retrouvé sous une sorte de tutelle de l’oncle Sam. La pochette de l’EP devient plus compréhensible j’imagine. Le titre, lui, signifie « Invasion de la guerre des esprits du Ryûkyû ».



Et les compositions de SEIDEN sont un mélange de tout ce qui vient d’être énoncé. C’est-à-dire que l’origine du groupe se retrouve dans quelques ajouts légers, des instruments traditionnels qui apparaissent quelques secondes, des chants en japonais (ou en dialecte des Ryûkyû, c’est un peu trop inaudible pour que je distingue) d’une petite fille… Et une musique très agressive, sans la moindre intention d’ajouter du beau ou du doux. C’est vraiment la guerre, avec sa confusion, son chaos, son insensibilité. Il n’y a ni lumière ni espoir, mais juste les flammes et la chaleur dans un monde étouffant et sur le point de mourir définitivement. Et ce n’est ni un mal ni un bien, c’est juste un fait. Le black metal sombre et sans compromis de SEIDEN ne fait que nous mettre en face de la réalité.



SEIDEN est un groupe extrême. Il atteint son but en décimant nos tympans, mais c’est la seule chose dont il est réellement capable. Les ajouts « à la japonaise » sont insuffisants pour donner une identité plus forte, mais d’un autre côté le concept aurait sans doute été dénaturé s’ils avaient été trop présents. Du coup les compositions sont à recommander aux amateurs de matraquage pur, dur et violent.

2024 - Zero Dimensional Records Black Metal notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

Seiden

Black Metal - 2020 - Japon

écoutez 玉砕

tracklist 01. 魂の召集 02. 玉砕 03. 臨死らむとせし 04. 襲来 05. 鉄魂の雨 06. 霊魂の失効

Durée : 18:38

parution 5 Juin 2024

