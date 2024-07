Kveldstimer - Scripture Of The Woods Chronique Scripture Of The Woods (Démo)

En mettant fin à ses activités au sein d’Adzalaan, Dagger Lust, Excarnated Entity, Serum Dreg, Triumvir Foul, Uškumgallu, Utzalu et Vrasubatlat (petite structure chez qui la grande majorité de ces groupes ont un jour trouvé refuge), on pouvait légitimement penser que monsieur Rory Flay allait calmer le jeu et profiter de l’occasion pour prendre des vacances bien méritées. C’était mal connaitre le personnage qui entre 2023 et 2024 a sorti pas moins de six démos et deux splits au sein de cinq nouveaux projets. Si je vous ai déjà parlé de Collier d’Ombre et de sa première démo éponyme parue l’année dernière chez Vrasubatlat et Black Gangrene Productions, nous allons aujourd’hui nous intéresser à Kveldstimer (les plus anciens et/ou les plus au fait y verront peut-être un clin d’oeil au groupe norvégien Sort Vokter).



Mené avec l’aide de son ami Azeruel Woldaeg plus connu sous le nom d’Alexander Poole (Chaos Moon, Gardsghastr, Guðveiki, Häxanu, Krieg, Ringarë, Skáphe et j’en passe), Kveldstimer voit le jour dès 2018. Il faudra néanmoins attendre 2024 pour que ne paraisse cette première démo. Intitulée Scripture Of The Woods celle-ci n’est pour le moment sortie qu’en cassette via le label portugais Altare Productions (Black Cilice, Candelabrum, Lampir, Nahtrunar, Orgy Of Carrion, Solar Cross…). Confiée à Swartadauþuz, l’infatigable suédois dont on a déjà parlé ici à plusieurs reprises sans réussir à couvrir l’intégralité de ses projets, la mise en page de cette unique démonstration s’avère des plus sommaires. Un rigorisme qui sied finalement assez bien à ce genre de Black Metal qui ne s’est clairement pas fixé pour objectif de faire bouger les lignes.



Au programme de cette modeste cassette affichée à un petit peu plus de vingt-quatre minutes, sept titres d’un Black Metal dépouillé qui effectivement ne changera certainement pas la donne mais ne devrait pas manquer de réjouir les amateurs de vieilleries à la fois authentiques et poussiéreuses. Clairement inspirée par la scène norvégienne des années 90, la musique du duo fait la part belle aux séquences rapides et entêtantes grâce à un Alexander Poole clairement pas avare ni en blasts ni en riffs décharnés exécutés à toute berzingue. Une cadence particulièrement soutenue tout juste contrastée par quelques passages atmosphériques à l’image de cette très longue séquence angoissante de plus de quatre minutes sur la deuxième partie de "Washed Away Among The Stones" ou bien de cette conclusion sinistre et instrumentale qu’est "Moon's Melody Of Death". Bref, Kveldstimer n’est clairement pas là pour amuser la galerie et cela s’entend.



Auréolée d’une production abrasive et dépouillée suffisamment équilibrée pour ne laisser personne sur le pas de la porte (pour vous dire, on peut même se délecter d’une basse étonnamment expressive pour un groupe de Black Metal), Scripture Of The Woods par son interprétation impitoyable transpire la haine à chaque seconde. Un sentiment absolument sans équivoque malgré des thématiques proches de la nature et du paganisme qui, plus généralement, donnent lieu à des sonorités atmosphériques souvent plus bucoliques. Intransigeant au possible, le duo semble ne faire preuve d’aucune pitié balançant avec malice ses riffs faméliques et vicieux, ses attaques incessantes à en devenir hypnotiques et ces hurlements déchirants et haineux. Les quelques baisses de régime consenties tout au long de cette première démo ne sont pas nombreuses et consistent surtout pour Kveldstimer à passer de moments tout en blasts à des séquences un poil moins intenses sur fond de toupa-toupa entrainants comme sur "Emerging Glare" à 1:28, les premières seconde de "Folk Of The Blossoming Sky" puis plus loin à compter de 1:19, l’introduction de "Sommar" suivi de ce passage débuté à 1:25, "The Field's Arrival" à 0:26 et 1:18 et ainsi de suite...).

Autre caractéristique concernant le Black Metal de Kveldstimer, l’usage récurrent d’un clavier sous forme de nappes parmi lesquelles certaines relativement discrètes à l’image de ces voix fantomatiques entendues sur "Emerging Glare" et "Fiendish Lore" ou encore de ces cordes synthétiques sur "Sommar" et d’autres nettement plus en avant comme à 2:19 sur "Sommar" ou bien sur les premiers instants de "The Field's Arrival" et "Fiendish Lore". Un apport qui n’a rien d’anodin puisqu’il contribue autant à l’intensité du propos des deux Américains qu’à la mise en place d’atmosphères spectrales, énigmatiques et grandioses.



On le savait déjà mais multiplier les projets n’a jamais été un souci pour Rory Flay et Alexander Poole (que ce soit en termes de logistique ou en matière d’écriture et d’inspiration). Les deux hommes le prouvent ici une fois de plus avec Kveldstimer dont la première démo, si elle n’invente rien, a pour elle de sérieux arguments pour espérer convaincre les amateurs de Black Metal à la fibre norvégienne évidente. Intense, impitoyable, haineuse et néanmoins mélodique, la musique du duo fait effectivement très bonne impression tout au long de ces vingt-quatre minutes menées le couteau entre les dents. Reste à voir si une suite lui sera donnée mais en l’état ces sept compositions ont déjà tout ce qu’il faut.

2024 - Altare Productions Black Metal

plus d'infos sur Kveldstimer

Black Metal - 2018 - Etats-Unis

nouveaute A paraître le 13 Juin 2026

tracklist 01. Emerging Glare (02:48) 02. Folk Of The Blossoming Sky (02:24) 03. Sommar (04:42) 04. The Field's Revival (02:22) 05. Washed Away Among The Stones (06:44) 06. Fiendish Lore (03:16) 07. Moon's Melody Of Death (02:22)

Durée : 24:38

line up Collier d'Ombre / Chant

Azeruel Woldaeg / Guitare, Basse, Batterie, Synthétiseur

