MASSACRED. Derrière ce doux patronyme se cache un homme seul, l’Argentin William Edwards qui depuis maintenant une grosse dizaine d’années multiplie les projets solos autour du même genre : le brutal death metal à tendance grind. Je ne vais pas m’amuser à énumérer l’ensemble des sorties, retenons donc que « Deathtouched Catacombs » sera vraisemblablement l’ultime EP de la formation, annoncée comme ayant splitté cette année après quatre LP ainsi qu’une tonne de démos, compilations, splits, etc.



Dix titres, quinze minutes, une pochette super cool (comme d’habitude), je vois difficilement ce qui retiendrait les plus gloutons d’entre-nous de ne pas se repaître de cette sortie ô combien méritante, hommage sublime à ces formations dégueulasses qui ont su hisser le gore et la mort brutale au rang d’art de vivre. C’est bien simple, tout, absolument tout, y est : de la voix ultra gutturale de vil zombi rampant à la batterie en mode super blast, des riffs sommaires à cette basse caverneuse, c’est un récital auquel nous convie MASSACRED et c’est une invitation que je me serais mal vu décliner.



Evidemment, il n’y a rien de neuf à venir chercher ici. death metal néanderthalien mais pourquoi faire la fine bouche lorsque c’est aussi bien emballé ? Le disque s’écoute puis s’écoute encore, on savoure ses ambiances brutes sans adjonction de samples horrifiques, chose assez rare dans ce registre généralement peu avare en extraits de films. De plus, comment résister à ces rythmes mid-tempos qui donnent envie de danser comme un décérébré ? D’ailleurs, pourquoi y résisterions-nous ? C’est bête, brutal et malsain, ça donne juste envie de se regarder un bon vieux splatter en VHS.



Quoi qu'il en soit, puisque l'aventure MASSACRED semble terminée, il me reste encore de nombreuses options. D'abord, découvrir le reste de la discographie, ensuite jeter une oreille à HATEFILLED, enfin essayer de trouver la trace du bonhomme sur les réseaux sociaux afin de guetter ses prochaines activités musicales. Il y a vraiment tout ce qu'on aime dans ce « Deathtouched Catacombs ».

tracklist 01. Into the Catacombs of Death (02:14) 02. Black Knife Assassin (00:49) 03. Den of Evil (01:01) 04. Bloody Foothills (02:04) 05. Chaos Sanctuary (02:21) 06. Furnace of Pain (00:52) 07. Oblivion Lands (01:00) 08. Lake of Rot (01:30) 09. Burial Grounds (01:14) 10. City of the Damned (02:21)

Durée : 15:26

line up William Edwards / Chant, Instruments

