Chaotian - Effigies Of Obsolescence Chronique Effigies Of Obsolescence

Adipocere Feast, modeste single paru en 2021 chez Extremely Rotten Productions et dont les deux titres qui le composent sont néanmoins repris sur ce premier album.



Intitulé Effigies Of Obsolescence, celui-ci voit le jour en juin 2022 chez les indéfectibles copains de Dark Descent Records, Me Saco Un Ojo Records et Extremely Rotten Productions. Un disque illustré par le discret Alexander Gjerdevik Skjøtt à qui, outre l’artwork de la compilation Within Corrosive Continuums). Un curriculum vitae plutôt mince mais qui pour le moment ne souffre d’aucun faux pas (celle-ci étant d’ailleurs à mon sens sa plus réussie). Pour ce qui est de la gestion de tous les potards et autres équipements techniques, on va retrouver monsieur Lasse Ballade (Afsky, Demon Head, Hyperdontia, Phrenelith, Slægt, Sněť, Sulphurous, Taphos, Undergang...) chez qui les trois garçons de Chaotian ont donc enregistré ce premier album alors que le mixage et le mastering ont été confiés à un autre habitué de la scène danoise puisque c’est en effet Greg Wilkinson (Undergang, Hyperdontia, Phrenelith...) qui s’en est chargé. Loin du caractère rudimentaire et encore approximatif des deux premières démos, la production est ici impeccable, à la fois dominante et parfaitement équilibrée avec notamment cette basse que l’on ne peine jamais à distinguer.



Sans grande surprise, Chaotian va avec Effigies Of Obsolescence reprendre le chemin de ce Death Metal sombre et fuligineux grâce auquel celui-ci s’est fait un petit nom dans les sphères obscures de l’underground. Ainsi, pas de changements notables à constater tout au long de ces quarante minutes si ce n’est, on l’a vu, un gain conséquent en matière de restitution de ces sept "nouvelles" compositions (outre "Adipocere Feast" et "Etched Shadows" repris du single évoqué dans le premier paragraphe, on retrouve également en fin de parcours une relecture du titre "Festering Carcinolith" tiré de la démo du même nom). Pour le reste, le trio danois renoue avec cette relecture plus ou moins fidèle d’un Death Metal toujours aussi fortement inspiré par celui de ses compatriotes (Hyperdontia en tête). Une approche pour le moins frontale caractérisée une fois de plus par une cadence de feu particulièrement soutenue et cela malgré des titres toujours relativement longs puisque s’étirant entre quatre et six minutes. En effet, c’est une nouvelle fois pied au plancher que le groupe originaire de Copenhague mène ses assauts. Un rythme pour le moins enlevé qu’il conduit bien évidemment à coups de blasts particulièrement francs du collier ("Gangrene Dream" à 1:04 et 2:59, "Into Megatopheth" à 3:03, "Effigies Of Obsolescence" à 0:37, "Adipocere Feast" à 0:10, "Etched Shadows" à 0:48 et bien d’autres moments encore) ainsi que quelques passages (moins qu’auparavant) plus thrashisants ("Effigies Of Obsolescence" à 1:37, "Etched Shadows" à 1:54). Une approche ultra-dynamique renforcée également par des changements de rythmes toujours très nombreux, des harmoniques sifflées empruntées à Incantation ainsi que quelques leads et autres solos qui à leurs manières contribuent à la frénésie ressentie à l’écoute de ce premier album.



Cependant, comme il le faisait déjà sur Where Gods Excarnate et Festering Carcinolith, Chaotian va nuancer son propos par le biais de séquences nettement plus pesantes. De "Gangrene Dream" à "Into Megatopheth" en passant par "Effigies Of Obsolescence", "Etched Shadows", "Fustuarium" ou "Festering Carcinolith", ces ralentissements menaçants et plombés sont en effet systématiquement de la partie afin de rompre de manière significative avec ces attaques vicieuses et implacables exécutées le plus clair du temps par la formation danoise. Certes, tout cela n’est pas nouveau mais ces instants restent néanmoins bienvenus, notamment avec ce genre de compositions qui n’hésitent pas à s’étirer quelque peu en longueur. Qui plus est, ces derniers participent très largement à instaurer ces atmosphères sombres et menaçantes dans lesquelles se drapent chacune de ces sept compositions.



Alors évidemment, on aurait aimé qu’Effigies Of Obsolescence ne soit pas constitué pour moitié (enfin presque) de morceaux déjà entendus auparavant mais cela ne nous empêchera pas pour autant d’apprécier ce premier album de Chaotian à sa juste valeur. Car si les Danois n’ont strictement rien inventé en reprenant à leur compte ce que d’autres ont pu faire avant lui (à commencer par la nouvelle garde danoise au sein de laquelle le trio a très vite trouvé sa place), l’intensité et l’efficacité dont ces derniers font preuve sur ce premier longue-durée devrait suffire à convaincre n’importe quel amateur de Death Metal digne de ce nom. Épaulé par une production bien plus gratifiante qu’à l’époque de ses deux premières démonstrations, Chaotian vient ainsi prouver qu’il est bien l’un de ceux sur qui il faudra désormais compter lorsque l’on viendra causer Death Metal européen. Non, rien de nouveau en effet, mais une belle leçon de Death Metal pour qui aime se prendre rouste sur rouste puisque deux ans plus tard on en redemande encore… Allez, chop, chop, je rattrape son retard comme je peux même si pour cela je choisi de faire l’impasse (en tout cas pour le moment) sur, modeste single paru en 2021 chez Extremely Rotten Productions et dont les deux titres qui le composent sont néanmoins repris sur ce premier album.Intitulé, celui-ci voit le jour en juin 2022 chez les indéfectibles copains de Dark Descent Records, Me Saco Un Ojo Records et Extremely Rotten Productions. Un disque illustré par le discret Alexander Gjerdevik Skjøtt à qui, outre l’artwork de la compilation Festering Excarnation , on doit également celui qui orne le dernier album en date des Français de Skelethal (). Un curriculum vitae plutôt mince mais qui pour le moment ne souffre d’aucun faux pas (celle-ci étant d’ailleurs à mon sens sa plus réussie). Pour ce qui est de la gestion de tous les potards et autres équipements techniques, on va retrouver monsieur Lasse Ballade (Afsky, Demon Head, Hyperdontia, Phrenelith, Slægt, Sněť, Sulphurous, Taphos, Undergang...) chez qui les trois garçons de Chaotian ont donc enregistré ce premier album alors que le mixage et le mastering ont été confiés à un autre habitué de la scène danoise puisque c’est en effet Greg Wilkinson (Undergang, Hyperdontia, Phrenelith...) qui s’en est chargé. Loin du caractère rudimentaire et encore approximatif des deux premières démos, la production est ici impeccable, à la fois dominante et parfaitement équilibrée avec notamment cette basse que l’on ne peine jamais à distinguer.Sans grande surprise, Chaotian va avecreprendre le chemin de ce Death Metal sombre et fuligineux grâce auquel celui-ci s’est fait un petit nom dans les sphères obscures de l’underground. Ainsi, pas de changements notables à constater tout au long de ces quarante minutes si ce n’est, on l’a vu, un gain conséquent en matière de restitution de ces sept "nouvelles" compositions (outre "Adipocere Feast" et "Etched Shadows" repris du single évoqué dans le premier paragraphe, on retrouve également en fin de parcours une relecture du titre "Festering Carcinolith" tiré de la démo du même nom). Pour le reste, le trio danois renoue avec cette relecture plus ou moins fidèle d’un Death Metal toujours aussi fortement inspiré par celui de ses compatriotes (Hyperdontia en tête). Une approche pour le moins frontale caractérisée une fois de plus par une cadence de feu particulièrement soutenue et cela malgré des titres toujours relativement longs puisque s’étirant entre quatre et six minutes. En effet, c’est une nouvelle fois pied au plancher que le groupe originaire de Copenhague mène ses assauts. Un rythme pour le moins enlevé qu’il conduit bien évidemment à coups de blasts particulièrement francs du collier ("Gangrene Dream" à 1:04 et 2:59, "Into Megatopheth" à 3:03, "Effigies Of Obsolescence" à 0:37, "Adipocere Feast" à 0:10, "Etched Shadows" à 0:48 et bien d’autres moments encore) ainsi que quelques passages (moins qu’auparavant) plus thrashisants ("Effigies Of Obsolescence" à 1:37, "Etched Shadows" à 1:54). Une approche ultra-dynamique renforcée également par des changements de rythmes toujours très nombreux, des harmoniques sifflées empruntées à Incantation ainsi que quelques leads et autres solos qui à leurs manières contribuent à la frénésie ressentie à l’écoute de ce premier album.Cependant, comme il le faisait déjà suret, Chaotian va nuancer son propos par le biais de séquences nettement plus pesantes. De "Gangrene Dream" à "Into Megatopheth" en passant par "Effigies Of Obsolescence", "Etched Shadows", "Fustuarium" ou "Festering Carcinolith", ces ralentissements menaçants et plombés sont en effet systématiquement de la partie afin de rompre de manière significative avec ces attaques vicieuses et implacables exécutées le plus clair du temps par la formation danoise. Certes, tout cela n’est pas nouveau mais ces instants restent néanmoins bienvenus, notamment avec ce genre de compositions qui n’hésitent pas à s’étirer quelque peu en longueur. Qui plus est, ces derniers participent très largement à instaurer ces atmosphères sombres et menaçantes dans lesquelles se drapent chacune de ces sept compositions.Alors évidemment, on aurait aimé qu’ne soit pas constitué pour moitié (enfin presque) de morceaux déjà entendus auparavant mais cela ne nous empêchera pas pour autant d’apprécier ce premier album de Chaotian à sa juste valeur. Car si les Danois n’ont strictement rien inventé en reprenant à leur compte ce que d’autres ont pu faire avant lui (à commencer par la nouvelle garde danoise au sein de laquelle le trio a très vite trouvé sa place), l’intensité et l’efficacité dont ces derniers font preuve sur ce premier longue-durée devrait suffire à convaincre n’importe quel amateur de Death Metal digne de ce nom. Épaulé par une production bien plus gratifiante qu’à l’époque de ses deux premières démonstrations, Chaotian vient ainsi prouver qu’il est bien l’un de ceux sur qui il faudra désormais compter lorsque l’on viendra causer Death Metal européen. Non, rien de nouveau en effet, mais une belle leçon de Death Metal pour qui aime se prendre rouste sur rouste puisque deux ans plus tard on en redemande encore…

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE