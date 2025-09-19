chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
543 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
30th Anniversary – An Amazing Flight Through Time
 30th Anniversary – An Amazi... (R)
Par KHÂ-O		   
PPCM #29 - Ces groupes "similaires à" que je préfère aux originaux
 PPCM #29 - Ces groupes "sim... (D)
Par MoM		   
Heruvim
 Heruvim - Mercator (C)
Par Sosthène		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Killing ... (C)
Par Sagamore		   
Today Is The Day
 Today Is The Day - Pain Is ... (C)
Par gulo gulo		   
Les news du 16 Septembre 2025
 Les news du 16 Septembre 20... (N)
Par Jean-Clint		   
Rippikoulu
 Rippikoulu - Musta Seremoni... (C)
Par Krokodil		   
Fatherland Null
 Fatherland Null - Chaos Ech... (R)
Par scorie		   
Godsend
 Godsend - A Wayfarer's Tears (C)
Par Sosthène		   
Live Report MOTOCULTOR 2025
 Live Report MOTOCULTOR 2025 - (D)
Par Jean-Clint		   
Inhuman Condition
 Inhuman Condition - Mind Trap (C)
Par Cujo		   
Messa
 Messa - The Spin (C)
Par xworthlessx		   
Deapscufa
 Deapscufa - Spellbound (C)
Par Lestat		   
Impetuous Ritual
 Impetuous Ritual - Iniquito... (C)
Par AxGxB		   
Cancer Void
 Cancer Void - First Metasta... (C)
Par Sosthène		   
Mudvayne
 Mudvayne - The End Of All T... (C)
Par Jean-Clint		   
Interview de STARLIT PYRE pour l'Ep "Veins Of Sulfur"
 Interview de STARLIT PYRE p... (I)
Par Lestat		   
Vulvectomy
 Vulvectomy - Aberrant Vagin... (C)
Par Xxxav		   
Gruiiiik
 Gruiiiik - Ça parle de ta m... (C)
Par Lestat		   

Venymysgourvleydh / Collier d'Ombre - Thunder Of War Forlorn

Chronique
Venymysgourvleydh / Collier d'Ombre Thunder Of War Forlorn (Split-CD)
Paru deux jours seulement après la première démonstration de Collier d’Ombre, Thunder Of War Forlorn est un split sur lequel Rory Flay et son acolyte Root Of Ichor ont choisi de collaborer avec un projet anglais mené par un autre stakanoviste de l’ombre du nom de Sam Clarke (plus connu sous le pseudonyme de Nostalggia). Parmi les nombreuses formations auxquelles ce dernier a participé ou participe encore, certaines n’ont pas manqué d’attirer l’attention, essentiellement à cause de leurs noms imbitables que je vous mets au défit de prononcer sans fourcher (Abarzäkïvömævüøth, Ynkleudherhenavogyon, Ierfeweardian Oþfeallan Snytrucræft, Venymysgourvleydh...). D’ailleurs, c’est ce dernier qui nous intéresse aujourd’hui.

Actif depuis 2020, la discographie du one-man band déjà bien étoffée compte à ce jour quatre démonstrations, trois splits, une compilation et un EP parus pour l’essentiel sous les couleurs d’Inverse Solar Reqvriem, petite structure anglaise menée par Sam Clarke lui-même. Dernière sortie en date pour Venymysgourvleydh, Thunder Of War Forlorn (août 2023) nous propose cinq compositions, deux pour Sam Clarke et trois pour Collier d’Ombre parmi lesquelles une courte introduction acoustique. Paru comme on pouvait s’y attendre chez Inverse Solar Reqvriem (Bandcamp), des versions CD et cassette ont également été proposées par Dark Adversary Productions (Auld Ridge, Drowning The Light, Kommodus, Vampyric Blood...) et Under The Dark Soil (Atra Mors, Drakonhail, Eerified Catacomb, Deitus...). Enfin, saluons le chouette artwork (quelque peu gâché par la présence de ces deux logos un brin encombrants) signé du Coréen Moon Sang-Ho qui à en croire Metal Archives n’a pas manqué d’être largement sollicité ces dernières années...

C’est Venymysgourvleydh qui ouvre la danse avec "Lake Of Bæcþearm" et "Visions Within A Nefarious Lunisolar Cypher", deux compositions qui avaient tout pour plaire mais qui malheureusement vont se retrouver plombées par l’usage d’une boîte à rythme programmée avec les pieds. Il y a cependant une subtilité ici puisque ce n’est pas la sonorité de cet instrument qui est à déplorer mais plutôt le rendu pour le moins incongru. Imaginez des cymbales enregistrées sur bande mais que l’on choisirait de diffuser ensuite à l’envers… Si on ne peut nier l’originalité d’un tel choix, je vous assure que le rendu dans les oreilles est tout de même assez pénible et ne sert en rien des compositions au demeurant épiques et plutôt grandioses qui auraient à mon avis été bien plus mémorables et efficaces avec une batterie digne de ce nom. Un choix assez incompréhensible qui m’empêche de rentrer dans chaque composition et me donne même plutôt envie d’en finir le plus vite possible… Tant pis.

Tant pis car à vrai dire c’est surtout pour Collier d’Ombre que je suis ici. Aussi deux jours après une première démo très engageante, le groupe réitère l’exercice avec un Black Metal toujours aussi belliqueux caractérisé par les mêmes attributs tels que ces nappes de synthétiseurs omniprésentes mais néanmoins discrètes afin d’amener une atmosphère mystérieuse et fantomatique à ces deux compositions, cette production toujours un petit peu étouffée (même si l’ensemble paraît respirer davantage) ces riffs froids et guerriers qui jamais ne manquent de faire mouche, ce chant arraché et viscéral ou bien encore ces attaques frontales peut-être un petit peu moins marquées ici. En effet, si c’est toujours bon train que Collier d’Ombre mène ces deux titres, "Scorn Mires, Blood’s Dread Through Their Skies" cultive une plus franche ambivalence (bien que "Teeth In Edict's Claw" ne soit pas dénué de relief lui non plus) avec une première moitié bien plus atmosphérique et entêtante qu’à l’accoutumée. Un pari qui réussit plutôt bien aux Américains qui tout au long de ces presque huit minutes n’ont absolument aucun mal à nous embarquer dans leur univers sombre et étouffant.

Venu ici pour Collier d’Ombre, je ne suis donc absolument pas déçu par les trois titres proposés par la formation américaine qui s’inscrivent sans surprise dans la continuité de cette première démo éponyme dont je vous ai déjà vanté les mérites. Il est dommage que le groupe partage cependant cette sortie avec Venymysgourvleydh qui aurait pourtant pu mettre dans le mille s’il n’avait pas fait le choix de cette batterie incompréhensible qui très clairement plombe l’appréciation de ces compositions qui pour le reste s’avèrent pourtant très intéressantes dans un registre différent de celui de Collier d’Ombre. Dommage, cela aurait pu être un sans faute...
Thrasho Amazon AxGxB
19 Septembre 2025 - 72 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Venymysgourvleydh / Collier d'Ombre
Black Metal
2023 - Under The Dark Soil
notes
Chroniqueur : 7/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Collier d'Ombre
 Collier d'Ombre
Black Metal - 2022 - Etats-Unis		   
Venymysgourvleydh
 Venymysgourvleydh
Black Metal - Royaume-Uni		   

formats
  • Digital / 2023 - Inverse Solar Reqvriem
  • CD / 2023 - Dark Adversary Productions
  • K7 / 2023 - Under The Dark Soil

tracklist
Venymysgourvleydh
01.   Lake Of Bæcþearm  (05:45)
02.   Visions Within A Nefarious Lunisolar Cypher  (08:41)

Collier d'Ombre
03.   Sun Form  (01:08)
04.   Teeth In Edict’s Claw  (08:10)
05.   Scorn Mires, Blood’s Dread Through Their Skies  (07:52)

Durée : 31:36

line up
parution
17 Août 2023

voir aussi
Collier d'Ombre
 Collier d'Ombre
Collier d'Ombre (Démo)
2023 - Vrasubatlat 		  

Essayez aussi
Aethyrick
 Aethyrick
Gnosis
2020 - The Sinister Flame		   
Kawir
 Kawir
Kydoimos
2024 - Soulseller Records		   
Hate Forest
 Hate Forest
Hour Of The Centaur
2020 - Osmose Productions		   
Vipère
 Vipère
Douleurs
2022 - Vetus Capra		   
Antimoine
 Antimoine
Liber Ivonis (EP)
2023 - Indépendant / Planetary King Records		   

Venymysgourvleydh / Collier d'Ombre
Thunder Of War Forlorn (Spl...
Lire la chronique
Heresie
Balades Catarthiques Aux Se...
Lire la chronique
Gnaw Their Tongues
The Genesis of Light
Lire la chronique
Heruvim
Mercator
Lire la chronique
30th Anniversary – An Amazing Flight Through Time
Ayreon
Lire le live report
Ashen
Leave The Flesh Behind
Lire la chronique
Today Is The Day
Pain Is A Warning
Lire la chronique
Reverence To Paroxysm
Lux Morte
Lire la chronique
Vardan
Night's Darkened Knells
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Septembre 2025
Jouer à la Photo mystère
Rippikoulu
Musta Seremonia (Démo)
Lire la chronique
Intrepid
Juxtaposition
Lire la chronique
Live Report MOTOCULTOR 2025
Lire le podcast
Godsend
A Wayfarer's Tears
Lire la chronique
Early Graves
We: The Guillotine
Lire la chronique
Malformed
Confinement Of Flesh
Lire la chronique
Inhuman Condition
Mind Trap
Lire la chronique
Iron Lung
White Glove Test
Lire la chronique
Der Weg einer Freiheit
Innern
Lire la chronique
Cancer Void
First Metastasis (EP)
Lire la chronique
Mudvayne
The End Of All Things To Come
Lire la chronique
Impetuous Ritual
Iniquitous Barbarik Synthesis
Lire la chronique
Interview de STARLIT PYRE pour l'Ep "Veins Of Sulfur"
Lire l'interview
Starlit Pyre
Veins Of Sulfur (EP)
Lire la chronique
Stangarigel
Za Striebornou Horou
Lire la chronique
Vëlhtrhaq
Stelle cadenti
Lire la chronique
Au Loin
Au Loin
Lire la chronique
Autrest
Burning Embers, Forgotten W...
Lire la chronique
Necrokinesis
Death Is the Hammer
Lire la chronique
Stonehelm
Stonehelm
Lire la chronique