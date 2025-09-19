Venymysgourvleydh / Collier d'Ombre - Thunder Of War Forlorn Chronique Thunder Of War Forlorn (Split-CD)

Paru deux jours seulement après la première démonstration de Collier d’Ombre, Thunder Of War Forlorn est un split sur lequel Rory Flay et son acolyte Root Of Ichor ont choisi de collaborer avec un projet anglais mené par un autre stakanoviste de l’ombre du nom de Sam Clarke (plus connu sous le pseudonyme de Nostalggia). Parmi les nombreuses formations auxquelles ce dernier a participé ou participe encore, certaines n’ont pas manqué d’attirer l’attention, essentiellement à cause de leurs noms imbitables que je vous mets au défit de prononcer sans fourcher (Abarzäkïvömævüøth, Ynkleudherhenavogyon, Ierfeweardian Oþfeallan Snytrucræft, Venymysgourvleydh...). D’ailleurs, c’est ce dernier qui nous intéresse aujourd’hui.



Actif depuis 2020, la discographie du one-man band déjà bien étoffée compte à ce jour quatre démonstrations, trois splits, une compilation et un EP parus pour l’essentiel sous les couleurs d’Inverse Solar Reqvriem, petite structure anglaise menée par Sam Clarke lui-même. Dernière sortie en date pour Venymysgourvleydh, Thunder Of War Forlorn (août 2023) nous propose cinq compositions, deux pour Sam Clarke et trois pour Collier d’Ombre parmi lesquelles une courte introduction acoustique. Paru comme on pouvait s’y attendre chez Inverse Solar Reqvriem (Bandcamp), des versions CD et cassette ont également été proposées par Dark Adversary Productions (Auld Ridge, Drowning The Light, Kommodus, Vampyric Blood...) et Under The Dark Soil (Atra Mors, Drakonhail, Eerified Catacomb, Deitus...). Enfin, saluons le chouette artwork (quelque peu gâché par la présence de ces deux logos un brin encombrants) signé du Coréen Moon Sang-Ho qui à en croire Metal Archives n’a pas manqué d’être largement sollicité ces dernières années...



C’est Venymysgourvleydh qui ouvre la danse avec "Lake Of Bæcþearm" et "Visions Within A Nefarious Lunisolar Cypher", deux compositions qui avaient tout pour plaire mais qui malheureusement vont se retrouver plombées par l’usage d’une boîte à rythme programmée avec les pieds. Il y a cependant une subtilité ici puisque ce n’est pas la sonorité de cet instrument qui est à déplorer mais plutôt le rendu pour le moins incongru. Imaginez des cymbales enregistrées sur bande mais que l’on choisirait de diffuser ensuite à l’envers… Si on ne peut nier l’originalité d’un tel choix, je vous assure que le rendu dans les oreilles est tout de même assez pénible et ne sert en rien des compositions au demeurant épiques et plutôt grandioses qui auraient à mon avis été bien plus mémorables et efficaces avec une batterie digne de ce nom. Un choix assez incompréhensible qui m’empêche de rentrer dans chaque composition et me donne même plutôt envie d’en finir le plus vite possible… Tant pis.



Tant pis car à vrai dire c’est surtout pour Collier d’Ombre que je suis ici. Aussi deux jours après une première démo très engageante, le groupe réitère l’exercice avec un Black Metal toujours aussi belliqueux caractérisé par les mêmes attributs tels que ces nappes de synthétiseurs omniprésentes mais néanmoins discrètes afin d’amener une atmosphère mystérieuse et fantomatique à ces deux compositions, cette production toujours un petit peu étouffée (même si l’ensemble paraît respirer davantage) ces riffs froids et guerriers qui jamais ne manquent de faire mouche, ce chant arraché et viscéral ou bien encore ces attaques frontales peut-être un petit peu moins marquées ici. En effet, si c’est toujours bon train que Collier d’Ombre mène ces deux titres, "Scorn Mires, Blood’s Dread Through Their Skies" cultive une plus franche ambivalence (bien que "Teeth In Edict's Claw" ne soit pas dénué de relief lui non plus) avec une première moitié bien plus atmosphérique et entêtante qu’à l’accoutumée. Un pari qui réussit plutôt bien aux Américains qui tout au long de ces presque huit minutes n’ont absolument aucun mal à nous embarquer dans leur univers sombre et étouffant.



Venu ici pour Collier d’Ombre, je ne suis donc absolument pas déçu par les trois titres proposés par la formation américaine qui s’inscrivent sans surprise dans la continuité de cette première démo éponyme dont je vous ai déjà vanté les mérites. Il est dommage que le groupe partage cependant cette sortie avec Venymysgourvleydh qui aurait pourtant pu mettre dans le mille s’il n’avait pas fait le choix de cette batterie incompréhensible qui très clairement plombe l’appréciation de ces compositions qui pour le reste s’avèrent pourtant très intéressantes dans un registre différent de celui de Collier d’Ombre. Dommage, cela aurait pu être un sans faute...

