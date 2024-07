Dominus - The First 9 Chronique The First 9

groove metal. Huit LP, des live, des démos, des dizaines de singles, des splits, des EP, des compilations, les mecs sont omniprésents dans le paysage métallique international. Mais pourquoi est-ce que je parle autant de ce groupe alors que l’article est censé traité de DOMINUS ? Tout simplement parce VOLBEAT est la continuité de ce dernier au moment de son split en 2000 et que Michael Poulsen a récupéré le nom de l’album « Vol.Beat » pour habiller son nouveau projet. En revanche, heureusement qu’il n’en n’a pas gardé l’esthétique car la pochette en mode boys band, esprit ’N Sync, ce n’était et ce ne sera jamais une bonne idée. Amis voyeurs, cliquez donc



De mon côté, ce n’est pas à cet album que je vais m’intéresser mais plutôt à celui qui est le plus emblématique de la carrière du quatuor : « The First 9 ». Elle te rappelle quelque chose cette pochette ? Tu ne l’as pas vu passer dans un peu tous les magazines en 1996 ? C’est normal. Le death metal de plus en plus groovy d’DOMINUS, dont la discographie est encore assez pauvre : à peine deux démos, un EP et un premier LP plutôt bien apprécié : « View to the Dim » (1995). Bon, on se le met ce numéro 9 ?



Les premières mesures de « Dancing with Magic » ne laissent planer aucun doute quant à la teneur musicale : un death gorgé de groove, fortement imbibé de rock gras, il n’y a guère que le solo, un peu tristounet, ainsi que le final en chant clair qui font baisser la tension d’une composition sinon très efficace et pleine de swing. Les dix chansons seront toutes à l’avenant : des formats courts, jamais au-dessus des quatre minutes, des tempos moyens aux rythmiques épaissement chaloupées, une voix certes encore granuleuse mais qui est sans commune mesure avec l’aspect guttural affiché sur le disque précédent. Il faut dire que le line-up a changé pour moitié et que les répercussions en termes de style sont considérables. En effet, autant les débuts s’inscrivaient dans un death metal encore brouillon mais bien sombre, l’évolution amène désormais la formation à tenter des choses frôlant le mélodique suédois (« Final Journey ») dont je suis si peu friand et qui constituent à mon sens les éléments les moins intéressants de l’album.



Evidemment, je n’aurai pas l’outrecuidance d’affirmer que « The First 9 » tient son rang aux côtés des sorties du ENTOMBED de l’époque. Cela manque trop de génie, les riffs sont parfois besogneux et l’on entend nettement que les mecs ont cherché à mettre tout ce qui permet à une composition de pulser sans prendre le temps de finasser. Cela dit, écouter les Danois aujourd’hui, c’est se prendre une grosse bouffée de nostalgie, se replonger dans un style quasiment disparu, un son qui n’est aujourd’hui que l’ombre de lui-même. Fort heureusement, ou bizarrement, ces morceaux pourraient s’apparenter à un accident de parcours puisque les sorties suivantes (« Vol.Beat » en 1997 puis « Godfallos » en 2000) continueront à se chercher une identité, sans jamais la trouver d’ailleurs, ce qui explique probablement pourquoi DOMINUS n’est pas vraiment resté dans les mémoires.



