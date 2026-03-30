Darkthrone - It Beckons Us All....... Chronique It Beckons Us All.......

It Beckons Us All....... et ses un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept points de suspension. Une manière de marquer le coup ou de se faire remarquer, je ne sais pas et je m’en fiche un peu mais en guise de préambule à cette chronique tardive je trouvais ce clin d’oeil plutôt à propos "points de suspension".



Bref, si je vous parle aujourd’hui de Darkthrone c’est parce que le célèbre groupe norvégien vient d’annoncer il y a quelques jours son énième retour aux affaires avec la sortie d’un nouvel album prévu pour le mois de mai. Il était donc temps que je m’active pour ne pas accuser deux albums de retard et ainsi rester dans la course aux "vues" et aux "lues". Surtout que je l’aime bien moi, ce Darkthrone d’un autre âge (pour ne pas dire préhistorique si vous voyez ce que je veux dire). Certes, loin de moi l’idée de placer ses récentes sorties au niveau de ses débuts (à commencer par cette sainte trilogie encore et pour toujours intouchable) mais je leur trouve néanmoins beaucoup de charmes à ces albums poussiéreux qui sentent le vieux. Suffisamment pour en rédiger des chroniques enthousiastes, pour avoir fait le choix d’acheter les disques et même d’y revenir de temps à autre... Oui, quoi qu’en dise certains grincheux, tout cela est bel et bien possible sans pour autant jouer la comédie.



Paru en avril 2024 sur Peaceville Records, It Beckons Us All....... compte sept nouvelles compositions pour une durée avoisinant les quarante-trois minutes. Parmi ces sept compositions, un titre instrumental ("And In That Moment I Knew The Answer") dispensé habilement à mi-parcours ainsi qu’un morceau de plus de dix minutes ("The Lone Pines Of The Lost Planet") faisant office de conclusion. Entre chaque, des morceaux dans la droite lignée des récents travaux de la formation de Kolbotn oscillants entre quatre et six minutes. D’un point de vu purement factuel voilà donc ce que vous retrouverez à l’écoute de ce vingt-et-unième album des Norvégiens (21!). D’un point de vue plus personnel, chacun y trouvera une petit peu ce qu’il veut, le groupe s’étant fait une spécialité depuis au moins une dizaine d’années de mélanger Proto-Black Metal et Doom blafard avec par-ci par-là une pointe de Heavy Metal et de Speed Metal.



Enfumage éhonté ou ultime coup de génie de la part d’un groupe qui n’en a définitivement plus rien à foutre de ce que les gens peuvent penser de lui, chacun aura évidemment depuis longtemps tranché sur la question... Une chose est sûre, rien n’a vraiment changé du côté des Norvégiens qui depuis la sortie d’

Tempos lents et lancinants sont une fois de plus de mise durant la plus grande partie de ces quarante-trois minutes même si effectivement on va pouvoir trouver ici et là quelques saillies un poil peu plus dynamiques à l’image de ces séquences entendues sur "Howling Primitive Colonies" et ses premiers instants particulièrement entrainants (puis de nouveau aux alentours de 2:41) ou "The Bird People Of Nordland" à 4:10. Rien qui ne frise l’hystérie ou l’excès de vitesse mais étant donné le parti pris dynamique de Darkthrone et son intérêt pour les compositions au long cours, on saura accueillir ces quelques passages avec l’intérêt et l’enthousiasme qu’ils méritent.

D’ailleurs, à l’instar de son prédécesseur, les titres de It Beckons Us All.......ne semblent pas s’étirer inutilement en longueur comme c’était un peu le cas sur



Enregistré une fois de plus au Chaka Khan Studio d’Oslo, ce vingt-et-unième album de Darkthrone à la production particulièrement abrasive et granuleuse possède peu ou prou les mêmes arguments que ses plus récents prédécesseurs. Si vous n’étiez donc pas client de ce virage Proto-Black / Doom / Heavy Metal amorcé en 2016, je vois mal ce qui pourrait vous faire ici changer d’avis. Certes, comme je l’ai dit plus haut, le propos est plus varié qu’il n’y paraît mais l’approche poussiéreuse et archaïque de la chose rend l’expérience finalement assez peu nouvelle. Les autres, tous ceux qui comme moi on pu trouver du charmes aux dernières sorties des Norvégiens ne seront ni dépaysés ni déçus par ces sept morceaux toujours aussi sympathiques (en plus de ne pas trop tirer en longueur) dans le genre musique de vieux par des vieux. Bref, Darkthrone poursuit son petit bout de chemin sans se soucier de plaire à qui que ce soit, faisant son truc dans son coin en continuant à rendre hommage ici et là à tous les dinosaures de la planète Metal... Si ça vous plaît, tant mieux, si ça ne vous plaît pas, F.O.A.D. comme dirait l’autre. Toujours premier sur la ponctuation, Darkthrone frisait il y a deux ans la surenchère avecet ses un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept points de suspension. Une manière de marquer le coup ou de se faire remarquer, je ne sais pas et je m’en fiche un peu mais en guise de préambule à cette chronique tardive je trouvais ce clin d’oeil plutôt à propos "points de suspension".Bref, si je vous parle aujourd’hui de Darkthrone c’est parce que le célèbre groupe norvégien vient d’annoncer il y a quelques jours son énième retour aux affaires avec la sortie d’un nouvel album prévu pour le mois de mai. Il était donc temps que je m’active pour ne pas accuser deux albums de retard et ainsi rester dans la course aux "vues" et aux "lues". Surtout que je l’aime bien moi, ce Darkthrone d’un autre âge (pour ne pas dire préhistorique si vous voyez ce que je veux dire). Certes, loin de moi l’idée de placer ses récentes sorties au niveau de ses débuts (à commencer par cette sainte trilogie encore et pour toujours intouchable) mais je leur trouve néanmoins beaucoup de charmes à ces albums poussiéreux qui sentent le vieux. Suffisamment pour en rédiger des chroniques enthousiastes, pour avoir fait le choix d’acheter les disques et même d’y revenir de temps à autre... Oui, quoi qu’en dise certains grincheux, tout cela est bel et bien possible sans pour autant jouer la comédie.Paru en avril 2024 sur Peaceville Records,compte sept nouvelles compositions pour une durée avoisinant les quarante-trois minutes. Parmi ces sept compositions, un titre instrumental ("And In That Moment I Knew The Answer") dispensé habilement à mi-parcours ainsi qu’un morceau de plus de dix minutes ("The Lone Pines Of The Lost Planet") faisant office de conclusion. Entre chaque, des morceaux dans la droite lignée des récents travaux de la formation de Kolbotn oscillants entre quatre et six minutes. D’un point de vu purement factuel voilà donc ce que vous retrouverez à l’écoute de ce vingt-et-unième album des Norvégiens (21!). D’un point de vue plus personnel, chacun y trouvera une petit peu ce qu’il veut, le groupe s’étant fait une spécialité depuis au moins une dizaine d’années de mélanger Proto-Black Metal et Doom blafard avec par-ci par-là une pointe de Heavy Metal et de Speed Metal.Enfumage éhonté ou ultime coup de génie de la part d’un groupe qui n’en a définitivement plus rien à foutre de ce que les gens peuvent penser de lui, chacun aura évidemment depuis longtemps tranché sur la question... Une chose est sûre, rien n’a vraiment changé du côté des Norvégiens qui depuis la sortie d’ Arctic Thunder il y a bientôt dix ans nous servent à peu de chose près la même copie. Aussi je ne sais pas trop quoi vous dire de plus que ce que j’ai déjà énoncé précédemment dans les quelques chroniques rédigées à leur sujet...Tempos lents et lancinants sont une fois de plus de mise durant la plus grande partie de ces quarante-trois minutes même si effectivement on va pouvoir trouver ici et là quelques saillies un poil peu plus dynamiques à l’image de ces séquences entendues sur "Howling Primitive Colonies" et ses premiers instants particulièrement entrainants (puis de nouveau aux alentours de 2:41) ou "The Bird People Of Nordland" à 4:10. Rien qui ne frise l’hystérie ou l’excès de vitesse mais étant donné le parti pris dynamique de Darkthrone et son intérêt pour les compositions au long cours, on saura accueillir ces quelques passages avec l’intérêt et l’enthousiasme qu’ils méritent.D’ailleurs, à l’instar de son prédécesseur, les titres dene semblent pas s’étirer inutilement en longueur comme c’était un peu le cas sur Eternal Hails...... et ses seulement six points de suspension. D’ailleurs, même si le rythme est souvent lent, on appréciera d’entendre Nocturno Culto et Fenriz faire systématiquement évoluer leurs compositions afin de ne pas susciter ennuie et répétition. Que vous trouviez la formule des Norvégiens pénible ou captivante, le fait est que des compositions telles que "Howling Primitive Colonies", "Black Dawn Affiliation", "The Bird People Of Nordland" ou "The Lone Pines Of The Lost Planet" voient le duo varier régulièrement les plaisirs et ne pas se contenter d’un même riff, d’une même frappe, d’une même mélodie ou d’une même idée. Ces progressions et évolutions restent discrètes et ne sautent pas nécessairement aux oreilles tout de suite mais elles sont pourtant bien là, rendant chaque titre plus agréable, plus profond et plus intéressant que ne le sous-entendent cette cadence et ces constructions en apparence monotones ainsi que cette désinvolture et ce "je-m’en-foutiste" affiché par nos deux sympathiques gaillards.Enregistré une fois de plus au Chaka Khan Studio d’Oslo, ce vingt-et-unième album de Darkthrone à la production particulièrement abrasive et granuleuse possède peu ou prou les mêmes arguments que ses plus récents prédécesseurs. Si vous n’étiez donc pas client de ce virage Proto-Black / Doom / Heavy Metal amorcé en 2016, je vois mal ce qui pourrait vous faire ici changer d’avis. Certes, comme je l’ai dit plus haut, le propos est plus varié qu’il n’y paraît mais l’approche poussiéreuse et archaïque de la chose rend l’expérience finalement assez peu nouvelle. Les autres, tous ceux qui comme moi on pu trouver du charmes aux dernières sorties des Norvégiens ne seront ni dépaysés ni déçus par ces sept morceaux toujours aussi sympathiques (en plus de ne pas trop tirer en longueur) dans le genre musique de vieux par des vieux. Bref, Darkthrone poursuit son petit bout de chemin sans se soucier de plaire à qui que ce soit, faisant son truc dans son coin en continuant à rendre hommage ici et là à tous les dinosaures de la planète Metal... Si ça vous plaît, tant mieux, si ça ne vous plaît pas, F.O.A.D. comme dirait l’autre.

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