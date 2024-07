Primitive Warfare - Extinction Protocol Chronique Extinction Protocol

PRIMITIVE WARFARE, que le label a été piquer à Pu239 (batterie, chant ou Atomic Matter Battery and Operatic Moral Torment) / U235 (guitare, chant ou Desecrator of Fate’s Strings and Stonant Nuclear Discharge), on va encore repartir pour un petit voyage éprouvant au pays du war metal.



Derrière ces pseudonymes énigmatiques se cachent deux musiciens déjà très expérimentés que l’on peut retrouver dans des formations telles que Extinction Protocol » s’avère aux antipodes. Du sang, de la chique et du mollard, porté par une paire vocale terrifiante alternant les hurlements d’un fou furieux et les pires growls qu’un homme puisse engendrer. Comme souvent dans ce registre, l’album est court (trente minutes pour huit titres) mais c’est amplement suffisant tant il fait preuve d’une malignité constante dans son expression brute de la mort violente. A ce titre, on n’aurait pu rêver plus belle illustration pour habiller cet album que ce cliché d’un soldat effondré sur des barbelés.



Je noterais cependant qu’en dépit de l’extrémisme total de l’ensemble, notre duo est loin de pratiquer une musique cacophonique et bancale. Déjà parce que la production est étonnement claire, mettant bien en évidence les performances respectives, ensuite parce que les musiciens ont le talent de sentir pile le moment où ils commencent à se répéter de trop pour caler un break de dingue, une césure, un ralentissement digne d’une division de blindés, le choix de ce ping-pong vocal étant l’autre élément différenciant, à défaut d’être novateur, de la formation. Les chants alternés apportent une puissante dynamique aux morceaux, chacun accentuant à leur manière la fureur ou l’horreur d’un passage.



Si tant est que l’on puisse être inquiet de la bonne santé du black metal dans ses ramifications parfois plus abordables et généralistes, il demeure que tant que des formations telles que PRIMITIVE WARFARE feront parler la poudre, l’espoir sera permis et le style restera marginal : trop effrayant, même pour des oreilles habituées à la débauche. Par conséquent, si vous êtes à fond dans le délire ANTICHRIST SIEGE MACHINE, CAVEMAN CULT, Extinction Protocol » fera bonne figure dans votre cédéthèque. Le propos est peut-être encore un peu vert, plein de fougue mais les probabilités sont grandes pour que le prochain assaut ne laisse que des ruines derrière lui. C’est à suivre de près.



PS : Godz ov War productions n’a pas vraiment volé la formation à Stygian Black Hand puisqu’il s’agirait d’une coréalisation, le premier s’occupant des versions digitales et CD et le second gérant la partie vinyle. Notons également qu’Igor Cavalera s’est fendu d’un petit commentaire sur la page Bandcamp du label à propos de cette sortie : « […]is a fine example of pure cutting edge sonic mutilation, raw and powerful! It reminds me of the early days of South American black metal with a touch of modern sonic craft. Don’t tell me I didn’t warn you! » Comme j’ai récemment parlé de COMPLOT! , il n’y avait qu’un pas pour que je m’intéresse à l’une des dernières pépites de Godz ov War productions , à savoir les Américains de, que le label a été piquer à Stygian Black Hand , notamment connu pour avoir abrité ANTICHRIST SIEGE MACHINE pour son premier album « Schism Perpetration » . Par conséquent, avec ce LP du duo(batterie, chant ou) /(guitare, chant ou), on va encore repartir pour un petit voyage éprouvant au pays duDerrière ces pseudonymes énigmatiques se cachent deux musiciens déjà très expérimentés que l’on peut retrouver dans des formations telles que BLACK EUCHARIST ou GUTTURAL ENGORGEMENT mais le propos développé au cours de ce «» s’avère aux antipodes. Du sang, de la chique et du mollard, porté par une paire vocale terrifiante alternant les hurlements d’un fou furieux et les piresqu’un homme puisse engendrer. Comme souvent dans ce registre, l’album est court (trente minutes pour huit titres) mais c’est amplement suffisant tant il fait preuve d’une malignité constante dans son expression brute de la mort violente. A ce titre, on n’aurait pu rêver plus belle illustration pour habiller cet album que ce cliché d’un soldat effondré sur des barbelés.Je noterais cependant qu’en dépit de l’extrémisme total de l’ensemble, notre duo est loin de pratiquer une musique cacophonique et bancale. Déjà parce que la production est étonnement claire, mettant bien en évidence les performances respectives, ensuite parce que les musiciens ont le talent de sentir pile le moment où ils commencent à se répéter de trop pour caler un break de dingue, une césure, un ralentissement digne d’une division de blindés, le choix de ce ping-pong vocal étant l’autre élément différenciant, à défaut d’être novateur, de la formation. Les chants alternés apportent une puissante dynamique aux morceaux, chacun accentuant à leur manière la fureur ou l’horreur d’un passage.Si tant est que l’on puisse être inquiet de la bonne santé dudans ses ramifications parfois plus abordables et généralistes, il demeure que tant que des formations telles queferont parler la poudre, l’espoir sera permis et le style restera marginal : trop effrayant, même pour des oreilles habituées à la débauche. Par conséquent, si vous êtes à fond dans le délire REVENGE et autres artificiers de l’impossible, alors «» fera bonne figure dans votre cédéthèque. Le propos est peut-être encore un peu vert, plein de fougue mais les probabilités sont grandes pour que le prochain assaut ne laisse que des ruines derrière lui. C’est à suivre de près.PS :n’a pas vraiment volé la formation àpuisqu’il s’agirait d’une coréalisation, le premier s’occupant des versions digitales et CD et le second gérant la partie vinyle. Notons également qu’s’est fendu d’un petit commentaire sur la page Bandcamp du label à propos de cette sortie :

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE