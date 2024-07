Altar - Youth Against Christ Chronique Youth Against Christ

death metal qui sent l’antichristianisme à des kilomètres à la ronde : « And God Created Satan to Blame for His Mistakes ». Deux ans plus tard, ALTAR revient à la charge avec son premier album pamphlétaire : « Youth Against Christ ». L’impact est immédiat, relayé par le label auquel il restera fidèle : Displeased Records.



Clairement, si quelqu’un recherchait à l’époque une alternative à JesuSatan » à l’occasion, alors cette formation batave est idéale. Certes, ce premier album porte encore la marque d’un léger amateurisme et toutes les compositions ne se valent pas mais il se dégage déjà du riffing une atmosphère satanique, quelque chose de sombre, de larvé, de poisseux, qui fonctionne très bien. Aujourd’hui, certains plans sonneraient probablement datés mais, en 1994, les blasts qui étaient alors proposés s’inscrivaient dans une frange vraiment brutale, avec surtout un sacré sens du rythme.



Car c’est sans doute là l’une des spécificités du death pratiqué par ALTAR : un talent rythmique évident, un goût prononcé pour les breaks de basse ainsi que les tempos lourds, quitte à lasser un peu sur les morceaux les plus longs tels que « Jesus Is Dead! » ou encore « ‘Cross the Bridge of False Prophecies » du fait de la répétition des mêmes plans. Il faut dire que la technique n’est pas le fond de commerce de ces musiciens, qui misent avant tout sur l’énergie, la puissance. À cette forte personnalité musicale, il faudrait encore ajouter la voix si particulière d’Edwin Kelder dont les intonations ne seraient pas incongrues dans un groupe de hardcore brutal. Ce timbre haineux, c’est aussi l’une des qualités de la bande, sa faiblesse étant son incapacité à écrire un titre majeur, marquant, un riff dingue, mémorisable ou même un solo intéressant. L’auditeur retient surtout la conviction de l’ensemble, l’épaisseur des structures, l’ambiance et l’ancrage dans les 90’s mais j’ai tout de même souvenir que la musique avait plus attiré l’attention pour des raisons extra musicales justement (l’artwork, le satanisme) que pour ses hautes qualités intrinsèques.



