Forgotten Winter - Lucifugo Chronique Lucifugo

FORGOTTEN WINTER, groupe portugais qui empruntait beaucoup d’éléments à SUMMONING, tout en cumulant quelques maladresses qui l’empêchaient d’en atteindre le niveau des genoux. J’avais malgré tout gardé le CD à portée de main et n’hésitait pas à le passer lorsque j’avais besoin de compositions adaptées à un esprit vagabond. Il a bien tenu la durée, et rien que pour cela j’ai depuis un bon moment envie de remonter sa note de 7.5 à 8.



Nous sommes désormais en 2024, et il a donc fallu 9 ans pour découvrir une suite à SUMMONING est encore une fois inévitable, mais le rendu est tellement bon qu’elle est pardonnée. Au contraire, nous ne pouvons que remercier Trovador et Eremita d’être capables de créer de telles atmosphères.



Il y a pourtant beaucoup de « clones » de SUMMONING, et certains sont de très bonnes qualités. Mais beaucoup font aussi l’erreur de soit être trop clairs et de devenir ainsi joyeux et ennuyeux, soit de vouloir trop en faire et de devenir indigestes. FORGOTTEN WINTER ne tombe ni dans l’un ni dans l’autre de ces pièges. Il délivre une musique épique qui parvient à rester sombre et nostalgique. Ici, on ne va pas se promener dans les forêts et les montagnes de Tolkien en sautillant et en vantant les beautés des fleurs et petits lapins. On y va lentement, on observe ce qui nous entoure mais également ce qui n’est pas ou qui n’est plus devant nos yeux. Il y a de l’introspection tout le long de l’album, et elle fait terriblement de bien.



Il faut aussi préciser que le monde de SUMMONING vient certes à l’esprit sans le moindre doute, mais que pourtant FORGOTTEN WINTER utilise des éléments que les Autrichiens n’emploient pas, ou peu. Ce sont principalement des variations dans les vocaux. Les timbres changent fréquemment et sont très bien utilisés. Cris de gobelins, chant rauque, voix proches de la déclamation... Et des choeurs, féminins ou masculins selon les moments, se greffent sur le tout. Je suis conquis par la simplicité de l’ensemble, par le talent à aller directement au principal, à ne pas devenir dansant... Je valide totalement cet album dont je ne me lasse pas malgré les écoutes. En 2015 j’avais été fortement titillé par Vinda , 3ème album de, groupe portugais qui empruntait beaucoup d’éléments à, tout en cumulant quelques maladresses qui l’empêchaient d’en atteindre le niveau des genoux. J’avais malgré tout gardé le CD à portée de main et n’hésitait pas à le passer lorsque j’avais besoin de compositions adaptées à un esprit vagabond. Il a bien tenu la durée, et rien que pour cela j’ai depuis un bon moment envie de remonter sa note de 7.5 à 8.Nous sommes désormais en 2024, et il a donc fallu 9 ans pour découvrir une suite à Vinda . Et quelle suite. Cette fois-ci je suis emballé par pratiquement tous les éléments apparaissant durant 46 minutes. La formule est toujours la même, mais elle est plus efficace, réussissant à toucher sa cible à pratiquement chaque instant. Les deux membres sont parvenus à mettre toutes leurs émotions, toute leur âme dans 6 compositions qui proposent un voyage singulier et fort. La comparaison avecest encore une fois inévitable, mais le rendu est tellement bon qu’elle est pardonnée. Au contraire, nous ne pouvons que remercier Trovador et Eremita d’être capables de créer de telles atmosphères.Il y a pourtant beaucoup de « clones » de, et certains sont de très bonnes qualités. Mais beaucoup font aussi l’erreur de soit être trop clairs et de devenir ainsi joyeux et ennuyeux, soit de vouloir trop en faire et de devenir indigestes.ne tombe ni dans l’un ni dans l’autre de ces pièges. Il délivre une musique épique qui parvient à rester sombre et nostalgique. Ici, on ne va pas se promener dans les forêts et les montagnes de Tolkien en sautillant et en vantant les beautés des fleurs et petits lapins. On y va lentement, on observe ce qui nous entoure mais également ce qui n’est pas ou qui n’est plus devant nos yeux. Il y a de l’introspection tout le long de l’album, et elle fait terriblement de bien.Il faut aussi préciser que le monde devient certes à l’esprit sans le moindre doute, mais que pourtantutilise des éléments que les Autrichiens n’emploient pas, ou peu. Ce sont principalement des variations dans les vocaux. Les timbres changent fréquemment et sont très bien utilisés. Cris de gobelins, chant rauque, voix proches de la déclamation... Et des choeurs, féminins ou masculins selon les moments, se greffent sur le tout. Je suis conquis par la simplicité de l’ensemble, par le talent à aller directement au principal, à ne pas devenir dansant... Je valide totalement cet album dont je ne me lasse pas malgré les écoutes.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2024 - Loudriver Records Black Metal Atmosphérique épique notes Chroniqueur : 9 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Forgotten Winter

Black Metal Atmosphérique épique - 2004 - Portugal

nouveaute A paraître le 31 Juillet 2024

écoutez Lucífuga Vila

Nenúfar

Noite

Sentinela Na Masmorra

Baile Dos Cadáveres

Ascralt

tracklist 01. Lucífuga Vila 02. Nenúfar 03. Noite 04. Sentinela Na Masmorra 05. Baile Dos Cadáveres 06. Ascralt

Durée : 46:07

voir aussi Forgotten Winter

Vinda

2015 - SlowDriver Productions

Essayez aussi Eldamar

The Force of the Ancient Land

2016 - Northern Silence Productions Moongates Guardian

Cold Waters of Anduin

2020 - More Hate Productions Belore

Journey Through Mountains and Valleys

2020 - Northern Silence Productions