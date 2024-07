Kerry King - From Hell I Rise Chronique From Hell I Rise

Kerry King n’ayant pas attendu bien longtemps avant de remonter un groupe, à son nom, entouré de quelques gars sûrs : Paul Bostaph à la batterie, Phil Demmel à la deuxième guitare, Kyle Sanders à la basse et enfin Mark Osegueda au chant. Que des pointures au CV tellement long que j’ai la flemme de tout énumérer mais, quelque part, l’appellation « super groupe » semble méritée.



Au regard de la pochette et de l’intitulé de l’album, nous imaginons aisément que le père King va rester fidèle à ce bon vieux thrash metal qu’il a si largement contribué à créer et populariser, personne ne s’attendait vraiment à ce qu’il en soit autrement de toute façon. En revanche, après l’écoute de ces treize compositions, je regrette un peu que l’ombre de son ancienne formation soit si prégnante. Par comparaison, si je prends le cas de Dave Lombardo au moment de son départ, il a fondé thrash de l’année 1995 (From Hell I Rise », c’est à la fois de trop singer SLAYER et, surtout, de mal le faire.



Il y a le riffing, mais sans le malsain. Il y a le timbre vocal mais sans l’aura pleine de soufre. Il y a les rythmiques saccadées, mais elles sonnent convenues, prévisibles. Par conséquent, je les trouve longues ces quarante-six minutes et ce dès l’ouverture instrumentale qu’est « Diablo », trop mollassonne, critique que je pourrais d’ailleurs faire à l’encontre de nombreux autres titres du type « Trophies of the Tyrant ». Même les solos me semblent bien trop construits, écrits alors que ce que l’on aimait c’était justement quand ça dérapait de partout, même si cela suscitait parfois les quolibets.



Vous pourrez toujours me dire que « ce n’est pas SLAYER, c’est KERRY KING », il reste qu’une ambiance telle que « Tension » ou encore le riff de « Toxic », si ça ne porte pas la signature du roi du Big Four, je n’y connais rien. Il faut dire que la voix d’Osegueda n’aide pas vraiment non plus à faire le deuil tant il adopte des mimiques arayesques où je peine parfois à reconnaître le merveilleux chanteur de Bostaph, il n’y a pas grand-chose à dire de sa performance, il est clairement moins percutant, je l’imagine trop contraint pas des mid-tempos à foison qui ne lui laissent que peu l’occasion de laisser parler la double. Dommage évidemment. Alors, mauvais album ?



Par souci d’objectivité, il faudrait séparer les carrières et considérer ce premier jet indépendamment de tout ce que ces musiciens ont pu jouer avant. C’est difficile, tout du moins ça l’est parce que KERRY KING embrouille les cartes et que son positionnement manque de lisibilité. Le groupe porte trop la marque de son créateur, jusque dans ses penchants punk, à l’image du poussif « Two Fists » où l’on entend bien que la graisse a définitivement envahi les artères de l’inspiration. Et même quand la musique se fait méchante, comme sur « Rage », je regrette encore et toujours de ne pas entendre davantage la patte des autres groupes légendaires dont les musiciens sont issus. Ainsi, j’aurais adoré ouïr des plans plus groove hérités de HELLYEAH ou de heavy façon KK a étouffé celle des autres, peut-être aussi qu’ils sont interprètes et non compositeurs dans leurs autres formations respectives… Mais quand bien même mon cerveau parviendrait à occulter le passé de chacun pour ne se focaliser que sur le thrash metal proposé ici, il n’en enregistrerait presque rien. Je n’entends pas de compositions fortes, qui se retiennent durablement et, surtout, immédiatement. Je veux dire, tu écoutes une seule fois le riff introductif de « South of Heaven » ou « War Ensemble » (pour ne citer qu’eux, il y en aurait trop), ça y est, il est gravé à vie dans ta mémoire, même si tu ne réécoutes pas le skeud pendant dix ans, ça te revient direct à la première note. Là, non. Rien. Une collection de chansons ersatz, qui sonnent comme autant de chutes de studios, de plans B qui traînent dans les armoires à baffes depuis des années sans jamais trouver preneur et qui me font conclure que Kerry King en solo, ce n’est pas SLAYER, de même que ce dernier ne serait plus lui-même sans le premier.



Alors certes, la sortie est honnête, il y a le talent, le savoir-faire, mais l’ensemble me paraît tellement en deçà des capacités de ses géniteurs que je ne peux que ressentir une pointe acérée de frustration, pointe qui s’émoussera avec le temps et des disques de meilleure facture ou qui finira par m’ôter le dernier petit intérêt que je porte à cette fin de carrière. Je ne pense pas que ce soit trop la peine de revenir sur la fin de SLAYER , de toute façon il y a déjà des rumeurs de reformation avec une possible tournée européenne, l’histoire se répète donc inlassablement, encore et encore, quel que soit le groupe. Cela dit, cet arrêt n’a pas signifié une cessation d’activité musicale,n’ayant pas attendu bien longtemps avant de remonter un groupe, à son nom, entouré de quelques gars sûrs :à la batterie,à la deuxième guitare,à la basse et enfinau chant. Que des pointures au CV tellement long que j’ai la flemme de tout énumérer mais, quelque part, l’appellation « super groupe » semble méritée.Au regard de la pochette et de l’intitulé de l’album, nous imaginons aisément que le pèreva rester fidèle à ce bon vieuxqu’il a si largement contribué à créer et populariser, personne ne s’attendait vraiment à ce qu’il en soit autrement de toute façon. En revanche, après l’écoute de ces treize compositions, je regrette un peu que l’ombre de son ancienne formation soit si prégnante. Par comparaison, si je prends le cas deau moment de son départ, il a fondé GRIP INC. et torché l’un des meilleurs albums dede l’année 1995 ( « The Power of Inner Strength » ) sans chercher à pomper ce qu’il jouait avant. C’était différent, même mieux au regard des disques qui suivront (et ce même si j’apprécie « Divine Intervention » ). Là, le défaut principal selon moi de ce «», c’est à la fois de trop singeret, surtout, de mal le faire.Il y a le riffing, mais sans le malsain. Il y a le timbre vocal mais sans l’aura pleine de soufre. Il y a les rythmiques saccadées, mais elles sonnent convenues, prévisibles. Par conséquent, je les trouve longues ces quarante-six minutes et ce dès l’ouverture instrumentale qu’est « Diablo », trop mollassonne, critique que je pourrais d’ailleurs faire à l’encontre de nombreux autres titres du type « Trophies of the Tyrant ». Même les solos me semblent bien trop construits, écrits alors que ce que l’on aimait c’était justement quand ça dérapait de partout, même si cela suscitait parfois les quolibets.Vous pourrez toujours me dire que «», il reste qu’une ambiance telle que « Tension » ou encore le riff de « Toxic », si ça ne porte pas la signature du roi du, je n’y connais rien. Il faut dire que la voix d’n’aide pas vraiment non plus à faire le deuil tant il adopte des mimiques arayesques où je peine parfois à reconnaître le merveilleux chanteur de DEATH ANGEL . Quant à, il n’y a pas grand-chose à dire de sa performance, il est clairement moins percutant, je l’imagine trop contraint pas des mid-tempos à foison qui ne lui laissent que peu l’occasion de laisser parler la double. Dommage évidemment. Alors, mauvais album ?Par souci d’objectivité, il faudrait séparer les carrières et considérer ce premier jet indépendamment de tout ce que ces musiciens ont pu jouer avant. C’est difficile, tout du moins ça l’est parce queembrouille les cartes et que son positionnement manque de lisibilité. Le groupe porte trop la marque de son créateur, jusque dans ses penchants, à l’image du poussif « Two Fists » où l’on entend bien que la graisse a définitivement envahi les artères de l’inspiration. Et même quand la musique se fait méchante, comme sur « Rage », je regrette encore et toujours de ne pas entendre davantage la patte des autres groupes légendaires dont les musiciens sont issus. Ainsi, j’aurais adoré ouïr des plans plushérités deou de MACHINE HEAD , des instants davantage travaillés à la FORBIDDEN oufaçon OVERKILL mais peut-être que la personnalité dea étouffé celle des autres, peut-être aussi qu’ils sont interprètes et non compositeurs dans leurs autres formations respectives… Mais quand bien même mon cerveau parviendrait à occulter le passé de chacun pour ne se focaliser que sur leproposé ici, il n’en enregistrerait presque rien. Je n’entends pas de compositions fortes, qui se retiennent durablement et, surtout, immédiatement. Je veux dire, tu écoutes une seule fois le riff introductif de « South of Heaven » ou « War Ensemble » (pour ne citer qu’eux, il y en aurait trop), ça y est, il est gravé à vie dans ta mémoire, même si tu ne réécoutes pas le skeud pendant dix ans, ça te revient direct à la première note. Là, non. Rien. Une collection de chansons ersatz, qui sonnent comme autant de chutes de studios, de plans B qui traînent dans les armoires à baffes depuis des années sans jamais trouver preneur et qui me font conclure queen solo, ce n’est pas, de même que ce dernier ne serait plus lui-même sans le premier.Alors certes, la sortie est honnête, il y a le talent, le savoir-faire, mais l’ensemble me paraît tellement en deçà des capacités de ses géniteurs que je ne peux que ressentir une pointe acérée de frustration, pointe qui s’émoussera avec le temps et des disques de meilleure facture ou qui finira par m’ôter le dernier petit intérêt que je porte à cette fin de carrière.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE