Car outre sa production granuleuse et sèche l’ensemble de ce disque bien que fort plaisant va vite montrer une certaine prévisibilité des morceaux ainsi que des plans largement interchangeables, même si le dynamisme y est présent et que ça s’écoute finalement sans déplaisir. En effet si tout cela va démarrer en mode diesel avec le varié et efficace « Horror Beyond The Stars » qui joue sur l’alternance régulière (à contrario du trop long et poussif « Execration »), la suite va progressivement gagner en densité via notamment le dense et tribal « In Ungraven Tombs » où ça joue les montagnes russes avec efficacité... avant que « To Dementia » ne vienne ajouter un côté mythologique et occulte bienvenu. Misant ici sur une technique plus élevée le quintet va ajouter quelques ambiances éthérées sur fond de vitesse assez posée entre grosse lenteur et mid-tempo propice au headbanging, sans que l’ensemble n’aille plus loin du côté de la férocité... même si cela ne nuit pas du tout au rendu très agréable, un constat partagé dans la foulée avec le froid et furieux « The Seething Universe ». Car ici le groupe nous sort quelques nappes de claviers discrètes et planantes ponctués d’arpèges glaciaux joués dans le néant sidéral, à cheval entre un gros débridage en règle et des passages plus posés et rampants où le mysticisme apparaît au grand-jour et qui se glissent parfaitement dans l’ensemble. Tout cela montre en tout cas que les gars savent être excitants quand leur musique joue légèrement du côté de PESTILENCE comme de MORGOTH, et qu’elle n’y perd pas en sympathie comme dans la bonne façon d’être exécutée.



En effet sans en faire des caisses tout cela à défaut d’être génial tient quand même largement la route et fait oublier les petits défauts récurrents, comme certaines durées excessives... chose que l’on retrouve sur la conclusion intitulée « Astral Catacombs ». Dommage effectivement que les choses finissent comme cela, car cette ultime plage nous sort tout le panel de ses auteurs durant près de sept minutes qui dévoilent une facette plus sombre encore qui pue l’humidité et la mort par tous les bouts, et c’est regrettable que les ibères ne soient pas allés plus à l’essentiel tant les idées sont là. Autant dire que ça n’est pas encore cette fois-ci qu’ils vont marquer les esprits et devenir de vraies têtes d’affiches aussi bien au sein de leur royaume qu’à l’étranger, tant il y a mieux et surtout plus mémorable. Car arrivé au bout de ces quarante-trois minutes on aura eu le sentiment d’avoir souvent entendu un peu la même chose, inspirée ici et là par les grands noms internationaux mais sans en avoir la saveur ni le goût vu qu’on a aura tout oublié une fois arrivé à l’ultime seconde, et qu’il fait peu de doutes qu’on ne le réécoutera qu’en de rares occasions. Tout cela est franchement dommage vu qu’on sent bien qu’on aurait pu avoir mieux mais que le combo n’en a sans doute pas conscience ou les capacités... à voir donc si la prochaine livraison tiendra compte de cela, même si on peut en douter tant c’est typiquement le genre de formation qui ne change jamais d’objectif malgré les années, mais bon on peut toujours se tromper ! 