C’est très très curieux que ce groupe n’ait pas de label. C’est un choix personnel ? Difficile de penser que personne n’est là pour répandre leur son dans le monde entier tellement ce troisième album est costaud. Il enterre bon nombre de sorties proposées sur des écuries, et pas seulement par la qualité de ses compositions mais aussi par sa production qui ne laisse à aucun moment penser qu’il s’agit d’une autoprod. Mais bon, le gars qui est derrière UNDER VICTORIA est un petit futé, ou un petit génie, et il le prouve déjà en réalisant tout lui-même. Car de ce point de vue là aussi il surprend. Il est tout seul et pourtant il touche à tous les instruments pour un résultat qui sonne très « groupe ». Aucun instrument n’est lésé, les vocaux sont aussi bien assurés avec en plus quelques ajouts de chœurs très réussis…



Les deux influences majeures citées par l’homme qui garde son identité secrète sont WOLVES IN THE THRONE ROOM et SPECTRAL WOUND. 3 membres minimum pour le premier, cinq pour le deuxième. Et pourtant UNDER VICTORIA parvient à recréer une qualité et une efficacité très similaires, difficilement réalisables seul. Mais bon, l’auditeur s’en fiche sans aucun doute de savoir combien de personnes sont à l’origine d’une musique, l’important c’est ce qu’on lui propose dans les oreilles. Et là, il va être servi car ces 8 compositions sont de très haut vol, proposant un cascadian black metal tour à tour énervé et apaisant, irritant et touchant. Les mélodies sont magiques et imposent des paysages grandioses, les émotions sont variées et il n’y a pas de lassitude le long de 55 minutes de jeu.



L’Australien UNDER VICTORIA atteint alors son objectif à travers cet album, lui qui annonçait que « The Ephemeral » serait un testament sur les thèmes du changement et de l'acceptation, de la perte et du souvenir et qu’il s’intéresserait à l'isolement à travers le temps. Il a réussi et il est savoureux de bout en bout. Il coche la case « inspiration », la case « compétences », la case « sincérité »... Il ne lui manque peut-être que la case « unicité », mais comme je le répète souvent, vaut-il mieux être le premier ou être le meilleur ?

2024 - Autoproduction Cascadian Black Metal notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

Cascadian Black Metal - Australie

tracklist 01. In the Shade of Your Light... 02. Decadence 03. Mirror Death 04. Carcosa Spires 05. Split of Head and Crown 06. Child Cast in Gold 07. Elumina 08. Ephemeral / Time Takes You Away

Durée : 55:12

parution 28 Juin 2024

