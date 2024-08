Cryptic Process - Human Snack Chronique Human Snack

Lestat, ce dernier faisait mention d’un certain CRYPTIC PROCESS, bâti sur les cendres de From Blast to Collapse revient régulièrement sur mon tournebroche. J’imaginais donc difficilement que la nouvelle aventure du duo Ugo (guitare, batterie programmée) / Dam (chant) puisse décevoir.



Et effectivement, « Human Snack » (là où d’autres font des barbecues) bastonne sévèrement dans un registre brutal death metal technique et légèrement slam. Du pig squeal à coulisse sur coulis de breakdowns fortement burnés, certes, mais pas que ! Le vrai fond du propos, c’est finalement la suite logique de GORYPTIC, soit une approche radicale du death avec cependant ici une dimension plus moderne, davantage slam (je l’ai déjà dit) voire deathcore (je ne l’ai pas encore dit) donc, sans pour autant renier la pureté du death. Chaque composition devra être vue comme une collection de riffs de trépanés, de plans techniques (rien que l’ouverture « From Your Shackles… » donne le ton de l’album) par-dessus lesquels vient se greffer tout un panel de chants allant du growl profond à des hurlements redevables au hardcore, en passant par du sub-guttural monstrueux. Il a un sacré bel organe le vocaliste, donnant aux neuf titres des saveurs très particulières et, surtout, une personnalité que l’on n’aurait pas obtenue avec un timbre monolithique. D’ailleurs, ce mélange des genres n’est pas sans me rappeler le glorieux



Il faudrait également dire un mot concernant la qualité de la batterie programmée. Le groupe parvient à la faire sonner de façon plutôt organique, si bien qu’il n’est pas pénalisé. En effet, en dépit de sa brutalité extrême, la musique de CRYPTIC PROCESS est également profondément humaine, nous ne sommes pas face à l’une de ces productions aseptisées, mécaniques et froides. Ce death, il remonte du plus profond des entrailles pour jaillir en un scintillant glaviot, verdâtre et collant. Par conséquent, je ne vois pas grand-chose à redire quant à ce premier LP, peut-être que l’adjonction de deux musiciens supplémentaires (une section rythmique de combat basse – batterie) décuplerait encore la puissance d’impact mais si le concept même est d’être et de rester à deux alors on ne peut que souhaiter qu’une suite ne se fasse pas trop attendre car, me concernant, c’est typiquement le genre de brutal death que j’affectionne : technique, essentiellement rythmique, avec des tempos variés et oscillant entre les deux côtés de la balance (ralentissement vs blast) et, enfin, un chant versatile, toujours dans l’ignominie vocale. En parcourant un des nombreux « live report » de, ce dernier faisait mention d’un certain, bâti sur les cendres de GORYPTIC et de TREPAN’DEAD . Autant je suis peu familier de ce dernier, autant «revient régulièrement sur mon tournebroche. J’imaginais donc difficilement que la nouvelle aventure du duo(guitare, batterie programmée) /(chant) puisse décevoir.Et effectivement, «» (là où d’autres font des barbecues) bastonne sévèrement dans un registretechnique et légèrement. Duà coulisse sur coulis defortement burnés, certes, mais pas que ! Le vrai fond du propos, c’est finalement la suite logique de, soit une approche radicale duavec cependant ici une dimension plus moderne, davantage(je l’ai déjà dit) voire(je ne l’ai pas encore dit) donc, sans pour autant renier la pureté du. Chaque composition devra être vue comme une collection de riffs de trépanés, de plans techniques (rien que l’ouverture « From Your Shackles… » donne le ton de l’album) par-dessus lesquels vient se greffer tout un panel de chants allant duprofond à des hurlements redevables au, en passant par du sub-guttural monstrueux. Il a un sacré bel organe le vocaliste, donnant aux neuf titres des saveurs très particulières et, surtout, une personnalité que l’on n’aurait pas obtenue avec un timbre monolithique. D’ailleurs, ce mélange des genres n’est pas sans me rappeler le glorieux GOTHIC , en moins barré mais l’état d’esprit global me semble assez similaire.Il faudrait également dire un mot concernant la qualité de la batterie programmée. Le groupe parvient à la faire sonner de façon plutôt organique, si bien qu’il n’est pas pénalisé. En effet, en dépit de sa brutalité extrême, la musique deest également profondément humaine, nous ne sommes pas face à l’une de ces productions aseptisées, mécaniques et froides. Ce, il remonte du plus profond des entrailles pour jaillir en un scintillant glaviot, verdâtre et collant. Par conséquent, je ne vois pas grand-chose à redire quant à ce premier LP, peut-être que l’adjonction de deux musiciens supplémentaires (une section rythmique de combat basse – batterie) décuplerait encore la puissance d’impact mais si le concept même est d’être et de rester à deux alors on ne peut que souhaiter qu’une suite ne se fasse pas trop attendre car, me concernant, c’est typiquement le genre deque j’affectionne : technique, essentiellement rythmique, avec des tempos variés et oscillant entre les deux côtés de la balance (ralentissement vs) et, enfin, un chant versatile, toujours dans l’ignominie vocale.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE