Clactonian - Dea Madre Chronique Dea Madre (Démo)

CLACTONIAN nomme sa musique paleolithic black metal of death. Oui, bon, c’est du black death metal tout ce qu’il y a de plus classique… Ah, bah non puisque la période classique s’étend de 507 av. JC à 323 av. JC… Oui, bon, c’est du black death metal, voilà tout.



Regroupement de trois musiciens italiens bien expérimentés et d’un bassiste finlandais (K.H.P.K., alias Karhu Kuru au sein d’Dea Madre » proposant trois titres originaux plus une reprise de VON (black metal, Etats-Unis). Joliment illustrée par une statuette de la fertilité assez peu engageante et annihilant tout espoir d’érection, le groupe va s’évertuer à proposer la musique la plus brute et rustre qui soit, il y parvient d’ailleurs plutôt bien. En revanche, je me demande quel fut l’intérêt d’avoir confié les solos à un guest (un jeune polonais de 24 ans) car ils sont en tout point catastrophiques et même si Ruben Palma n’est pas le meilleur guitariste du circuit (il est plutôt bassiste dans ses autres formations), je conçois mal qu’il eut pu faire pire. C’est dommage parce que cela gâche tout de même un peu l’écoute, sinon plutôt agréable à défaut d’être bouleversante.



Conscient que le qualificatif « agréable » pourrait être mal interprété lorsqu’il s’agit de black death, je préciserai donc ma pensée : un effort certain a été fait pour rendre la production audible, ne tombant pas dans l’attitude true underground qui consiste à ajouter de la friture sur un mixage exécrable puis à passer le tout au laminoir. Il est vrai que le dépouillement monastique des titres facilite certainement l’équilibrage, il n’y a rien de complexe à sonoriser ici, surtout pas les solos (bon sang, il n’y en a pas un qui tienne droit).



