Christ Denied - Christopsy Chronique Christopsy

CHRIST DENIED, une énième formation abritant en son sein Dave Rotten. Et comme j’avais été refroidi par l’écoute de son projet thrash metal intitulé



Déjà, les Espagnols n’en sont pas à leur coup d’essai avec ce groupe puisque le premier LP « …Got What He Deserved » remonte à 1996. Il a ensuite fallu attendre 2013 pour lui concevoir un petit-frère (« Cancer Eradication ») puis dix ans de plus avant de pouvoir se repaître du troisième du nom. Premier argument majeur en faveur de cette sortie, la boîte à rythmes a été remplacée par Fabio Ramirez (ex-Roger Infected, en charge de la guitare ainsi que de la basse. Avertissement aux auditeurs potentiels : si l’usage des harmoniques vous colle des boutons, fuyez, c’est sa spécialité. Encore un bon barjot que l’on a là… Il en manque un, monsieur Rotten, que je n’avais pas entendu à telle fête depuis bien longtemps. Putain lui aussi qu’est-ce qu’il nous met en termes de panachage vocal ! Toutes les grandes techniques de chant death et brutal death y passent, c’est un récital d’une rare gutturalité qui me fait quand même aussi parfois marrer parce que ça me rappelle la fois où Jim Carrey imitait le chanteur de



Un mot sur l’artwork ? Il est tout simplement cooooooool, la parfaite illustration du contenu musical, bien gore, un rien blasphématoire, une lente agonie dont le pendant seraient les ralentissements infernaux d’un « Oozing Blood Nails » par exemple. A ce titre, un mot plus global sur le genre pratiqué ici : on pourra penser aux Italiens de CORPSEFUCKING ART (« Splatterphobia », quel régal), à



Quoi qu'il en soit, ce troisième LP réinstalle CHRIST DENIED sur les premières marches de la scène death metal barbare et sanglante. Il s'agit-là d'une véritable démonstration de force où les trois membres délivrent respectivement une prestation monstrueuse, absolument sans pitié et portée par une inspiration que je craignais défunte. Un des albums death de l'année ? Pourquoi pas ?

