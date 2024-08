Necht - The Prophecy of Karnifor Chronique The Prophecy of Karnifor

J’ai envie d’expédier la chronique… C’est que ce groupe et cet album ne m’ont ni convaincu ni inspiré. La pochette est belle, c’est déjà ça, mais tout le reste a glissé sur mes oreilles sans me donner la motivation de poursuivre. NECHT ne cesse pourtant dans sa petite biographie d’expliquer qu’il « n’est pas que ceci » « pas que cela ». Par exemple : « Nous ne sommes pas juste un groupe, nous sommes un temple. Et notre travail est de guider les auditeurs vers les ombres du désespoir et de trouver l’éveil et l’illumination ». Je suis bien malheureux de ne pas avoir trouvé quoi que ce soit de tout cela… J’ai perdu mes guides assez tôt durant le voyage…



Disons alors que je n’ai pas été très sensible à la musique, peut-être parce qu’il y a trop de parties death mélangées dans ce black atmosphérique ? C’est vrai que lorsque celui-ci se met en retrait je parviens à mieux saisir les ambiances désirées. Mais le souci est alors que le groupe ne fait rien d’original, et que je me lasse très rapidement… Cela n’aurait pas dû être un problème semble-t-il puisque « The Prophecy of Karnifor n’est pas que de la musique, mais un temple solennel conçu pour transformer l’âme de l’auditeur dans un monde chaotique »… Oui, ils remettent ça un peu plus tard dans la bio… Eh bien de mon côté, le seul changement que j’ai ressenti, c’est le passage de la curiosité d’entendre leurs morceaux au besoin de vite passer à autre chose…



Sans être laides, ces compositions bien travaillées n’apportent tout simplement rien de jouissif, rien de surprenant, rien de transcendant… Il n’y a que l’intention qui est peut-être supérieure à celle d’autres formations, et l’on ne peut que louer la motivation avec laquelle NECHT s’emploie à se « plonger dans l’histoire ancienne du Dieu soleil B’Ahn qui s’oppose à sa mère, la dévoreuse Karnifor, et qui tente de conjurer l’apocalypse ». Tout cet album est honnête, mais le death-black atmosphérique ne décolle pas suffisamment pour garder l’attention le long de ses 50 minutes. Il mérite cependant de trouver un label car il montre beaucoup de sérieux et devrait atteindre un niveau supérieur en peaufinant encore légèrement son travail.

2024 - Autoproduction Black / Death atmosphérique notes Chroniqueur : 6.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

Necht

Black / Death atmosphérique - Canada

tracklist 01. The Vision of the Qa'ar 02. Within Her Jaws Dwells the Dark Promise of Our Death 03. Stirred by Shadow, I Did Wake 04. To Me, the Obelisk Calls 05. Into Bondage Born 06. By the Fires of Ascension Shall I Reach the Sky 07. By Blood and Bone Do We Bind 08. Blackened Loom the Walls of Ishpan 09. For Violence Was Wrought upon Me

Durée : 50:22

parution 17 Mai 2024

