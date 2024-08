Withering Surface - Exit Plan Chronique Exit Plan

Exit Plan, toujours sous le crayon (plus mitigé pour ma part cette fois) du grand Niklas Sundin (ex-Dark Tranquillity).



“Back to the roots of melo-death” comme phrase d’accroche, hmm trop aguicheur pour un genre “éteint” ? Plutôt. Les différences de style avec le précédent album



Withering Surface ? Cela ne parlera peut-être qu'à quelques afficionados forcenés de death mélodique (a fortiori hors Suède). Sur le CV c'est l'un des premiers groupes de "melodeath" (si ce n'est le premier) en provenance du Danemark. Malgré les tag "Studio Fredman" / "Antfarm" et quelques membres reconnus de la scène (fondateurs de Thorium), la bande de Næstved fait inéluctablement partie de la case "groupe de seconde zone". Séparé en 2004, Withering Surface se reforme 15 années plus tard et délivre un Meet Your Maker plutôt honorable mais qui ne fera clairement pas date. Quatre ans ont passé, place au sixième opus, toujours sous le crayon (plus mitigé pour ma part cette fois) du grand Niklas Sundin (ex-Dark Tranquillity).

"Back to the roots of melo-death" comme phrase d'accroche, hmm trop aguicheur pour un genre "éteint" ? Plutôt. Les différences de style avec le précédent album Meet Your Maker seront quasi imperceptibles. Pas tellement les "racines" melodeath d'ailleurs mais davantage de références à celui des années 2000 (comme un doux rappel parfois des oubliés Gardenian), on retrouve malgré tout les bases et cela dès l'ouverture éponyme le riffing pur At The Gates et les tremoli indissociables ("Where Dreamers Die") derrière une production relativement imposante (metal danois oblige). Pas d'esbroufes, les compositions demeurent "carrées" et fluides au possible, les musiciens expérimentés plaçant avec intelligence un refrain titilleur ("Finish What You Started" ou "Mindreader") et un break au solo fort sympathique ("Denial Denial Denial", "You Hurt This Child"). Voilà, la galette est terminée. Comme musique de fond pour sa séance ménage cela fera l'affaire mais l'oreille plus attentive on ne se rappellera de rien… Compliqué pour un style qui se veut "accrocheur". A l'instar de toutes ces dernières sorties, le disque ne pourra que prendre la poussière et on usera encore un peu plus ses brûlots "XO" et "XXO".

Quelques jours après le dernier et décevant opus "chatGPT" de Nightrage, ce n'est pas encore cette fois que l'adepte melodeath sera comblé pour ses vacances d'été (Dark Tranquillity au mois d'août ? On y croit). Le précédent album possédait quelques temps forts ("Alone" me vient de suite) mais subissant quelques flottements, ici l'écoute se fera clairement sans le moindre à-coup. 42 minutes plaisantes pour nos tympans mais dont on n'en retiendra pas grand chose… Une plaie à chroniquer. Withering Surface reste de nouveau englué dans sa case "second couteau", mais du sang neuf vient d'arriver dans le line-up. Peut-être un sursaut ?

