Quelqu’un connaissait-il ce groupe australien qui a sorti un premier en 2012 ? Moi non, tout comme je n’avais pas entendu parler de l’EP paru en 2019. Je découvre donc SORATHIAN DAWN avec son deuxième album, sorti en avril 2024 au format CD et en juillet 2024 sous celui Cassette. Mais ces compositions avaient en fait déjà été proposées il y a quelques mois en digital, accessibles uniquement auprès du groupe sur ses réseaux.



Radiant Terror est une nouvelle fois l’œuvre du même duo, deux hommes qui ont décidé de changer leurs pseudos. Valnostt s’occupe des guitares et de la basse tandis que Mrak est au micro. Ils ont décidé de confier la batterie à un membre de session, l’expérimenté Robin Stone d’ASHEN HORDE, NORSE, THORNDALE et une vingtaine d’autres formations. Ensemble, ils unissent leurs efforts pour délivrer un black metal agressif légèrement trempé dans le death metal. On sent très bien que ces individus sont des musiciens passionnés et chevronnés. Ils montrent une grande importance à la maîtrise de leurs instruments et ils mettent bien en avant leus compétences. Ils n’hésitent pas à placer de longs passages instrumentaux sur lesquels ils montrent l’étendue de leurs possibilités. « Spectral Citadel Above the Abyssal Sea » est d’ailleurs un morceau sans le moindre chant.



Ce chant est d’ailleurs l’élément le plus black metal du groupe, car le reste vogue véritablement entre les styles, avec un beau talent d’exécution. Il suffit donc d’être un minimum sensible à cette approche pour apprécier ces 46 minutes. Tout le monde sait que ce n’est pas ce qui me touche le plus dans un album, donc je suis obligatoirement sévère dans ma note mais je sais pertinemment que je ne reviendrais pas à ces compositions à l’avenir. Il n’y a rien qui m’interpelle et me donne envie de ressortir ces 8 compositions. Elle me glissent trop sur la peau des oreilles et vont s’échouer dans le vent de l’oubli...



J’invite donc les amateurs de black / death à la fois agressif et mélodique à tenter leur chance avec SORATHIAN DAWN, mais sans garantir à qui que ce soit un plaisir indéniable. Il y a du talent et des compétences, mais guère plus d’avantages pour moi...

2024 - Autoproduction Black / Death Metal notes Chroniqueur : 6.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 9/10

plus d'infos sur Sorathian Dawn

Black / Death Metal - 2009 - Australie

tracklist 01. Radiant Terror 02. Arsonist of Creation 03. The Light Against Time 04. Liberator Destroyer 05. Tyrant Wolf Cult Attacks 06. The Vengeance of Hel 07. Spectral Citadel Above the Abyssal Sea 08. Sons of Sulphur

Durée : 45:55

parution 8 Avril 2024

