Sylvain Durif, le « Christ cosmique de Bugarach », Raël a également eu son petit succès mais, en ce qui nous concerne, il s’agit d’une nouvelle formation de death metal venue du Brésil (même si ses membres sont espagnols et uruguayens) et qui sort, avec ce « Failed Humanity », son premier LP après un EP (« Suffocated Memories ») paru en 2020.



D’emblée, les douze compositions font une solide impression. Le style se veut brutal, rapide, assez technique, je pense immédiatement à blasts ainsi que la profondeur du chant, je pourrais également citer AURORA BOREALIS mais la comparaison relèvera plus d’une proximité des thèmes que d’une quelconque accointance musicale, le trio n’ayant pas vraiment de penchants pour la mélodie ou les écarts black metal. Lui, ce qu’il aime, ce sont les mitraillages incessants avec une basse bien audible en arrière-plan qui tapisse le sol de mines antipersonnel. Sur cette section rythmique en béton, le guitariste-chanteur balance ses plans sans montrer une seule once de pitié. La voix est gutturale, bien sûr, mais un peu à la façon de death ultra rapide à la ABDUCTIONS.



Le label français Acid Vicious a eu le nez creux en signant cette équipe qui fait une nouvelle fois honneur aux musiques extrêmes de son pays.

