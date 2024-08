Dominance - In Ghoulish Cold Chronique In Ghoulish Cold (EP)





Si tout cela ne va pas s’éterniser sur la durée c’est pour mieux montrer sa facette la plus radicale et expéditive, tant ça va jouer sur le mode rouleau-compresseur au tabassage intensif et permanent... où ça sent autant l’influence des vieux MARDUK pour le blast incandescent, que celle de TSJUDER pour les parties rapides jouées à cent à l’heure. Ne laissant aucun survivant sur son passage cette ouverture se montre dévastatrice et jamais lassante, prouvant que même en jouant sur la radicalité la plus exacerbé le groupe garde son attractivité permanente, avant ensuite de densifier son propos afin de ne pas lasser. Car s’il avait continué sur cette voie nul doute que malgré toute sa bonne volonté et son talent celui-ci aurait perdu de sa superbe en cours de route, au lieu de cela tout le monde va rester en alerte permanente et heureusement car il aurait été dommage de ne pas se pencher sur « In Ghoulish Cold » au groove démentiel et où le mid-tempo remuant fait des merveilles. Ajoutant à cela un solo désarticulé qui pue le Punk à plein nez la bande nous gratifie ici d’une vitesse permanente sous toutes ses formes, donnant autant l’envie de headbanguer que d’aller faire un bon vieux pogo des familles... constat présent là-encore sur le long et dynamique « Sorrow » épique à souhait et où le brouillard et la neige ont remplacé l’obscurité intégrale et la chaleur des enfers.



Car ici on est sur du grand-écart affirmé aux accents épiques prononcés mais au rythme qui reste néanmoins très entraînant, vu qu’à l’instar des plages précédentes on ne trouve nulle trace de bridage ou de ralentis à outrance. Jouant là-encore sur les ambiances scandinaves et les froids hivers locaux les gars continuent ainsi sur leur lancée en livrant cette œuvre radicale qui ne fait pas de quartiers, mais confirment qu’ils ne sont pas là pour rigoler et qu’avec TOWARDS HELLFIRE ils sont parmi ce qui se fait de mieux dans leur nation à l’heure actuelle. On a hâte en tout cas d’avoir déjà la suite de leurs aventures tant on apprécie de prendre dans la gueule cette avalanche d’explosions exacerbées et sans concessions, prouvant qu’on peut être attractifs tout en restant intègres et frontaux sans jamais en faire des tonnes. En effet si techniquement tout cela reste rudimentaire et primitif l’ensemble est suffisamment bien fait pour ne pas lasser ni donner la sensation de se répéter, un tour de force dans ce registre si vindicatif... et nul doute que ces quatorze minutes haineuses à souhait vont nous hanter longtemps et avec délice. On attendra donc désormais avec impatience une nouvelle dose plus longue et que l’on espère le plus rapide possible (car même si tout ça est excellent ça reste trop court pour qu’on soit totalement rassasié), qui sera probablement du même niveau... voire même supérieur, vu qu’on sent que les trois compères se bonifient avec l’âge et l’on ne va pas s’en plaindre. Ayant déboulé en force il y a presque un an maintenant avec le monstrueux et furibard « Slaughter Of Human Offerings In The New Age Of Pan » , le trio originaire de Voïvodie de Poméranie-Occidentale est déjà de retour avec du bon gros son du même acabit, histoire de battre le fer pendant qu’il est encore chaud. Car proposant ici trois nouveaux titres pour quasiment un quart-d’heure de musique la formation semble visiblement pressée d’en découdre pour affirmer un peu plus son autorité au sein d’une scène de Pologne en plein renouvellement hiérarchique, où certains ténors adeptes de la brutalité exacerbée semblent plus ou moins en fin de cycle... voire carrément à l’arrêt (INFERNAL WAR en tête... dont le silence devient assourdissant). Nul doute en tout cas que DOMINANCE a les épaules assez solides pour intégrer ce cercle restreint fait de violence débridée et d’attractivité non-stop... et à ce petit jeu le combo peut facilement désormais faire partie du haut de ce panier, où la concurrence locale est pourtant redoutable. 2024 - Putrid Cult Black Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Dominance

Black Metal - 2019 - Pologne

écoutez Corpse Rape

In Ghoulish Cold

Sorrow

tracklist 01. Corpse Rape 02. In Ghoulish Cold 03. Sorrow

Durée : 14 minutes

line up Impaler / Chant - Basse

Hellcult / Guitare

Dominik Blauman / Batterie

parution 7 Mai 2024

voir aussi Dominance

Slaughter Of Human Offerings In The New Age Of Pan

2023 - Putrid Cult

